Keysight Technologies stellt auf der embedded world 2023 Lösungen für schnellere Entwicklungen von Embedded Designs vor Vom 14. bis 16. März zeigt Keysight seine Demos in Halle 4, Stand 208. Böblingen, 8. März 2023 – Keysight zeigt auf der embedded world 2023 (vom 14. bis 16. März 2023 in Nürnberg), wie Design-, Emulations- und Testexpertise zu den besten Embedded-Design-Erfahrungen führen und intelligente Erkenntnisse für IoT-Netzwerke, autonomes Fahren und Batterien liefern kann.



Keysight-Experten werden in Halle 4, Stand 208 die folgenden Demos zeigen, die Innovationen vorantreiben, um Risiken zu reduzieren und die Markteinführung zu beschleunigen:



Embedded Design und Test Electrical Performance Scan: Vorführung von Keysights Electrical Performance Scan (EP-Scan), der ersten der neuen PathWave High-Speed Digital (HSD) Apps. EP-Scan ist eine eigenständige Software zur elektromagnetischen Simulation von Signalnetzen, Kanalrückflussdämpfung, Einfügedämpfung und Impedanz-Zeitbereichsreflexion.



Vorführung von Keysights Electrical Performance Scan (EP-Scan), der ersten der neuen PathWave High-Speed Digital (HSD) Apps. EP-Scan ist eine eigenständige Software zur elektromagnetischen Simulation von Signalnetzen, Kanalrückflussdämpfung, Einfügedämpfung und Impedanz-Zeitbereichsreflexion. IoT und Embedded Systeme: Vorstellung der Lösung X8712A zur Optimierung der Batterielaufzeit von IoT-Geräten mit einem DC-Leistungsanalysator, 20-W- oder 80-W-Batterieentladungsanalysator-SMU-Modulen, Hochfrequenz-Ereignisdetektor und spezieller Software. Außerdem wird die IoT-Wireless-Testlösung der Serie IOT8700 von Keysight für WLAN- und Bluetooth® Low Energy-Geräte demonstriert.



Vorstellung der Lösung X8712A zur Optimierung der Batterielaufzeit von IoT-Geräten mit einem DC-Leistungsanalysator, 20-W- oder 80-W-Batterieentladungsanalysator-SMU-Modulen, Hochfrequenz-Ereignisdetektor und spezieller Software. Außerdem wird die IoT-Wireless-Testlösung der Serie IOT8700 von Keysight für WLAN- und Bluetooth® Low Energy-Geräte demonstriert. High-Speed Digital Test: Zeigt die komplette PCIe-Lösung von Keysight zum Testen digitaler Hochgeschwindigkeitsdesigns in allen Phasen der Produktentwicklung – von Design und Simulation über Analyse und Debugging bis zu Konformitätstests.



Zeigt die komplette PCIe-Lösung von Keysight zum Testen digitaler Hochgeschwindigkeitsdesigns in allen Phasen der Produktentwicklung – von Design und Simulation über Analyse und Debugging bis zu Konformitätstests. Labor-Oszilloskope: Im Mittelpunkt stehen die Labor-Oszilloskope der Infiniium EXR- und MXR-Serie, die alle wichtigen Signale aufschlussreich darstellen und Entwicklern dabei helfen, innerhalb von Minuten statt Stunden vom Symptom zur Ursache und zur Lösung zu gelangen. Testtools für das Labor Batterietest und -emulation: Zeigt die neuesten Emulationslösungen von Keysight, die eine genaue Charakterisierung unter den anspruchsvollsten Bedingungen im Batteriebetrieb, eine genaue Erstellung von Batterieprofilen und flexible Batterietests für Geräte ermöglichen.



Presseaktivitäten: Setzen Sie sich mit Matthias Heise (matthias.heise@mexperts.de) in Verbindung, um Termine für Pressegespräche und Demos zu vereinbaren.



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



