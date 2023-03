Keysight führt eine einheitliche digitale Lernplattform für Ingenieurstudiengänge ein Lehrkräfte und Schüler erhalten einen zentralen Zugang zu Laborausstattung, Messanalysetools und branchenrelevanten Lehrmitteln. Böblingen, 29. März 2023 – Keysight Technologies stellt die Keysight Digital Learning Suite vor, eine neue, einheitliche digitale Lernplattform, die Lehrkräfte und Studierende der Ingenieurwissenschaften über eine einzige, sichere Weboberfläche mit Labor-Tools, Ressourcen und Kursmaterial versorgt.



Als Reaktion auf die Nachfrage nach flexiblen Lernoptionen gehen die Universitäten von der Präsenzlehre zu digitalen und hybriden Lernmodellen über. Obwohl diese neuen Modelle eine noch nie dagewesene Flexibilität in Bezug auf Zeit und Ort bieten, gibt es immer noch Herausforderungen für die Lehrkräfte im Ingenieurwesen. Sie sehen sich häufig dem Druck ausgesetzt, im Wettbewerb um die höchste Qualität der Ausbildung an ihren Hochschulen zu bestehen. Viele Lehrkräfte versuchen auch, ihre eigene Forschungstätigkeit mit den Anforderungen der Lehre in Einklang zu bringen, die Zeit für die Entwicklung von Lehrplänen, administrative Tätigkeiten und die Verwaltung technischer Ressourcen erfordern.



Die Keysight Digital Learning Suite stellt sich diesen Herausforderungen, indem sie eine einheitliche, webbasierte digitale Lernplattform bereitstellt, die einen sicheren, zentralen Zugang zu universitären technischen Labormitteln, Tools zur Messdatenanalyse und industrietauglichen Lehrmitteln bietet.



Die digitale Lernplattform bietet Lehrkräften die folgenden Vorteile: Leistungsstarkes Labor-Management – Die Plattform optimiert und vereinfacht das Labor-Management, sodass die Lehrkräfte mehr Zeit für den Unterricht und die Tools für die Zusammenarbeit mit den Studierenden in Echtzeit aufwenden können. Die Software-Suite lässt sich mit gängigen Lernmanagementsystemen (LMS) wie Blackboard und Canvas integrieren.



– Die Plattform optimiert und vereinfacht das Labor-Management, sodass die Lehrkräfte mehr Zeit für den Unterricht und die Tools für die Zusammenarbeit mit den Studierenden in Echtzeit aufwenden können. Die Software-Suite lässt sich mit gängigen Lernmanagementsystemen (LMS) wie Blackboard und Canvas integrieren. Tools für die Fernsteuerung von Messgeräten und die Datenanalyse – Die Software ermöglicht den direkten Zugriff auf die Soft-Frontplatte von Messgeräten, um Messungen aus der Ferne durchzuführen, Screenshots zu erstellen, Messdaten im XY-Diagramm darzustellen, mathematische Funktionen im XY-Diagramm auszuführen und vieles mehr. Die Plattform stellt Verbindungen zu Messgeräten innerhalb des Labors oder in einem lokalen Netzwerk her.



– Die Software ermöglicht den direkten Zugriff auf die Soft-Frontplatte von Messgeräten, um Messungen aus der Ferne durchzuführen, Screenshots zu erstellen, Messdaten im XY-Diagramm darzustellen, mathematische Funktionen im XY-Diagramm auszuführen und vieles mehr. Die Plattform stellt Verbindungen zu Messgeräten innerhalb des Labors oder in einem lokalen Netzwerk her. Hochwertige Lehrmittel – Die Plattform bietet Zugang zu erstklassigen Laborübungen und Kursunterlagen der Keysight University über eine einzige Anmeldung von einem integrierten LMS aus. Keysight ist ein Vorreiter bei der Bereitstellung innovativer Lehrlösungen für die Bildungsbranche, die den Unterricht mit Hardware- und Software-Tools fördern und die akademischen Lehrlabore verändern. Als Teil der lokalen und globalen Gemeinschaft engagiert sich Keysight für die MINT-Bildung, indem es Programme unterstützt, die Studierenden mit unterschiedlichem Hintergrund ermutigen, eine Karriere in Wissenschaft und Technik anzustreben. Bis heute hat das Unternehmen mit mehr als 30 Universitäten auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um industrietaugliche Qualifikationen bereitzustellen, wobei mehr als tausend Studierende eine entsprechende Auszeichnung erhalten haben.



Mary Gross, Vice President of Partnerships bei Anthology, Inc. sagte: „Wir freuen uns, dass die neue Digital Learning Suite von Keysight vollständig in das Lernmanagementsystem von Anthology, Blackboard Learn, integriert ist. Durch diese Integration mit Keysight haben Studierende der Ingenieurwissenschaften nun vollen Zugang zu Bildungs- und Laborressourcen innerhalb des LMS, sodass sie ihren Studienabschluss mit industrietauglichen Fähigkeiten erreichen können.”



Tan Boon Juan, Vice President und General Manager von General Electronics Measurement Solutions bei Keysight, sagte: „Wir bei Keysight haben es uns zur Aufgabe gemacht, technische Fachkräfte mit dem neuesten Wissen und den neuesten Tools auszustatten, um die sich ständig weiterentwickelnde Technologielandschaft zu bewältigen und Innovationen voranzutreiben. Unsere innovative Digital Learning Suite steht für unser Engagement, Lehrkräften eine umfassende Plattform zur Verfügung zu stellen, um modernste, industrietaugliche Schulungen anzubieten, die zukünftige Führungskräfte auf den Erfolg in ihren jeweiligen Branchen vorbereiten.“



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. US-Dollar.



