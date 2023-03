Keysight erweitert das Portfolio für E-Mobilitäts-Ladetests Die neuen Tools ergänzen das bestehende Testportfolio für das Laden von Elektrofahrzeugen um Lösungen für die Komponentenebene und Feldtests. Böblingen, 30. März 2023 – Keysight Technologies hat sein Portfolio an Ladetests für Elektrofahrzeuge (EV) und Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EVSE) erweitert und damit ein branchenführendes Toolset mit Design-, Emulations- und Testlösungen für die Elektromobilität geschaffen. Die neu eingeführten Tools ergänzen das Elektrofahrzeug-/EVSE-Ladetestportfolio von Keysight um Lösungen für die Komponentenebene und Feldtests.



Der Markt für Elektrofahrzeuge wächst dynamisch. Laut der Internationalen Energieagentur werden bis 2030 weltweit mehr als 300 Millionen Elektrofahrzeuge erwartet. Um diese Nachfrage zu bewältigen, arbeiten Autohersteller und Hersteller von elektrischer Ladeinfrastruktur mit Hochdruck daran, neue Produkte zu entwerfen und auf den Markt zu bringen. Für die Branche stellt die Interoperabilität zwischen den Produkten für die Elektromobilität jedoch ein wachsendes Problem dar, ebenso wie die zunehmende Komplexität der verschiedenen Lademöglichkeiten, die vom Schnellladen bis hin zur bidirektionalen Stromübertragung (z. B. vom Fahrzeug zum Haus) reichen.



Die Erweiterung des Keysight-Portfolios für Ladetests in der Elektromobilität hilft Elektrofahrzeug-/EVSE-Herstellern bei der Bewältigung dieser Komplexität mit Lösungen, die sich mit den zugrunde liegenden Kommunikationsprotokollen für Elektromobilitätsprodukte befassen. Die neuen Ladetestlösungen von Keysight verbessern die Interoperabilität zwischen Elektrofahrzeugen und EVSE-Produkten durch Konformitätstests und Typenprüfungen, indem sie sich auf das gesamte Spektrum der Kommunikationsprotokolle konzentrieren, die von den CCS-Standards (Combined Charging System) verwendet werden.



Zu den neuen E-Mobilitäts-Ladetestlösungen von Keysight gehören: EV-EVSE Charging Communication Interface Tester (Com Tester) SL1550A – Ein vollständig integrierter Testadapter für Elektrofahrzeug-Kommunikationssteuerungen (EVCC) oder Versorgungsgeräte-Kommunikationssteuerungen (SECC), der die Emulation von Geräten oder die Ausführung von Testfällen zur Prüfung der Ladekommunikation und -protokolle ermöglicht. Der Com Tester bietet Tests auf Komponentenebene für Entwicklungstests, Typgenehmigungstests, Fertigungstests (End-of-Line) und Hardware-in-the-Loop-Tests.



– Ein vollständig integrierter Testadapter für Elektrofahrzeug-Kommunikationssteuerungen (EVCC) oder Versorgungsgeräte-Kommunikationssteuerungen (SECC), der die Emulation von Geräten oder die Ausführung von Testfällen zur Prüfung der Ladekommunikation und -protokolle ermöglicht. Der Com Tester bietet Tests auf Komponentenebene für Entwicklungstests, Typgenehmigungstests, Fertigungstests (End-of-Line) und Hardware-in-the-Loop-Tests. CCS Charging Protocol Tracer (Protocol Tracer) SL1556A – Ein tragbarer PLC-Sniffer (Power Line Communication), der eine nahtlose Überwachung des CCS-Kommunikationskanals zwischen Elektrofahrzeug und EVSE im Labor oder im Feld durch konduktive oder induktive Kopplung mit dem Ladekabel ermöglicht. Bei Verwendung mit dem Keysight CCS Charging Protocol Trace Viewer (CPT) SL1487A kann die drahtgebundene Datenübertragung zwischen Elektrofahrzeug und EVSE analysiert werden, um Interoperabilitätsprobleme zu lösen.



– Ein tragbarer PLC-Sniffer (Power Line Communication), der eine nahtlose Überwachung des CCS-Kommunikationskanals zwischen Elektrofahrzeug und EVSE im Labor oder im Feld durch konduktive oder induktive Kopplung mit dem Ladekabel ermöglicht. Bei Verwendung mit dem Keysight CCS Charging Protocol Trace Viewer (CPT) SL1487A kann die drahtgebundene Datenübertragung zwischen Elektrofahrzeug und EVSE analysiert werden, um Interoperabilitätsprobleme zu lösen. EV-EVSE Charging Test Robot Series SL156XA – Ein Testautomatisierungsprozess, der mit dem Com Tester verwendet werden kann, um mechanische Aktuatoren einzubinden und den Testprozess zu vereinfachen und vollautomatische Testsequenzen mit Hunderten Testfällen zu ermöglichen.



