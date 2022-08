Keysight zeigt in Zusammenarbeit mit Nokia den ersten öffentlichen Einsatzbereitschafts- und Interoperabilitätstest für 800-Gigabit-Ethernet Netzwerkbetreiber können die Zuverlässigkeit von 800-Gigabit-Ethernet (GE) mit hoher Bandbreite und Skalierung in Umgebungen von Service-Providern und Rechenzentren validieren Böblingen, 25. August 2022 – Keysight Technologies hat in Zusammenarbeit mit Nokia den ersten öffentlichen 800GE-Test erfolgreich durchgeführt und damit die Einsatzfähigkeit von optischen Systemen der nächsten Generation für Service-Provider und Netzwerkbetreiber bestätigt.



Mit der Umstellung auf die steckbare 800GE-Optik an den Frontpanel-Ports erfordert die Zuverlässigkeit von Verbindungen und Anschlüssen eine neue Runde von Validierungszyklen, um Umgebungen der Carrier-Klasse zu unterstützen. Diese Hochgeschwindigkeitsschnittstellen stellen eine einzigartige Herausforderung dar, da neue 800GE-fähige Siliziumbausteine, optische Transceiver und Ethernet-Geschwindigkeiten mit hohen Bandbreiten genau getestet werden müssen.



Die Tests der Einsatzbereitschaft wurden auf der exklusiven SReXperts-Kundenveranstaltung von Nokia im Juni 2022 in Madrid durchgeführt und bestanden aus der Keysight Testplattform AresONE 800GE Layer 1-3 800GE Line Rate und der Nokia 7750 Service Routing Platform. Das AresONE wurde zum Testen und Qualifizieren von Nokias FP5 Netzwerkprozessor-Chip zusammen mit 800GE steckbaren Optiken verwendet. Spezielle Nokia-Plattformen, die bei der Validierung verwendet wurden, waren der FP5-basierte 7750 SR-1x-48D, der 48 Ports mit 800GE unterstützt, und der 7750 SR-1se, der 36 Ports mit 800GE unterstützt.



Nokias FP5-Chip bietet 112G SerDes, wodurch 800GE-Unterstützung in Hardware ermöglicht wird. FP5 erlaubt es Netzwerken, die Kapazität effizient zu skalieren und gleichzeitig IP-Teilnehmer-Services anzubieten, während die Integrität gewahrt bleibt, ein fortschrittlicher Schutz gegen eskalierende Sicherheitsbedrohungen im Netzwerk geboten und der Stromverbrauch gesenkt wird. Nokia ist der erste Anbieter, der in diesem Jahr 800GE-Systeme mit hoher Dichte ausliefert. Die Plattformen unterstützen eine Bandbreite von 36 x 800GE in kompakten, fest installierten Plattformen bis zu 432 Ports mit 800GE im Flaggschiff 7750 SR-14s.



„Die Umstellung auf 800GE stellt Service-Provider und Anbieter in der Lieferkette vor neue Herausforderungen bei der Validierung von Chips, optischen Transceivern oder der Port-Elektronik von Netzwerkgeräten“, so Ram Periakaruppan, Vice President und General Manager, Keysights Network Test and Security Solutions Group. „Die einzigartige Kombination aus dem Keysight AresONE 800GE-Testsystem und dem 7750 Service Router von Nokia adressiert die Interoperabilitätsherausforderungen bei der elektrischen Lane-Signalisierung mit 112 Gbps und unterstützt die Service-Provider-Gemeinschaft dabei, die Validierung von 800GE-Geräten der Carrier-Klasse und der Netzwerkinfrastruktur in einer Multi-Service-Umgebung zu beschleunigen.“



“Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Keysight und die Präsentation unseres FP5-Siliziums in dieser wichtigen, weltweit ersten Demonstration“, so Ken Kutzler, Vice President of IP Routing Hardware bei Nokia. „Der branchenführende, innovative FP5-Chip von Nokia ist der erste Netzwerkprozessor für Hochleistungs-Routing, der die Anforderungen des 800GE-Netzwerk-Upgrade-Zyklus erfüllt. Die Kombination von Keysights AresONE 800GE mit Nokias FP5- und 7750 SR-Plattform erfüllt sowohl die Leistungs- als auch die Verifikationsanforderungen unserer 800GE IP-Routing-Schnittstellen.“ Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



