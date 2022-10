Keysight beschleunigt die Workflows für HF-Systemdesign und Digital Mission Engineering für nicht-terrestrische 5G-Netzwerke Das neue PathWave System Design 2023 bietet Kanalmodellierung, Simulation und digitale Zwillinge. Böblingen, 18. Oktober 2022 – Keysight Technologies kündigt die Software PathWave System Design (SystemVue) 2023 an, um den Design-Prozess für nicht-terrestrische 5G-Netzwerke (NTN) und andere Wireless-Systeme zu beschleunigen. Die jüngsten Verbesserungen an PathWave System Design ermöglichen es Entwicklern von Hochfrequenzsystemen (HF), digitale Zwillinge ihrer Architekturen zu erstellen und von einem hardwarezentrierten zu einem simulationszentrierten Design-Flow zu wechseln.



Neue 5G-NTN-Systeme weisen eine hohe Komplexität auf, was die Entwicklungszyklen belastet. Ingenieure suchen nach kommerziellen Softwarelösungen, die sich mit ihren bestehenden Umgebungen verbinden und das virtuelle Prototyping ihrer Systeme in anwendungsspezifischen Umgebungen ermöglichen. Simulationen, die von Messungen abgeleitete Modelle verwenden, bieten eine höhere Realitätstreue in einsatzkritischen Anwendungen wie der Satellitenkommunikation und der Luft- und Raumfahrt, sowie in der Verteidigung. Systemarchitekten wollen realistische “Was-wäre-wenn”-Szenarien erforschen, bevor sie Hardware bauen, um das technische Risiko zu verringern und die Zeit bis zur Markteinführung zu minimieren.



PathWave System Design 2023 unterstützt Entwickler, die mit integrierten Hochfrequenzschaltungen (RFIC), Unterbaugruppen und Missions- oder System-of-Systems-Anwendungen arbeiten, indem es System-, Basisband- und Hardware-Verifikationstools in einem kompletten HF-Systemmodellierungs-Workflow verbindet. Ingenieure können eine branchenführende Phased-Array-Analyse durchführen, die alle nicht-idealen Effekte über Kanäle hinweg und zwischen Verstärkern und Antennen erfasst. Die neuen Tool-Funktionen ermöglichen auch die Modellierung nichtlinearer Systeme im Frequenzbereich, um anwendungsspezifisches Systemverhalten vorherzusagen.



„5G-Anwendungen entwickeln sich in Richtung 6G und erfordern Tools, die den gesamten digitalen Design- und Validierungsworkflow abdecken“, sagte Peter Blood, Director of Product Management für PathWave System Design bei Keysight. „Unternehmen verlangen, dass Systeme in ihrem Zielszenario virtuell prototypisiert werden, daher wenden sich System- und Einsatzingenieure der Simulation, dem virtuellen Prototyping und digitalen Zwillingen zu. Diese Techniken verlagern den Entwicklungsprozess zeitlich nach links und machen den Bedarf an mehreren physischen Prototypen überflüssig. PathWave System Design verbindet Simulation mit aus Messungen abgeleiteten Modellen und bietet einen kompletten HF-System-Workflow, um diese komplexen NTN-Systeme mit aktualisierten 5G-Bibliotheken schnell zu entwerfen, zu entwerfen und zu verifizieren.“



Zu den wichtigsten Funktionen und Vorteilen von PathWave System Design 2023 gehören: Ein aktualisierter 5G-Transceiver zur Unterstützung von NTN in Verbindung mit PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA) 2023. Zu den Verbesserungen gehört ein voll funktionsfähiges Kanalmodell, das alle Ausbreitungsmerkmale für niedrige, mittlere und geostationäre Erdumlaufbahnen nativ unterstützt, einschließlich großer Pfadverzögerung und Dopplerverschiebung bei großen Frequenzen mit Trajektorienvisualisierung.



Zwei neue Benutzeroberflächen für die Simulation: der Digital Pre-distortion (DPD) Explorer für Entwickler auf Schaltungsebene in PathWave Advanced Design System (ADS) und der DPD Designer für Architekten in PathWave System Design. Diese Verbesserungen bieten eine noch nie dagewesene Effizienz, Flexibilität, Geschwindigkeit und Realitätstreue, die durch die kompakten Signalformen und neuen grafischen Benutzeroberflächen von Keysight ermöglicht werden. Das neue Dynamic Gain-Modell bietet eine konkurrenzlose Leistungsverstärkermodellierung mit Speichereffekten und unterstützt den Workflow mit anderer Keysight-Software und Messgeräten zur Extraktion.



Neue Load-Pull-Modellierung, die den ultimativen digitalen Phased-Array-Zwilling mit Leistungsverstärkermodellen erstellt, die von Keysight-Messgeräten oder Simulationen auf Schaltungsebene abgeleitet sind. Phased-Array-Architekten können sich darauf verlassen, dass ihre Systemsimulation dank der Expertise von Keysight in der HF-Messtechnik die höchste Genauigkeit bietet.



Anbindung an die EXata-Software von Keysight und die PROPSIM Channel Studio-Software, die es Einsatzingenieuren ermöglicht, einen digitalen Zwilling auf 5G-Netzwerkebene zu erstellen. Die realitätsgetreue Analyse der Bitübertragungsschicht von PathWave System Design und PROPSIM-Kanalmodelle verbessern eine einzigartige Mischung aus statistischen Simulationen von EXata. Entwickler können die Leistung von NTN-Kommunikationssystemen auf Netzwerkebene bewerten, ohne Kompromisse bei der Genauigkeit, Komplexität oder Simulationsgeschwindigkeit eingehen zu müssen. Weitere Informationen über PathWave System Design 2023 finden Sie hier.



Weitere Informationen über PathWave Vector Signal Analysis 2023 finden Sie hier. Keysight auf der electronica 2022:

Accelerate Innovation in Electronic Design



Vom 15. bis 18. November 2022 präsentiert Keysight auf der electronica sein einzigartiges Know-how im Bereich digitaler und HF-/Mikrowellen-Technologien. Wir helfen Ingenieuren die Grenzen für ihr elektronisches Design zu erweitern und ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Am Stand A3.506 demonstriert Keysight Messlösungen, einschließlich Hardware und Software, sowie umfassende Services, aus den Bereichen Universal-Labor-Anwendungen (Labor-Stromversorgungen, Oszilloskope), Digitale Anwendungen (Power & Mixed-Signal-Anwendungen, PCIE Rx & Tx, Interconnect), HF- und Mikrowellen-Anwendungen (Signal-Demodulation, (Vektor-)Netzwerkanalysator-basierte Tests aktiver/passiver Filter), Design Software (PathWave Design, Digitale Simulation, Leistungsintegrität), IoT-/Consumer-Elektronik (Batterie-Laufzeit-Optimierung, Wireless-Testlösungen) und Automotive (Elektro-Mobilität, Automotive Radar, Automotive Ethernet)



Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG