Keysight erweitert EDA-Software-Portfolio durch Übernahme von Cliosoft Die Übernahme ermöglicht die digitale Transformation von Design- und Test-Workflows und erfüllt die Produktivitätsanforderungen der nächsten Generation von Entwicklungszyklen für elektronische Produkte. Böblingen, 2. März 2023 – Keysight Technologies hat das Unternehmen Cliosoft übernommen und wird dessen Produktlinie von Software-Tools für die Verwaltung von Hardware-Designdaten und geistigem Eigentum (IP) in sein Portfolio von EDA-Lösungen (Electronic Design Automation) aufnehmen.



Seit der Gründung liegt der Schwerpunkt von Cliosoft auf der Verwaltung von Design-Daten, einschließlich funktionaler IP-Blöcke, die in integrierten Schaltungen verwendet werden. Die Produkte von Cliosoft erweitern das EDA-Softwareangebot von Keysight um Prozess- und Datenmanagement-Funktionen (PDM), die von mehr als 400 globalen Kunden aus der Halbleiter- und Elektronikbranche eingesetzt werden.



Durch die Aufnahme von Cliosoft in sein EDA-Geschäft stärkt Keysight sein Angebot an intelligenter Automatisierungssoftware mit PDM als wesentlicher Komponente, um die Grundlage für produktivere Arbeitsabläufe zu schaffen. Keysight erweitert die Fähigkeiten von Cliosoft um die Einbeziehung von Testdaten in einer Struktur, die den Kunden eine viel stärkere Verbindung zwischen Design und Test bietet.



Keysight und Cliosoft arbeiten seit Langem zusammen, da Cliosoft SOS, eine Datenmanagement-Plattform, bereits in die Advanced Design System (ADS)-Lösung von Keysight integriert ist, die viele gemeinsame Kunden derzeit nutzen. Die beiden Unternehmen werden auch weiterhin Lösungen für die Revisionskontrolle und das Daten- und IP-Management über ihre Partner in der EDA-Branche anbieten, darunter Cadence, Empyrean, MathWorks, Siemens EDA, Silvaco und Synopsys.



Keysight und Cliosoft teilen die Philosophie, dass PDM für den Erfolg von Kunden-Designs in globalen Entwicklungsunternehmen entscheidend ist. Die Komplexität des Designs erhöht die Menge an IP-Blöcken und Daten, die von den Entwicklungsteams effektiv und effizient verwaltet werden müssen. Branchentrends wie heterogene Integration, fortschrittliches Packaging und "Follow-the-sun"-Forschung und -Entwicklung rund um die Uhr treiben die Kunden auf die nächste Stufe der Produktivitätssteigerung.



Niels Faché, Vice President und General Manager von Keysight EDA, sagte: „Einer unserer wichtigsten Unternehmensziele ist die Schaffung digitaler, vernetzter Workflows vom Design bis zum Test, die die digitale Transformation der Kunden beschleunigen. Wir sehen im PDM-Bereich eine enorme Chance, die aktuellen Fähigkeiten von Cliosoft in Kombination mit unserer Expertise bei Design- und Testlösungen zu nutzen. Die Aufnahme von PDM-Lösungen in unser Portfolio ist eine natürliche Weiterentwicklung unserer offenen EDA-Interoperabilitätsstrategie, die darauf abzielt, erstklassige Tools und Workflows zur Unterstützung der immer komplizierter werdenden Lebenszyklen in der Produktentwicklung anzubieten. Cliosoft bietet bewährte Software-Tools, mit denen Produktteams Datenanalysen durchführen und die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung verkürzen können. Das Ergebnis schnellerer Erkenntnisse und größerer Wiederverwendung ist eine verbesserte Produktivität in der Verifikationsphase und kürzere Entwicklungszyklen insgesamt.“



Srinath Anantharaman, CEO von Cliosoft, sagte: „Die Bewältigung des exponentiellen Wachstums von Design-Daten und die Maximierung der IP-Wiederverwendung mit Interoperabilität über EDA-Anbieterumgebungen hinweg ist eine große Herausforderung, da wir uns der ‚More than Moore's law‘-Zeit nähern. Keysight ist als Branchenführer in den Bereichen 5G- und 6G-Kommunikation, Automotive sowie Luft- & Raumfahrt und Verteidigung einzigartig positioniert, um das Versprechen der Verbindung von Design-, Emulations- und Testdaten in optimierten Workflows zu realisieren, die die Markteinführungszeit verkürzen. Wir freuen uns, gemeinsam mit Keysight die Produktivität in der Entwicklung auf die nächste Stufe zu heben und unsere Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Entwicklungszyklen digital zu transformieren und die kommenden Herausforderungen zu meistern.“



Weitere Informationen über das EDA-Softwaregeschäft von Keysight finden Sie unter „40 Years of Design Success”.



Die Transaktion hat keinen wesentlichen Einfluss auf die Prognose von Keysight für das laufende Quartal und/oder Geschäftsjahr. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



