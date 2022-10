Keysight stellt automatisierte und KI-gesteuerte Tests vor, um das Nutzungserlebnis von 5G-Smartphones zu optimieren Neue Methode zur Automatisierung von Anwendungstests beschleunigt die Bewertung der Nutzungsqualität der weltweit am häufigsten genutzten mobilen Apps. Böblingen, 19. Oktober 2022 – Keysight Technologies stellt Erweiterungen für die Nemo Device Application Test Suite des Unternehmens vor. Diese softwarezentrierte Lösung nutzt Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI), um Wireless-Service-Provider und Anwendungsentwickler in die Lage zu versetzen, die Bewertung der realen Interaktionen von Smartphone-Anwendern mit nativen Anwendungen zu beschleunigen.



In den letzten Jahren hat die Nutzung mobiler Apps für den Zugriff auf digitale Inhalte, das Engagement auf Social-Media-Plattformen und die Teilnahme an Online-Spielen weltweit stark zugenommen. Da native mobile Apps im Vergleich zu mobilen Webbrowsern ein optimales und individuelles Erlebnis bieten, treibt die Nutzung mobiler Anwendungen dieses Wachstum voran.



„Service-Provider und Entwickler mobiler Apps benötigen eine zuverlässige Methode, um die reale Nutzererfahrung beim Zugriff auf Over-the-Top (OTT)-Anwendungen von einem mit dem Mobilfunknetz verbundenen Smartphone aus zu überprüfen“, sagte Matti Passoja, Head of Nemo Wireless Solutions bei Keysight. „Keysight kombiniert ein einzigartiges Ensemble hauseigener Softwaretechnologielösungen zu einer automatisierten App-Testmethode, die reale Anwendungen nutzt, um genauere Einblicke in die Netzwerk-Performance zu liefern, selbst unter den komplexesten und dynamischsten Bedingungen.“



Keysight nutzte KI, Machine Learning (ML) und Automatisierung unter Verwendung von Daten, die von einer nativen mobilen App erfasst wurden (nicht von simuliertem Datenverkehr), um die neue Gerätetest-App-Methode zu entwickeln. Dadurch wird eine genauere Bewertung der Interaktion eines Anwenders mit der gleichen mobilen App ermöglicht. Die neue Methode zur Automatisierung von Anwendungstests ermöglicht es Wireless-Service-Providern, die Leistung des 5G-Netzwerks schnell zu optimieren und Anwendern von Smartphones, die auf einige der weltweit am häufigsten genutzten OTT-Dienste und Social-Media-Anwendungen wie Facebook Messenger, Microsoft Teams, Snapchat, TikTok und Zoom zugreifen, eine bessere Qualität der Erfahrung (QoE) zu bieten.



Die neue automatisierte Test-App-Methode ist eine von drei ergänzenden Testmethoden, die innerhalb der Nemo Device Application Testing Suite von Keysight verfügbar sind. Je nach Art der mobilen Anwendung und den wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) wird eine spezifische Testmethode in Kombination mit einer begleitenden Nemo-Feldtestlösung verwendet. Anwender der Nemo Testing Suite erhalten eine umfassende, realistische und flexible Validierung der Leistung des 5G-Netzwerks und eine Bewertung der Endnutzer-QoE.



Die Nemo Test Tools von Keysight erfassen reale Messdaten im Feld zur Echtzeit- oder Post-Process-Analyse. Zu diesen Test Tools gehören: Nemo Outdoor 5G NR Drive Test Solution, Nemo Backpack Pro 5G In-Building Benchmarking Solution und Nemo Network Benchmarking Solution.



Weitere Informationen über die neuen Funktionen der Nemo Device Application Test Suite finden Sie unter https://www.keysight.com/de/de/products/nemo-wireless-network-solutions.html Keysight auf der electronica 2022:

Accelerate Innovation in Electronic Design



Vom 15. bis 18. November 2022 präsentiert Keysight auf der electronica sein einzigartiges Know-how im Bereich digitaler und HF-/Mikrowellen-Technologien. Wir helfen Ingenieuren die Grenzen für ihr elektronisches Design zu erweitern und ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Am Stand A3.506 demonstriert Keysight Messlösungen, einschließlich Hardware und Software, sowie umfassende Services, aus den Bereichen Universal-Labor-Anwendungen (Labor-Stromversorgungen, Oszilloskope), Digitale Anwendungen (Power & Mixed-Signal-Anwendungen, PCIE Rx & Tx, Interconnect), HF- und Mikrowellen-Anwendungen (Signal-Demodulation, (Vektor-)Netzwerkanalysator-basierte Tests aktiver/passiver Filter), Design Software (PathWave Design, Digitale Simulation, Leistungsintegrität), IoT-/Consumer-Elektronik (Batterie-Laufzeit-Optimierung, Wireless-Testlösungen) und Automotive (Elektro-Mobilität, Automotive Radar, Automotive Ethernet)



Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