– Ein Testautomatisierungsprozess, der mit dem Com Tester verwendet werden kann, um mechanische Aktuatoren einzubinden und den Testprozess zu vereinfachen und vollautomatische Testsequenzen mit Hunderten Testfällen zu ermöglichen. Charging Communication Test Automation Software (CCT) TTCN-3 – Eine automatisierte Konformitätstestlösung für CCS-Ladekommunikation, die auf den Konformitätsteststandards der ISO 15118 basiert und Entwicklern erlaubt, sich auf Typgenehmigungen und Zertifizierungstests vorzubereiten.



– Eine automatisierte Konformitätstestlösung für CCS-Ladekommunikation, die auf den Konformitätsteststandards der ISO 15118 basiert und Entwicklern erlaubt, sich auf Typgenehmigungen und Zertifizierungstests vorzubereiten. Smart Charging Emulation Software (SCE) – Eine flexibel anpassbare und konfigurierbare Emulationsumgebung für szenario- und funktionsgesteuerte Tests von Elektrofahrzeugen und EVSEs auf der Grundlage der Profile CCS Basic, CCS Extended und CCS Advanced, die DIN 70121, ISO 15118-2/-3 und ISO 15118-20/-3 unterstützen.



– Eine flexibel anpassbare und konfigurierbare Emulationsumgebung für szenario- und funktionsgesteuerte Tests von Elektrofahrzeugen und EVSEs auf der Grundlage der Profile CCS Basic, CCS Extended und CCS Advanced, die DIN 70121, ISO 15118-2/-3 und ISO 15118-20/-3 unterstützen. CCS Charging Protocol Trace Viewer (CPT) – Eine Softwareanwendung, die die Dekodierung von CCS-Ladeprotokollen ermöglicht und die Normen DIN 70121, ISO 15118-2/-20 für die Vehicle-to-Grid-Kommunikation sowie andere proprietäre Nachrichten unterstützt, die für die Hardware-Abstraktionsschicht definiert sind. Das Innovationszentrum für intelligente Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur ElaadNL hat den neuen Keysight Com Tester in Kombination mit dem Scienlab Charging Discovery System SL1047A – High-Power Series, dem Scienlab Regenerative AC / Grid Emulator SL1203 und dem Scienlab Regenerative DC Emulator SL1830A ausgewählt, um seine Industriepartner bei der Entwicklung neuer Elektromobilitätsprodukte zu unterstützen. Mit dem kompletten Portfolio an Elektrofahrzeug-/EVSE-Ladetests von Keysight kann ElaadNL Automobilhersteller und Hersteller von Ladesystemen bei der Umsetzung neuer Standards wie dem Megawatt-Ladesystem unterstützen.



Onoph Caron, Direktor von ElaadNL, sagte: „Das komplette Ladetestportfolio von Keysight bietet die Tools, die wir benötigen, um unsere Partner bei der Nachbildung von realen Anwendungsfällen zu unterstützen und die Auswirkungen des Ladens von Elektrofahrzeugen auf das Stromnetz zu analysieren – sowohl für Qualitäts- als auch für Störfestigkeitstests. Mit diesen neuen Lösungen können wir Innovationen beschleunigen, indem wir Interoperabilitätsherausforderungen entschärfen, um neue Produkte schnell und reibungslos auf den Markt zu bringen, insbesondere bei neuen Marktentwicklungen wie Vehicle-to-Grid und neuen Versionen des ISO 15118-Standards. Als offene Einrichtung arbeitet das ElaadNL-Testlabor eng mit unseren Partnern in der Industrie zusammen, um ein robustes Energiesystem für die neue Mobilität aufzubauen.“



Thomas Götzl, Vice President und General Manager für Keysights Automotive & Energy Solutions, sagte: „Mit der Einführung neuer kommunikationsbasierter Ladetestlösungen in Keysights bereits starkem Elektrofahrzeug-/EVSE-Testportfolio geben wir der Industrie die Tools an die Hand, die sie benötigt, um auf den sich beschleunigenden Markt der Elektromobilität zu reagieren. Keysight ist der einzige Anbieter, der eine schlüsselfertige Komplettlösung anbietet, von der Forschung und Entwicklung bis zur Wartung.“ Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



