Keysight kündigt Wechsel in der Führungsspitze an Ron Nersesian wechselt zum Non-Executive Board Chair. Böblingen, 28. März 2023 – Keysight Technologies hat heute bekannt gegeben, dass Ron Nersesian, der Executive Chair des Board of Directors des Unternehmens, ab dem 1. Mai 2023 zu einem Non-Executive Chair wechseln wird.



Nersesian ist seit November 2019 Executive Chairman von Keysight und übergab die Rolle des Keysight President und Chief Executive Officer im Mai 2022 an Satish Dhanasekaran. Nersesian ist seit mehr als 30 Jahren für das Unternehmen und seine Vorgänger tätig.



„Die Tätigkeit als Präsident und CEO von Keysight von 2013 bis 2022 und als Executive Chair im vergangenen Jahr war mir eine große Ehre und eine der größten Auszeichnungen“, sagte Ron Nersesian, Executive Chair von Keysight. „Mit Blick auf die Zukunft bin ich der festen Überzeugung, dass Keysight vielversprechende Aussichten hat, seine Erfolgsgeschichte der Wertschöpfung für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter fortzusetzen.“



Unter der Führung von Nersesian hat Keysight seine Strategie der softwarezentrierten Lösungen umgesetzt, indem es sich auf den Kundenerfolg konzentrierte, sein differenziertes Lösungsportfolio durch erhöhte F&E-Investitionen und Übernahmen stärkte und die Ergebnisse und die Beständigkeit des Geschäftsmodells verbesserte. Diese Maßnahmen haben zu einer beträchtlichen Wertschöpfung geführt, einschließlich einer Gesamtrendite für die Aktionäre von ca. 500 %, die über der des S&P 500 liegt.



„Im Namen des Board of Directors und der Mitarbeiter von Keysight möchte ich Ron für seine Führungsqualitäten und sein Engagement für das Unternehmen und unsere Stakeholder sowie für seine kontinuierliche Beratung und Unterstützung danken“, sagte Satish Dhanasekaran, President und Chief Executive Officer von Keysight. „Ron hat eine Hochleistungskultur geschaffen, die uns eine unglaubliche Grundlage bietet, auf der wir aufbauen können. Wir konzentrieren uns auf die Erweiterung unserer Strategie der softwarezentrierten Lösungen, um die Innovation unserer Kunden zu beschleunigen und die Wertschöpfung zu steigern. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ron in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender.“

Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



