Keysight erweitert Testportfolio für autonomes Fahren mit Lidar-Zielsimulator Kompakter Testaufbau spart Platz durch Simulation von Zielentfernungen und Oberflächenreflexion. Böblingen, 6. Juni 2023 – Keysight Technologies erweitert sein preisgekröntes Portfolio an Validierungs-Testlösungen für das autonome Fahren mit dem Lidar Target Simulator (LTS) E8717A, der es Automobilherstellern und Herstellern von Lidarsensoren ermöglicht, Lidarsensoren für autonome Fahrzeuge zu testen und zu validieren.



Ursprünglich für den Einsatz in der Meteorologie und Topografie entwickelt, wird Lidar nun als Sensortechnologie für Fahrzeuge eingesetzt, mit der diese „sehen“ und sicher durch komplexe Fahrszenarien navigieren können. Wie bei radarbasierten Systemen müssen die Hersteller vor dem kommerziellen Einsatz sicherstellen, dass Lidar-Systeme schnell und zuverlässig Objekte erkennen, damit fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) korrekt funktionieren. Um die Sensoren entsprechend zu testen, benötigen die Entwickler derzeit große Flächen und verwenden herkömmliche Zieltafeln. Darüber hinaus muss die Industrie die Kosten für die Sensoren senken und die Skalierung auf die Massenproduktion ermöglichen.



Die LTS-Lösung von Keysight geht auf diese Herausforderungen ein, indem sie Testziele mit definiertem Abstand und Reflexionsvermögen mit einem kompakten und standardisierten Prüfstandsaufbau simuliert. Diese Lösung wurde entwickelt, um die Prüfung, Validierung und Produktion von Automotive Lidar-Sensoren durch Standardisierung und Automatisierung zu vereinfachen und zu beschleunigen.



Der Keysight LTS bietet die folgenden Vorteile: Mit geringem Platzbedarf große Entfernungen abdecken – Der kompakte Prüfstand spart Platz auf der Versuchsfläche, da Zielentfernungen von 3 bis 300 Metern und Oberflächenreflexionen von 10 bis 94 % simuliert werden können.



– Der kompakte Prüfstand spart Platz auf der Versuchsfläche, da Zielentfernungen von 3 bis 300 Metern und Oberflächenreflexionen von 10 bis 94 % simuliert werden können. Mit aufschlussreichen Analysen das Design und die Leistung von Sensoren verbessern – Leistungsstarke Testsoftware generiert aufschlussreiche Analysen, indem sie Zielentfernung und Reflexionsvermögen abtastet und so Verbesserungen des Designs und der Leistung ermöglicht.



– Leistungsstarke Testsoftware generiert aufschlussreiche Analysen, indem sie Zielentfernung und Reflexionsvermögen abtastet und so Verbesserungen des Designs und der Leistung ermöglicht. Mit automatisierter Software das Testen beschleunigen – Der LTS-Testaufbau ist mit einem Cobot vollautomatisiert und wird zur Testautomatisierung von Keysight PathWave Test Executive for Manufacturing unterstützt. Während der Cobot eine präzise Bewegung des Bauteils für Sichtfeldprüfungen ermöglicht, beschleunigt die Automatisierungssoftware den Test und den Durchsatz, um die Serienproduktion zu unterstützen. Thomas Götzl, Vice President und General Manager für Keysights Automotive & Energy Solutions, sagte: „Keysight erkennt die interessante Aufgabe von Lidar, autonomen Fahrzeugen eine genauere Navigation mit einem zusätzlichen Sensor zu ermöglichen, der Kameras und Radar ergänzt. Mit dem ersten Cobot-gestützten Lidar-Zielsimulator mit variabler Distanz- und Reflexionssimulation sind wir bereit, die Serieneinführung von Lidar mit einer skalierbaren Testlösung für die Fertigung zu unterstützen.”



Keysight wird vom 13. bis 15. Juni 2023 die Möglichkeiten des Lidar Target Simulators E8717A auf der Automotive Testing Expo Europe 2023 in Stuttgart, Halle 10, Stand 1332, vorstellen. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



