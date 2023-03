Neue Methode von Keysight beschleunigt digitale Vorverzerrungstests von Leistungsverstärkern Der neue Iterative Learning Control-Algorithmus verkürzt die Testzeiten für die digitale Vorverzerrung von Leistungsverstärkern von Stunden auf Minuten. Böblingen, 15. März 2023 – Keysight Technologies stellt die neue Testmethode Iterative Learning Control (ILC) vor, die die Testzeiten für die digitale Vorverzerrung (Digital Pre-Distortion, DPD) von Leistungsverstärkern erheblich verkürzt.



Leistungsverstärker (Power Amplifier, PA) sind eine zentrale Komponente in kabellosen Kommunikationssystemen. Die Charakterisierung dieser Komponenten ist eine wichtige, aber zeitaufwändige Aufgabe, die in der Forschungs- und Entwicklungsphase (F&E) Stunden oder sogar Tage dauern kann. Durch die Verkürzung des Design- und Validierungsprozesses können die Hersteller von Leistungsverstärkern ihre Markteinführung beschleunigen.



Keysight begegnet diesem Bedarf mit der Einführung der innovativen ILC DPD-Testmethode, die die DPD-Testzeit auf Minuten verkürzt und die F&E-Zeit von der Testvalidierung bis zum Design und zur Optimierung des Produkts beschleunigt. Als Teil des umfassenden Portfolios an Hochfrequenzmesslösungen von Keysight läuft die ILC-Testmethode auf der Leistungsverstärker-Messanwendung N9055EM0E und verwendet den VXG-Vektorsignalgenerator und den PXA-Signalanalysator, um eine branchenführende Testleistung für die Signalerzeugung und -analyse zu bieten.



Die ILC DPD-Testmethode bietet die folgenden Vorteile: Schnellere Testgeschwindigkeiten – Optimiert die Software N9055EM0E, um die Charakterisierung von Leistungsverstärkern auf Minuten zu reduzieren.



– Optimiert die Software N9055EM0E, um die Charakterisierung von Leistungsverstärkern auf Minuten zu reduzieren. Integrierte Benutzeroberfläche – Zeigt sowohl Pre-DPD- als auch Post-DPD-Messergebnisse auf einem Bildschirm an, um die Bedienung und Integration bei der Charakterisierung eines Leistungsverstärkers mit mehreren Messgeräten zu erleichtern.



– Zeigt sowohl Pre-DPD- als auch Post-DPD-Messergebnisse auf einem Bildschirm an, um die Bedienung und Integration bei der Charakterisierung eines Leistungsverstärkers mit mehreren Messgeräten zu erleichtern. Messgenauigkeit und Leistungsfähigkeit – Bietet branchenführende Leistung bei der Charakterisierung von Leistungsverstärkern, indem es die Einschränkungen von Signalanalysatoren und -generatoren beseitigt und die reale Leistung von Leistungsverstärker-Designs bestimmt. Der Fabless-Halbleiterhersteller Hexawave ist der erste, der das ILC-Testverfahren zur Charakterisierung seines neuen 5G-Galliumarsenid (GaAs)-PAs HWA1330 mit bis zu 4 Watt im Frequenzbereich von 3,3 bis 3,8 GHz einsetzt. Die ILC-Testmethode war entscheidend für die Validierung, ob der HWA1330 die Design-Ziele erfüllen kann, darunter mehr als 30 % Leistungszusatzeffizienz (PAE), 35,5 dB Leistungsverstärkung und ein Nachbarkanal-Streuverhältnis (ACLR) von unter -50 dBc bei einer Bandbreite von 100 MHz sowie ein Peak-to-Average Leistungsverhältnis (PAPR) von 8,5 dB mit DPD.



Dr. Mong Lin, President von Hexawave, sagte: „Leistungsverstärker sind in Kommunikationssystemen von entscheidender Bedeutung. Unser HWA1330-Leistungsverstärker ist branchenführend und die innovative Testmethode von Keysight ermöglicht uns eine schnelle und zuverlässige Validierung unserer 5G New Radio Leistungsverstärker-Designs, um an der Spitze der Industrie zu bleiben.“



Peng Cao, Vice President und General Manager der Keysight Wireless Devices and Solutions Group, sagte: „Keysight freut sich, mit der Einführung der neuen ILC DPD-Testmethode seine technische Führungsposition bei der Charakterisierung von Leistungsverstärkern zu festigen. Es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie unsere Experten immer wieder innovative Lösungen finden, um die Testanforderungen unserer Kunden zu erfüllen.”



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



