Keysight stellt softwaredefinierten Handheld-Analysator vor Das neue FieldFox C-Modell bietet mehr als 20 Optionen für Vektor-Netzwerkanalysatoren und Spektrumanalysatoren, die mit einem Software-Lizenzschlüssel nachgerüstet und heruntergeladen werden können. Böblingen, 25. Juli 2023 – Keysight Technologies erweitert sein FieldFox-Portfolio mit dem neuen FieldFox Handheld-Analysator N9912C, einer softwaredefinierten Hochfrequenz (HF)-Testplattform, die Feldtechnikern mehr als 20 Optionen für Vektor-Netzwerkanalysatoren (VNA), Kabel- und Antennentester (CAT) sowie Spektrumanalysatoren (SA) zum Nachrüsten und Herunterladen bietet.



Außendiensttechniker führen routinemäßige Wartungsarbeiten an HF-, Mikrowellen- und Millimeterwellensystemen (mmWave) durch und beheben deren Fehler. Während ihrer Arbeit müssen sie eine Vielzahl von Geräten oder Signalen genau messen, darunter Kabel, Antennen und OTA-Signale (Over-the-Air), um eine robuste Signalqualität und einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Um all diese wichtigen Messungen vor Ort durchführen zu können, benötigen die Ingenieure mehrere teure Netzwerk- und Spektrumanalysatoren sowie flexible Geräte, die den sich schnell entwickelnden Herausforderungen in der Messtechnik gerecht werden können.



Der Keysight FieldFox Handheld-Analysator N9912C löst diese Herausforderung, indem er es Ingenieuren ermöglicht, Softwareanwendungen für ihre spezifischen Analyseanforderungen auf einem einzigen Handheld-Gerät zu kombinieren. Als echtes softwaredefiniertes Messgerät ist der FieldFox N9912C vollständig nachrüstbar mit per Lizenzschlüssel aktivierten maximalen Frequenzen, Analysatortypen, Bandbreiten und Softwareanwendungen.



Das neue FieldFox C-Modell, das bis zu 10 GHz abdeckt, bietet die folgenden Vorteile: Mix-and-Match-Optionen – Bietet unvergleichliche Flexibilität bei der Zusammenstellung der richtigen Mischung aus VNA-, CAT- und SA-Tools für die Anforderungen eines jeden Projekts mit mehr als 20 herunterladbaren Softwareanwendungen und per Lizenzschlüssel aktivierten Frequenz- und Bandbreitenoptionen. Darüber hinaus ist die maximale Frequenzabdeckung für jeden Analysator-Typ für jeden vorhandenen N9912C durch Bestellung einer Upgrade-Option erweiterbar.



– Bietet unvergleichliche Flexibilität bei der Zusammenstellung der richtigen Mischung aus VNA-, CAT- und SA-Tools für die Anforderungen eines jeden Projekts mit mehr als 20 herunterladbaren Softwareanwendungen und per Lizenzschlüssel aktivierten Frequenz- und Bandbreitenoptionen. Darüber hinaus ist die maximale Frequenzabdeckung für jeden Analysator-Typ für jeden vorhandenen N9912C durch Bestellung einer Upgrade-Option erweiterbar. Kosten nur nach Bedarf – Optimiert die Investition in Messgeräte vor Ort, indem die Ingenieure nur die Funktionen auswählen, die sie für ihre Arbeit vor Ort benötigen.



– Optimiert die Investition in Messgeräte vor Ort, indem die Ingenieure nur die Funktionen auswählen, die sie für ihre Arbeit vor Ort benötigen. Zeitersparnis vor Ort durch ein einziges tragbares Messgerät – Mit einem einzigen robusten tragbaren Messgerät, das je nach Bedarf angepasst werden kann, entfällt die Notwendigkeit, Messgeräte zu wechseln.



– Mit einem einzigen robusten tragbaren Messgerät, das je nach Bedarf angepasst werden kann, entfällt die Notwendigkeit, Messgeräte zu wechseln. Leistungsstarke Analyse – Bietet eine genaue, umfassende Spektrum- und Netzwerkanalyse bis hinunter zu 3 kHz und bis zu 10 GHz, um eine breite Palette von Hochfrequenz- und kabellosen Anwendungen zu testen und Fehler zu beheben. Vince Nguyen, Vice President und General Manager, Aerospace, Defense, and Government Solution Group bei Keysight, sagte: „Wenn Ingenieure im Außendienst tätig sind, benötigen sie flexible Testlösungen, mit denen sich Herausforderungen im Handumdrehen bewältigen lassen. Mit dem rein softwaredefinierten FieldFox-C können Ingenieure schnell auf neue Anforderungen mit einem einzigen, tragbaren Analysator reagieren, der durch Softwarelizenzschlüssel, die Frequenzbereiche, mehrere Analysatortypen und andere Softwareanwendungen abdecken, einfach konfiguriert werden kann. Mit niedrigen Einstiegspreisen, die die Anfangsinvestitionen schützen, ist der FieldFox-C die All-in-One-Lösung für Mehrzweck-Feldtests.”



Weitere Informationen Keysight FieldFox Handheld-Analysator N9912C



FieldFox-C Software



FieldFox Handheld HF- und Mikrowellen-Analysatoren Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG