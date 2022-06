Keysight und Synopsys arbeiten beim N6RF Design Reference Flow von TSMC zusammen PathWave RFPro mit Synopsys' Custom Compiler bietet integrierte elektromagnetische Simulation für den Design-Workflow von Wireless-Chips Böblingen, 28. Juni 2022 – Keysight's PathWave RFPro, integriert in die Design-Umgebung Synopsys Custom Compiler, unterstützt den neuesten N6RF Design Reference Flow von TSMC.



Die Unterstützung von EDA-Tools und Design-Methoden ist für Entwickler von integrierten Schaltungen (ICs) von entscheidender Bedeutung. Der neueste TSMC N6RF Design Reference Flow bietet Entwicklern eine Anleitung zur präzisen Durchführung von Schaltungsdesign und -simulation auf Basis der fortschrittlichen N6RF CMOS-Technologie von TSMC für 5G- und Wireless-Anwendungen der nächsten Generation.



Keysight und Synopsys entwickelten ein benutzerdefiniertes Beispiel-Design in Synopsys Custom Compiler mit der Möglichkeit, eine integrierte elektromagnetische (EM) Analyse und eine benutzerdefinierte Hochfrequenz (HF)-Bauelementmodellierung in Keysight PathWave RFPro durchzuführen. Anwender können PathWave RFPro mit Custom Compiler als Teil eines End-to-End-Workflows verwenden, der die Interoperabilität von EM-Simulation und Schaltungslayout sicherstellt.



„Mit der eng in den Synopsys Custom Compiler integrierten PathWave RFPro EM-Simulation von Keysight steht den Anwendern eine bewährte Lösung für ein schnelles und genaues Design von Wireless-Chips unter Verwendung des N6RF Design Reference Flow von TSMC zur Verfügung“, sagte Niels Faché, Vice President und General Manager von Keysight PathWave Software Solutions. „Integrierte EM-Simulation ist für die Verifizierung und Optimierung der parasitären Effekte erforderlich, die in den heutigen Multi-Technologie-HF-Designs auftreten. Die iterative EM-Schaltungs-Cosimulation hilft Entwicklern, den Erfolg im ersten Durchgang sicherzustellen. Diese Interoperabilitätsleistung ist ein gutes Zeugnis für die Zusammenarbeit zwischen TSMC, Synopsys und Keysight.“



Der Beitrag von Keysight zum Reference Flow umfasst auch detaillierte Anwendungshinweise, die gemeinsam von Keysight und Synopsys verfasst wurden und eine effiziente Implementierung durch IC-Entwickler ermöglichen. Der TSMC N6RF Design Reference Flow ist freigegeben und mit N6RF-Technologiepaketen von TSMC erhältlich.



„Die Entwicklung des Reference Flow ist eine natürliche Entwicklung, die auf unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Keysight zur Integration von Synopsys Custom Compiler und RFPro aufbaut“, sagte Aveek Sakar, Vice President of Engineering bei Synopsys. „Der neue Reference Flow bietet Entwicklern einen Vorsprung bei RF Design- und Simulationsaufgaben mit der neuesten und fortschrittlichsten RF CMOS-Technologie* von TSMC.“



„Unsere Zusammenarbeit mit Keysight und Synopsys ermöglicht es Anwendern, fortschrittliche IC-Design- und Simulationsabläufe für unsere branchenführende RF-CMOS-Technologie zu implementieren”, sagte Suk Lee, Vice President der Design Infrastructure Management Division bei TSMC. „Wir sind mit den Ergebnissen der Arbeit, die Keysight und Synopsys an diesem RF Design Reference Flow geleistet haben, sehr zufrieden. Wir freuen uns auf unsere weitere Partnerschaft, um Kunden im Bereich RF IC Design zu helfen, komplexe Anforderungen zu erfüllen und ihre differenzierten Produkte schnell auf den Markt zu bringen.“



Weitere Informationen über die Tools und Lösungen von Keysight finden Sie unter Keysight EDA Software: 40 Years of Design Success.



Weitere Informationen über die Partnerschaft von Keysight mit Synopsys finden Sie unter „Synopsys Collaborates with Keysight Technologies to Deliver Integrated Custom Design Flow for 5G Designs.“



* Die RF-CMOS-Technologie ist eine Metall-Oxid-Halbleiter-(MOS)-Technologie für integrierte Schaltungen (IC), die Hochfrequenz- (RF), Analog- und Digitalelektronik auf einem Mixed-Signal-CMOS (Complementary MOS)-RF-Schaltungschip integriert. Über Keysight Technologies



