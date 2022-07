Keysight führt Cloud-basierte End-to-End Open RAN Architect-Testlösungen ein 5G Core Netzwerk-Testsoftware als Pay-As-You-Go-Lösung im AWS Marketplace Böblingen, 26. Juli 2022 – Die Keysight Open Radio Access Network Architect (KORA)-Testlösungen von Keysight Technologies werden zur verbesserten Flexibilität und schnellen Einrichtung auf eine Cloud-basierte Bereitstellung umgestellt. Darüber hinaus ist die LoadCore-Software des Unternehmens zum Testen von 5G Core (5GC) jetzt als Pay-As-You-Go (PAYG)-Lösung im AWS Marketplace verfügbar, damit Anwender die Kosten mit der Nutzung skalieren können.



AWS Marketplace ist ein digitaler Produktkatalog, der es Kunden ermöglicht, Software, Daten und Services von Drittanbietern zu finden, zu kaufen, einzurichten und zu verwalten, um ihre Geschäfte auf Amazon Web Services (AWS) zu betreiben.



KORA ist Keysights Suite von Testlösungen, die die Funktionalität und Leistung der kabellosen End-to-End O-RAN-Infrastruktur verifizieren. Die Keysight LoadCore 5GC-Testsoftware, eine Komponente von KORA, ermöglicht Kunden die Durchführung von Tests der Netzwerkkapazität, die Messung des Gerätedatendurchsatzes und die Modellierung einer Vielzahl von Endanwenderverhalten und Mobilitätsszenarien. Als skalierbare Lösung zur Validierung der 5GC-Netzwerkleistung kann LoadCore überprüfen, ob der bereitgestellte Konnektivitätsdienst unter verschiedenen anspruchsvollen Bedingungen stabil bleibt, z. B. bei plötzlichen Spitzen in der Netzwerknutzung, die durch Katastrophen oder andere große Ereignisse verursacht werden.



Neues Cloud-basiertes Bereitstellungsmodell für Keysight



„Als Cloud-basiertes Pay-As-You-Go-Angebot können Anwender die KORA-Testlösungen sofort erwerben und einrichten, um ihre Testanforderungen zu erfüllen“, sagte Kalyan Sundhar, Vice President und General Manager von 5G Edge to Core Solutions bei Keysight. „Das ist ein aufregendes neues Bereitstellungsmodell, das den Kunden die Flexibilität und Skalierbarkeit bietet, die Testlösungen von Keysight in der von ihnen gewünschten Umgebung zu nutzen, in der Cloud.“



Die neuen Cloud-basierten Lösungen von Keysight bieten die folgenden wichtigen Kundenvorteile: Unmittelbare Verfügbarkeit und Kompatibilität mit Cloud-Entwicklungsumgebungen



Bedarfsgerechte Skalierbarkeit für wechselnde Anforderungen mit einer breiten Palette von Konfigurationen für unterschiedliche Testumgebungen



Möglichkeit eines Jahresabos für Kunden mit hoher Nutzung von LoadCore über einen längeren Zeitraum Darüber hinaus wird die LoadCore 5GC-Testsoftware mit einem flexiblen PAYG-Geschäftsmodell für eine Vielzahl neuer Kunden verfügbar sein: Unternehmenskunden, die ihre privaten 5G-Netzwerke verifizieren wollen



Start-ups, die Flexibilität bei spezifischen Testanforderungen benötigen



Kunden mit kurzfristigem Projektbedarf, wie Testhäuser



Unternehmen, die Lösungen in erster Linie in der Cloud erwerben und testen möchten, um sie an ihre derzeitigen Arbeitsabläufe anzupassen. Weitere Informationen unter LoadCore 5G Core Testing.



Weitere Informationen zu KORA unter O-RAN Solutions. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



