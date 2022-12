Keysight liefert neue Solar-Array-Simulationslösung für Satelliten-Stromversorgungssysteme Ingenieure erhalten eine Testlösung, die das Verhalten von Satelliten-Photovoltaikanlagen unter allen im Weltraum herrschenden Bedingungen mit hoher Wiedergabetreue emuliert. Böblingen, 14. Dezember 2022 – Keysight Technologies hat den neuen modularen Solararray-Simulator (SAS) der Serie MP4300A angekündigt, der das Verhalten von Photovoltaik-Segmenten (PV) emuliert. Die SAS-Lösung simuliert alle Bedingungen, die ein Raumfahrzeug oder ein Satellit im Weltraum vorfindet, mit hoher Wiedergabetreue.



Der Start von solarbetriebenen Raumfahrzeugen oder Satelliten ist äußerst kostspielig, und es besteht kaum die Möglichkeit einer Bergung oder Reparatur. Diese Raumfahrzeuge müssen über ein effizientes und zuverlässiges Power-Management-System verfügen, das oft nicht unter Verwendung echter Solarpaneele getestet werden kann. Ingenieure benötigen eine Testlösung, mit der das Power-Management-System eines Raumfahrzeugs durch eine realitätstreue PV-Emulation verifiziert werden kann.



Das neue SAS MP4300A von Keysight stellt sich dieser Herausforderung mit einer modularen 6-kW-Stromversorgung, die schnelle Änderungen der Strom-Spannungs-Kurve (I-V) mit einer kurzen Erholungszeit unterstützt, die die sich schnell ändernden Bedingungen im Weltraum nachahmt.



Der SAS MP4300A bietet die folgenden Hauptvorteile: Industrieweit führende Leistungsdichte von 6 kW auf 2U Rackfläche, was die Investitionskosten senken kann.



Modulare SAS-Plattform, die Erste in der Branche.



Geringere thermische Herausforderungen aufgrund der hohen Leistungsdichte des MP4300, der 2-Quadranten-Fähigkeit und der regenerativen Technologie der Hardware.



Flexible Energie- und Leistungsoptionen, sodass die sechs Module bei veränderten Testanforderungen ausgetauscht werden können. Bietet zwei Klassen von 1kW SAS-Modulen: 160V/10A-Modul MP4361A mit automatischer Bereichswahl

130V/8A-Modul MP4362A

Unterstützung für die schnelle Einrichtung von SAS-Systemen mit hohen Leistungsanforderungen durch Steuerung von bis zu sechs Kanälen über einen einzigen I/O-Port mit einer vertrauten programmatischen Schnittstelle.

Greg Patschke, General Manager der Aerospace Defense and Government Solutions Group von Keysight, sagte: „Die Analyse der Energiegewinnung ist ein wichtiger Teil des Design- und Validierungsprozesses von Satelliten. Mit der MP4300-Serie gibt Keysight den Entwicklern die Lösung an die Hand, die sie benötigen, um die Bedingungen im Weltraum genau zu emulieren und das Testen neuer PV-Array-Designs zu beschleunigen, was die Markteinführung beschleunigt und das Risiko von Fehlern nach der Einrichtung verringert.“



Weitere Informationen über den neuen modularen Solararray-Simulator der Serie MP4300A von Keysight finden Sie unter: https://www.keysight.com/de/de/products/dc-power-supplies/dc-power-solutions/mp4300-series-solar-array-simulator-system.html Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



