Keysight stellt erweiterte 5G-Transparenzlösungen für Mobilfunk-Service-Provider vor Die Erweiterungen ermöglichen den Zugriff auf den verschlüsselten Kern des 5G-Netzwerks, sodass Service Assurance-Plattformen 5G-Dienste überwachen können. Böblingen, 7. März 2023 – Keysight Technologies kündigt erweiterte Lösungen für die Transparenz von 5G-Netzwerken mit branchenführender Leistung durch die Netzwerk-Paketvermittlungen (Network Packet Broker, NPB) Keysight Vision X an, die es Service-Providern ermöglichen, die Überwachung der Servicequalität zu verbessern und gleichzeitig ihre Kosten für die Sicherstellung der Services zu senken.



Mit der raschen Verbreitung der 5G-Technologie wird auch die mobile Datennutzung erheblich zunehmen. Ericsson schätzt, dass der weltweite mobile Datenverkehr bis 2028 453 Exabyte pro Monat erreichen wird und prognostiziert, dass es bis Ende 2028 weltweit fünf Milliarden 5G-Teilnehmer geben wird. Angesichts dieses exponentiellen Wachstums benötigen Service-Provider eine kosteneffiziente Verwaltung der Teilnehmer und des Datenverkehrs, um die Servicequalität für die Teilnehmer zu gewährleisten.



Zu den Erweiterungen der NPB Keysight Vision X gehört der Zugriff auf den verschlüsselten Kern des 5G-Netzwerks, der es Service Assurance-Plattformen ermöglicht, 5G-Dienste zu überwachen. Zusätzliche Funktionen umfassen: Filterung der neuen 5G-Teilnehmer, einschließlich Slice Awareness.



Unterstützung für die Trennung von Steuerungsebene und Anwenderebene ("Control Plane and User Plane Separation", CUPS), teilnehmerbezogene Metadaten und Überwachbarkeit, die den Anforderungen von 5G-Anwendungen mit niedriger Latenz und hoher Bandbreite am Netzwerk-Edge gerecht werden.



Orchestrierung mit Automatisierungssteuerung, die Betreibern hilft, ihre Prozesse zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Die 5G-Transparenzlösungen von Keysight bieten die folgenden Vorteile: Skalierbarkeit für den Übergang von 4G, mit 5G-Filterung und Netzwerk-Slice-Awareness.



Transparenz über alle Teilnehmeraktivitäten ohne Datenverlust, was präzise Überwachungsergebnisse ermöglicht.



Optimierte Paketverarbeitung mit höherer Dichte zur Kostenreduzierung sowie vereinfachte Programmierung der Transparenz bei geringerem Platzbedarf. Scott Bryden, Vice President der Keysight Operators Industry Solutions Group, sagte: „Mit der fortschreitenden Verbreitung von 5G sehen sich die Betreiber von Mobilfunknetzen einer noch nie dagewesenen Datenexplosion gegenüber. Unsere erweiterte 5G-Plattform bietet Mobilfunkbetreibern die Transparenz und Kontrolle, die sie benötigen, um Kosten zu senken und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, während sie ihren Teilnehmern eine verbesserte Servicequalität bieten.“



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



