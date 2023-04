Keysight erweitert Novus-Portfolio um kompakte Netzwerktestlösung für Automotive und Industrial IoT Die Lösung kombiniert Traffic-Generierung und Protokolltests in einer eigenen Plattform und ermöglicht es Netzwerkingenieuren, die Leistung und Konformität von Automotive- und Industrie-Netzwerken zu testen. Böblingen, 20. April 2023 – Keysight Technologies erweitert sein Novus-Portfolio mit dem neuen Novus mini, einer Netzwerk-Testplattform mit kompaktem Formfaktor, die den Anforderungen von Netzwerktechnikern an den Einsatz von Geräten für das Internet der Dinge (IoT) im Automotive- und Industriebereich gerecht wird.



Mit dem Übergang zu Industrie 4.0-Geschäftsmodellen, die die Vorteile der Digitalisierung nutzen, wird die Bedeutung von vernetzten IoT-Geräten für den Geschäftsbetrieb immer größer. Branchen wie die Automobilindustrie und die Fertigungsindustrie können durch die Anbindung von IoT-Maschinen und -Sensoren an Unternehmenssysteme die Sicherheit und Effizienz verbessern. Systemausfälle und Ausfallzeiten, die durch Konnektivitäts- und Netzwerkprobleme verursacht werden, können jedoch zu hochriskanten, lebensbedrohlichen Situationen führen. Um mögliche Probleme zu vermeiden, müssen Netzwerkingenieure die Konnektivität und Leistung von Netzwerkkomponenten und IoT-Geräten umfassend testen, bevor sie sie einsetzen.



Diesen Bedarf deckt Keysight mit dem Novus mini, der Netzwerkingenieuren eine kompakte, leise und erschwingliche Plattform zum Testen der Leistung und Konformität ihrer industriellen Netzwerke bietet. Der Novus mini unterstützt auch Tests auf der Grundlage von TSN-Standards (Time Sensitive Networking), die eine kritische Sicherheitskomponente in IoT-Anwendungen wie den modernen Fahrerassistenzsystemen in autonomen Fahrzeugen darstellen.



Der Novus mini bietet die folgenden Vorteile: Wert des Netzwerktests – Eine kombinierte Lösung, die sowohl Traffic-Generierung als auch Protokolltests in einer einzigen Plattform bietet.



– Eine kombinierte Lösung, die sowohl Traffic-Generierung als auch Protokolltests in einer einzigen Plattform bietet. Kompakt, leise und kostengünstig – Mit der kleinsten Grundfläche in der Branche, herausragenden Kosten pro Port und extrem leisem, lüfterlosem Betrieb.



– Mit der kleinsten Grundfläche in der Branche, herausragenden Kosten pro Port und extrem leisem, lüfterlosem Betrieb. Validierung der Layer 2-3 – Umfassende Leistungs- und Konformitätsprüfung.



– Umfassende Leistungs- und Konformitätsprüfung. Testet kritische Timing-Standards für das industrielle IoT – Unterstützt vollständige Timing-Tests und automatisches TSN für 802.1AS 2011/2020, 802.1Qbv, 802.1CB und 802.1Qci. Ed Agis, Co-Vorsitzender der Avnu Alliance Work Group, Avnu, sagte: „Der Novus mini bietet eine umfassende TSN-Konformitätssuite, die auf mehreren Testplänen der Avnu Alliance für verschiedene Anwendungen und Märkte basiert und es Unternehmen ermöglicht, ihre Produkte auf dem Weg zur Interoperabilität einfach zu testen.“



Ram Periakaruppan, Vice President und General Manager, Network Test & Security Solutions, Keysight, sagte: „Der Novus mini bietet eine praxisnahe Validierung und automatisierte Konformitätsprüfung für die neuesten Technologien. Unsere Kunden müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Produkte durchgängig den Qualitätsstandards entsprechen und die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, um kostspielige Geldstrafen und andere Nachteile zu vermeiden. Mit dem Novus mini können wir diese Gewissheit mit einer kompakten, integrierten Lösung für Netzwerktests bieten, die mit den Innovationen der sich ständig weiterentwickelnden Branchen Schritt halten kann. Als Mitglied der Avnu Alliance Community arbeitet Keysight mit anderen Marktführern zusammen, um Industrie 4.0 voranzutreiben, indem wir wesentliche Standards für die nächste Generation des IoT entwickeln.“



Keysight wird sein umfassendes Portfolio an Netzwerktestlösungen für industrielle Netzwerke, einschließlich des Novus mini, auf der Hannover Messe 2023, Halle 14, Stand H06, vorstellen.



Weitere Informationen Keysight Novus mini



Novus Lastmodul-Portfolio Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG