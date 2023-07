Keysight stellt die umfassendste Multi-Speed-Ethernet-Performance-Testplattform für Rechenzentren vor Ermöglicht Layer 1-3 Ethernet-Tests auf einer einzigen Plattform, die Verbindungsgeschwindigkeiten im Rechenzentrum von 10GE bis 800GE unterstützt Böblingen, 19. Juli 2023 – Keysight Technologies stellt den AresONE-M 800GE vor, die umfassendste Ethernet-Leistungstestplattform der Industrie für Layer 1-3, die Verbindungsgeschwindigkeiten im Rechenzentrum von 10GE bis 800GE unterstützt.



Datenintensive Anwendungen wie künstliche Intelligenz, hochauflösendes Videostreaming, das Internet der Dinge, 5G, Edge Computing und Cloud Computing erhöhen den Bedarf an einer sicheren und zuverlässigen 800GE-Netzwerkinfrastruktur. Das Einrichten von 800GE in bestehende Netzwerkinfrastrukturen stellt Netzwerkingenieure vor komplexe Testherausforderungen, da sie mit einer Vielzahl neuer und älterer Netzwerkprotokolle, mehreren Ethernet-Geschwindigkeiten und einer Vielzahl von Glasfaser- und Kupferverbindungen für Rechenzentren (DCI) konfrontiert sind. Um die Leistung von Netzwerkinfrastrukturen und Netzwerksystemdesigns ordnungsgemäß zu validieren, müssen Gerätehersteller und Netzwerkbetreiber über eine flexible Testplattform verfügen, die für die Bewertung von Netzwerken mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten skaliert werden kann und eine breite Palette von Verbindungen und Netzwerkprotokollen unterstützt.



Der neue Keysight AresONE-M 800GE entspricht diesem Bedarf, indem es die einzige Ethernet-Netzwerk- und Infrastrukturtestlösung für Layer 1-3 bietet, die die umfassendsten DCI-Geschwindigkeiten von 10GE bis 800GE in einer einzigen Plattform unterstützt. Mit diesem Leistungsspektrum ermöglicht der AresONE-M 800GE Entwicklungsingenieuren und Betreibern von Rechenzentren die Validierung der Interoperabilität von Netzwerkkomponenten und der Bandbreitenleistung und unterstützt gleichzeitig den Übergang zu 400GE- und 800GE-Netzwerken mit der Möglichkeit, auch langsamere, ältere Ethernet-Geschwindigkeiten zu testen.



Zu den Vorteilen des AresONE-M 800GE gehören: Vielfältige Ethernet-Geschwindigkeiten – 1x800GE, 2x400GE, 4x200GE und 8x100GE.



– 1x800GE, 2x400GE, 4x200GE und 8x100GE. Unterstützung von PAM4- und NRZ-Signalen – 106,25 Gb/s elektrische Host-Lane-Signalisierung mit der Möglichkeit, auf die niedrigeren elektrischen Lane-Geschwindigkeiten von 53Gb/s und 25Gb/s für 400GE- und 100GE-Geschwindigkeiten umzuschalten.



– 106,25 Gb/s elektrische Host-Lane-Signalisierung mit der Möglichkeit, auf die niedrigeren elektrischen Lane-Geschwindigkeiten von 53Gb/s und 25Gb/s für 400GE- und 100GE-Geschwindigkeiten umzuschalten. Eine einzelne Testplattform – Unterstützt alle erforderlichen FEC-Typen (Forward Error Correction) und eine ganze Reihe von detaillierten Statistiken zur Verbindungsabstimmung, Stabilität, Zuverlässigkeit und Leistungsmessung.



– Unterstützt alle erforderlichen FEC-Typen (Forward Error Correction) und eine ganze Reihe von detaillierten Statistiken zur Verbindungsabstimmung, Stabilität, Zuverlässigkeit und Leistungsmessung. Vollständige 800GE-Protokoll-Emulation und Leistungstests im großen Maßstab – Bietet die Protokollunterstützung, die zum Testen von Layer-2- und Layer-3-Switching- und -Routing-Netzwerkkomponenten für Unternehmen, Metros und die Cloud erforderlich ist, über die Softwareanwendung IxNetwork.



– Bietet die Protokollunterstützung, die zum Testen von Layer-2- und Layer-3-Switching- und -Routing-Netzwerkkomponenten für Unternehmen, Metros und die Cloud erforderlich ist, über die Softwareanwendung IxNetwork. Höchste heute verfügbare Port-Dichte für 800GE-Testsysteme – Unterstützt 8 Ports in einem einzigen Gehäuse mit 2 Rackmount-Einheiten mit zusätzlichen Konfigurationen für 2 und 4 Ports. Der AresONE-M 800GE nutzt für die Bitübertragungsschicht einen integrierten digitalen Signalprozessor (DSP) der Credo Technology Group für eine schnelle und effiziente Datenübertragung mit geringer Latenz, die die Anforderungen von Hyperscalern, Unternehmen, 5G-Carriern und Service-Providern an die Datenübertragung erfüllt. Der Credo-Chip optimiert außerdem den Stromverbrauch, um die Betriebskosten zu senken, die Wärmeabgabe zu minimieren und energieeffiziente Standards für moderne Netzwerke zu erfüllen.



Bill Brennan, President und Chief Executive Officer, Credo Technology Group, sagte: „Keysight hat mit dem AresONE-M 800GE wieder einmal ein bedeutendes Produkt geliefert, eine umfassende Ethernet Layer 1-3 Testplattform, die für die Herausforderungen bei der Skalierung und Unterstützung von Netzwerkanwendungen der nächsten Generation für künstliche Intelligenz / Machine Learning entwickelt wurde. Credo ist stolz darauf, mit Keysight an der AresONE-M 800GE-Plattform zusammenzuarbeiten, indem wir qualitativ hochwertige kommerzielle Halbleiterlösungen bereitstellen, die Rechenzentrums-Verbindungsgeschwindigkeiten von 10GE bis 800GE über eine Vielzahl von physikalischen Verbindungen unterstützen.“



Ram Periakaruppan, Vice President und General Manager, Network Test & Security Solutions, Keysight, sagte: „Bei Keysight sind wir der Meinung, dass Ethernet-Testlösungen nach Industriestandard ein wesentlicher und integraler Bestandteil bei der Lösung der komplexesten Probleme sind, mit denen unsere Kunden heute konfrontiert sind. Wir sind sehr stolz darauf, mit dem AresONE-M 800GE die weltweit dichteste und funktionsreichste Layer 1-3 800GE-Testplattform vorzustellen, die sich durch hohe Skalierbarkeit, Energieeffizienz und Leistung auszeichnet.“



