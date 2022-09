Keysight präsentiert den ersten Arbiträr-Signalgenerator mit 256 GSa/s und einer analogen Bandbreite von mehr als 80 GHz Damit können Entwickler Designs über 160 GBaud hinaus entwerfen. Böblingen, 28. September 2022 – Keysight Technologies hat den neuen Arbiträr-Signalgenerator (AWG) M8199B angekündigt, der Entwicklern eine leistungsstarke Signalquelle für Arbiträrsignale zur Entwicklung von Designs mit Multi-Level-Modulationsformaten (z. B. 64QAM) bei weit über 160 GBaud bietet.



Anwendungen jenseits von 128 GBaud erfordern eine neue Klasse von Generatoren, die gleichzeitig hohe Geschwindigkeit, Präzision und Flexibilität gewährleisten. Keysight hat sich diesen Herausforderungen mit dem neuen AWG M8199B gestellt, der eine hochleistungsfähige Signalquelle für Arbiträrsignale mit einer Samplingrate von bis zu 256 GSa/s und einer analogen Bandbreite von mehr als 80 GHz bietet, und zwar mit bis zu acht gleichzeitig arbeitenden synchronisierten Kanälen.



Der neue AWG M8199B von Keysight unterstützt Forschungsingenieure mit der Geschwindigkeit, Bandbreite, Präzision und Flexibilität, die sie benötigen, um die Herausforderungen von Anwendungen der nächsten Generation zu meistern. Er ermöglicht Datenübertragungen von mehr als 400 Gb/s pro Lane bei IM/DD (Intensity-Modulation/Direct-Detect) und mehr als 1,6 Tb/s pro Träger bei kohärenter optischer Kommunikation.



„Die heutigen Anwendungen und Services erzeugen im Rechenzentrum riesige Mengen an Workloads der künstlichen Intelligenz. Neue elektrische und optische Designs sind erforderlich, um diese Arbeitslasten innerhalb vernünftiger Energiegrenzen zu bewältigen“, sagte Dr. Joachim Peerlings, Vice President und General Manager von Keysights Geschäftsbereich Network and Data Center. „Wir freuen uns über die kontinuierlichen Bemühungen von Keysight, First-to-Market-Lösungen zu liefern, die unsere Kunden dabei unterstützen, unseren Planeten zu vernetzen und zu erhalten und den nächsten Schritt im Rennen um höhere Datenübertragungsraten zu machen.“



Basierend auf einer von Keysight entwickelten Technologie bietet der AWG M8199B die folgenden Hauptvorteile: IM/DD (Intensity-Modulation/Direct-Detect) und kohärente optische Anwendungen: bietet die Flexibilität, die für die zukunftsweisende Erforschung neuer Modulationsformate erforderlich ist, um die Übertragungsraten auf die nächste Stufe zu heben. Der AWG M8199B eignet sich für Hochgeschwindigkeits-Forschung mit mehrstufiger Puls-Amplituden-Modulation (PAM), Quadratur-Amplituden-Modulation (QAM) und anderen proprietären Modulationsformaten bei Symbolraten von bis zu 200 GBaud. Darüber hinaus liefert er Belastungssignale zum Testen von elektro-optischen Komponenten der nächsten Generation, anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen für digitale Signalprozessoren (DSP-ASICs) und neuen Algorithmenkonzepten für Multi-Terabit-Übertragungssysteme.



Die neuesten Entwicklungen im Bereich der Radar- und Wireless-Technologien erfordern die Generierung von hochwertigen Signalen mit Modulationsbandbreiten von weit über 10 GHz. Die Erzeugung dieser Signale auf einer Zwischenfrequenz (IF) statt auf Quadratursignalen ist eine weitere wichtige Fähigkeit zur Unterstützung dieser Anwendungen. Physik, Chemie und allgemeine Elektronikforschung: Ermöglicht Anwendern die Erzeugung beliebiger Signalformen, die mathematisch beschrieben werden können, einschließlich ultrakurzer Impulse, breitbandiger HF-Impulse und Chirps, die zur Untersuchung von Anwendungen wie chemischen Reaktionen, Elementarteilchenanregung und Quanteneffekten benötigt werden. Verfügbarkeit



Der AWG M8199B von Keysight wird ab Oktober 2022 erhältlich sein.



Weitere Informationen über den neuen Arbiträr-Signalgenerator (AWG) M8199B von Keysight finden Sie unter https://www.keysight.com/de/de/products/arbitrary-waveform-generators/m8100-series-arbitrary-waveform-generators/m8199b-256-gsa-s-arbitrary-waveform-generator.html. Keysight auf der electronica 2022:

Accelerate Innovation in Electronic Design



Vom 15. bis 18. November 2022 präsentiert Keysight auf der electronica sein einzigartiges Know-how im Bereich digitaler und HF-/Mikrowellen-Technologien. Wir helfen Ingenieuren die Grenzen für ihr elektronisches Design zu erweitern und ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Am Stand A3.506 demonstriert Keysight Messlösungen, einschließlich Hardware und Software, sowie umfassende Services, aus den Bereichen Universal-Labor-Anwendungen (Labor-Stromversorgungen, Oszilloskope), Digitale Anwendungen (Power & Mixed-Signal-Anwendungen, PCIE Rx & Tx, Interconnect), HF- und Mikrowellen-Anwendungen (Signal-Demodulation, (Vektor-)Netzwerkanalysator-basierte Tests aktiver/passiver Filter), Design Software (PathWave Design, Digitale Simulation, Leistungsintegrität), IoT-/Consumer-Elektronik (Batterie-Laufzeit-Optimierung, Wireless-Testlösungen) und Automotive (Elektro-Mobilität, Automotive Radar, Automotive Ethernet)



