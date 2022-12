Keysight führt Zertifikate für sein E-Learning-Programm ein Die digitalen Abzeichen der Keysight University bestätigen den Abschluss eines der über 150 Kurse, die sich mit neuen Technologien und Lösungen befassen. Böblingen, 20. Dezember 2022 – Keysight Technologies hat angekündigt, dass die Keysight University Zertifikate eingeführt hat, mit dem der Abschluss von technologiebezogenen Kursen und Bootcamps anerkannt wird.



Die Keysight University ist ein kostenloses Online-Programm für Ingenieure, die sich über Design-, Emulations- und Testgrundlagen informieren, neue und aufkommende Technologien und Standards verstehen, Tipps für das technische Design erhalten und Best Practices in ihrer Branche kennenlernen möchten.



“Lernen erfordert eine Investition von Zeit und Mühe und verdient Anerkennung”, sagte Jeff Harris, Vice President of Corporate and Portfolio Marketing bei Keysight. “Wir haben die Keysight University als einen Raum eingeführt, in dem Ingenieure etwas über Design- und Messtechniken, neue Technologien und die neuesten Industriestandards lernen können. Mit unserer jüngsten Einführung digitaler Abzeichen können sie nun ihr Qualifikationsniveau nachverfolgen und sichtbar machen.”



Um digitale Abzeichen der Keysight University zu erhalten, müssen sich die Lernenden lediglich registrieren und dann fünf beliebige Kurse absolvieren, um ihr erstes Abzeichen zu erhalten. Wenn sie Kurse abschließen, steigen sie in den Stufen auf. Es gibt auch ein separates Abzeichen für den Abschluss aller Kurse in einem Bootcamp. Nach Abschluss des Kurses erhalten die Teilnehmer eine E-Mail von der Keysight University, die ein Bild des Abzeichens enthält, das dann zu einem Online-Profil oder Lebenslauf hinzugefügt werden kann. Je nach Anzahl der absolvierten Kurse oder Bootcamps sind progressive digitale Abzeichen verfügbar, und es gibt zusätzliche Abzeichen für besondere Leistungen, wie das „Super Learner”-Abzeichen.



Die Keysight University bietet Inhalte, die für Ingenieure entwickelt wurden, unabhängig davon, ob sie am Anfang ihrer Karriere stehen oder bereits über jahrelange Erfahrung verfügen. Sie helfen ihnen, Wissenslücken zu schließen, mit aufkommenden Technologien Schritt zu halten und technologische Herausforderungen wie digitale Präzisions- und Hochfrequenzmessansätze, Industriestandards, Software-Testautomatisierung und IoT zu meistern. Die E-Learning-Plattform von Keysight bietet mehr als 150 Kurse, die sich mit den wichtigsten technologischen Themen befassen, z. B. 5G, Automotive, Hochgeschwindigkeits-Digitaltechnik, Netzwerksicherheit, Luft- und Raumfahrttechnik und Quantencomputing.



Bis September 2022 hat die Keysight University mehr als 35.000 Ingenieure in 191 Ländern mit mehr als 82.000 Kurseinschreibungen erreicht.



Weitere Informationen über die Keysight University und die neuen Lernabzeichen finden Sie unter https://learn.keysight.com/ Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



