Keysight stellt neue Design- und Simulationssoftware für Entwickler im Hochfrequenz- und Mikrowellen-Bereich vor PathWave Advanced Design System 2023 bewältigt die zunehmende Design-Komplexität Böblingen, 5. Juli 2022 – Keysight Technologies hat das neue PathWave Advanced Design System (ADS) 2023 vorgestellt, eine integrierte Design- und Simulationssoftware, die die zunehmende Design-Komplexität und die höheren Frequenzen in der Hochfrequenz- und Mikrowellenindustrie rasch bewältigt.



PathWave ADS 2023 von Keysight enthält Erweiterungen für die elektromagnetische (EM) Simulation für Schaltungsentwickler. Außerdem optimiert es die Integration von Multitechnologie-Schaltungsbestückung und -simulation in die Design-Workflows der elektronischen Designautomatisierung (EDA) von Unternehmen. PathWave ADS 2023 ermöglicht es HF- und Mikrowellen-Produktentwicklungsteams, die Komplexität von Signalen, die Verdichtung des Designs, die Integration mehrerer Technologien und Frequenzen bis 60 GHz und darüber hinaus zu bewältigen. Dadurch können Anwender die Zeit bis zur Markteinführung verkürzen, die Produktivität der Entwicklerteams verbessern und wettbewerbsfähige Designs erstellen.



„PathWave ADS 2023 richtet sich direkt an die Bedürfnisse von Kunden, die Hochgeschwindigkeits- und Hochfrequenzdesigns mit mehreren Technologien entwickeln“, sagte Joe Civello, Director für HF- und Mikrowellensimulation bei Keysight. „Diese neue Lösung bietet Verbesserungen des Workflows und der Simulationsleistung, die den Design- und Simulationsprozess beschleunigen und gleichzeitig die notwendigen Analyseergebnisse liefern, um sicherzustellen, dass die Designs entscheidende elektrische und thermische Leistungsanforderungen erfüllen.“



Elektromagnetische Simulation RFPro für Schaltungsentwickler



Die verbesserte Simulationsleistung von RFPro, dem interaktiven EM-Simulator, der in PathWave ADS integriert ist, ermöglicht eine schnelle Abstimmung und Optimierung des Designs. Zu den neuen RFPro-Funktionen gehören: Automatisierung des EM-Schaltungs-Cosimulations-Setups, das sicherstellt, dass die Analyse für Entwickler von Schaltungen leicht zugänglich ist, ohne dass ein EM-Experte hinzugezogen werden muss oder invasive Layout-Bearbeitung erforderlich ist.



Fortschrittliche EM-Solver und Vernetzungs-Technologien sind über eine einzige, einheitliche Umgebung mit parallelisierter Simulationsbeschleunigung durch Cloud-basiertes High-Performance-Computing (HPC) zugänglich, das schnelle Simulationen mit hoher Kapazität unterstützt.



Die nahtlose Integration mit Cadence Virtuoso, Synopsys Custom Compiler und Ansys HFSS erleichtert die Signoff-Workflows für die EDA in Unternehmen. HF- und Mikrowellen-Entwicklungsumgebung



Die Entwicklungsumgebung von PathWave ADS 2023 wurde erweitert: Automatisierung der 3D-Multitechnologie-Montage (SmartMount) zur Entflechtung und Verifizierung von dicht integrierten HF-Modulen.



Die verbesserte Verwaltung von Design-Datenbanken, die komplexe Multitechnologie-Strukturen enthalten, ermöglicht ein korrektes Simulations-Setup und die Rückverfolgbarkeit von Designs und Simulationsdaten.



Skripterstellung in Python und Microsoft Visual Studio, Debugging, Automatisierung, Verarbeitung, Nutzung und Visualisierung komplexer Simulations- und Messdaten, die die Integration und die Erkenntnisse liefern, die für optimale Designs erforderlich sind und mehrere Leistungsspezifikationen erfüllen. Multi-Physik-Simulationstechnologien



Die Spezifikation der EVM-Verzerrung (Error Vector Magnitude) ist die neue Anforderung beim Design für digital modulierte Signale in HF- und Mikrowellenanwendungen. PathWave ADS beinhaltet Messgeräte-Algorithmen von Keysight für die kompakte Erzeugung von Testsignalen und schnelle EVM-Verzerrungsberechnungen, um EVM-Simulationsunterstützung für beliebige modulierte Signale auf Schaltungsebene zu liefern, was eine Abstimmung und Optimierung des Designs ermöglicht. Multi-Physik-Simulationserweiterungen ermöglichen Entwicklern:

Präzise Erkennung von vorübergehenden Temperaturanstiegen, um im Feldeinsatz zuverlässige Hochleistungs-HF-Komponenten zu schaffen und kostspielige vorzeitige Ausfälle zu vermeiden.



Sicherstellung der Stabilität von Leistungsverstärkern unter allen Betriebsbedingungen. In Verbindung mit der RFPro EM-Visualisierung können Entwickler die Orte und Frequenzen identifizieren, an denen Instabilitäten auftreten, um diese zu beheben, bevor sie die Hardware entwickeln.



Reduzierter Zeitaufwand, der normalerweise fünf Tage auf einer einzelnen Maschine betragen würde, auf einen Tag mit Cloud-basiertem High-Performance-Computing (HPC), um eine gründliche Simulation und Optimierung durchzuführen, die zu einer höheren Ausbeute und kürzeren Markteinführungszeit führt. In mehreren Kunden-Workflows bestätigte Ergebnisse



Nicholas Saiz, Chief Architect und Mitbegründer von TeraDAR, kommentierte:



„Wir haben PathWave ADS vollständig in unseren RFIC Design-Flow integriert, sei es unter Verwendung von GoldenGate und RFPro innerhalb der Cadence Virtuoso-Umgebung oder als eigenständiges Tool in ADS. Das herausragende Tool für uns ist RFPro, das zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen geführt hat und gleichzeitig hochpräzise Ergebnisse liefert, die mit anderen On-Chip- und traditionellen EM-Simulatoren vergleichbar sind. Die Möglichkeit der EM-Simulation kompletter HF-Blöcke und der automatischen Generierung vollständig kommentierter Schaltpläne hat uns bei jedem neuen Design ein zusätzliches Maß an Sicherheit gegeben. RFPro hat bei TeraDAR zu mehreren erfolgreichen First-Pass-Chips beigetragen, was uns wiederum fünf bis sechs Monate Zeitersparnis beim Re-Design und bei der Fertigung gebracht hat.“



Dr. Xu Zhu, Director of Technology bei Menlo Micro, sagte:



„PathWave ADS und RFPro bieten uns eine durchgängige Design- und Simulationslösung für unsere MEMS-Modul-Workflows (Micro-Electro-Mechanical Systems). Wir verlassen uns auf den PathWave ADS-Workflow, um die Entwicklung unserer MEMS-Produkte von der Wafer-Ebene bis hin zur Modulintegration mit anderen Komponenten zu automatisieren, sowie auf das PCB-Design einschließlich MEMS-Bauteil oder -Modul plus HF-Anschlüsse. SmartMount macht die Integration verschiedener Technologien, wie Flip-Chip oder Wire-Bond, auf dem Modulsubstrat und der Leiterplatte so einfach wie das Stapeln von LEGO-Steinen. RFPro macht die Erstellung von 3D-Modellen, einschließlich komplizierter MEMS-Bauteile, für unsere EM-Analyse viel schneller.“



Weitere Informationen finden Sie unter PathWave ADS 2023 und auf der Registrierungsseite für Produktvorstellungs-Webinare. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar.



