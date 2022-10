Keysight Technologies präsentiert neuen Hochleistungs-DC-Emulator für Schnell-Ladeanwendungen für Elektrofahrzeuge Die Emulationslösung der nächsten Generation bietet mehr Leistung bei weniger Platzbedarf. Böblingen, 27. Oktober 2022 – Keysight Technologies hat den verbesserten Scienlab Regenerative DC Emulator (SL1800A Serie) angekündigt, den Hochleistungs-Gleichstromemulator der nächsten Generation für Elektrofahrzeug-Schnell-Ladeanwendungen, der es Anwendern ermöglicht, Hochleistungs-Gleichstrom-Ladetests mit bis zu 270 Kilowatt (kW) bei geringem Platzbedarf durchzuführen.



Typische DC-Hochleistungstestsysteme sind groß und nehmen wertvolle Laborfläche in Anspruch. Diese Systeme sind außerdem ineffizient und benötigen große Mengen an Energie, um das Testsystem zu betreiben und den Laborraum während der Hochleistungstests kühl zu halten. Für die Durchführung von DC-Schnell-Ladetests mit hoher Leistung benötigen Kunden eine Lösung, die die erforderlichen Leistungsanforderungen mit Kommunikationstests und Überwachung kombiniert und einfach einzurichten und zu verwenden ist.



Der Scienlab Regenerative DC Emulator von Keysight ermöglicht Kunden die realistische Emulation von Hochspannungs- und Hochleistungsbatterien für Elektrofahrzeuge in Ladetestanwendungen, wie Hochleistungs-Gleichstrom-Schnell-Laden, wenn er mit dem Scienlab Charging Discovery System SL1047A von Keysight kombiniert wird. Diese Lösung kann Elektrofahrzeug-Batterien mit bis zu 1500 Volt und bis zu 900 Ampere emulieren und kann parallel geschaltet werden, um bis zu einigen Megawatt (MW) zu erreichen.



Zu den Vorteilen der SL1800A-Serie von Keysight gehören: Geringere Energiekosten für den Betrieb des Systems und die Kühlung des Laborraums dank der Verwendung modernster Siliziumkarbid-Halbleiter (SiC) mit breiter Bandlücke. Außerdem gehen nur 4 % der Leistung des Systems als Wärme verloren.



Das regenerative System speist Strom in das Netz zurück, wenn es während der Emulations-/Ladetests von Elektrofahrzeugen als elektronische Last fungiert.



Platzsparender Formfaktor, der den wertvollen Platz im Labor optimal ausnutzt. „Unsere Hochleistungs-DC-Emulatoren der nächsten Generation, die auf der Siliziumkarbid-Technologie basieren, haben einen Wirkungsgrad von mehr als 96 % und bieten im Vergleich zu ähnlichen Systemen mehr Leistung und höhere Spannungen auf kleinerem Raum“, sagte Thomas Götzl, Vice President und General Manager für den Geschäftsbereich Automotive & Energy Solutions von Keysight. „In Kombination mit dem Charging Discovery System SL1047A können unsere Kunden alle Aspekte des Hochleistungs-DC-Schnell-Ladens in ihrem Labor testen.“



Weitere Informationen über den neuen Scienlab Regenerative DC Emulator (SL 1800A Serie) finden Sie unter https://www.keysight.com/de/de/products/hev-ev-grid-emulators-and-test-systems/sl1800a-series-scienlab-regenerative-dc-emulator.html Keysight auf der electronica 2022:

Accelerate Innovation in Electronic Design



Vom 15. bis 18. November 2022 präsentiert Keysight auf der electronica sein einzigartiges Know-how im Bereich digitaler und HF-/Mikrowellen-Technologien. Wir helfen Ingenieuren die Grenzen für ihr elektronisches Design zu erweitern und ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Am Stand A3.506 demonstriert Keysight Messlösungen, einschließlich Hardware und Software, sowie umfassende Services, aus den Bereichen Universal-Labor-Anwendungen (Labor-Stromversorgungen, Oszilloskope), Digitale Anwendungen (Power & Mixed-Signal-Anwendungen, PCIE Rx & Tx, Interconnect), HF- und Mikrowellen-Anwendungen (Signal-Demodulation, (Vektor-)Netzwerkanalysator-basierte Tests aktiver/passiver Filter), Design Software (PathWave Design, Digitale Simulation, Leistungsintegrität), IoT-/Consumer-Elektronik (Batterie-Laufzeit-Optimierung, Wireless-Testlösungen) und Automotive (Elektro-Mobilität, Automotive Radar, Automotive Ethernet)



Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG