Keysight Technologies und Sauce Labs bringen Real Device Cloud auf die Cloud-basierte Testautomatisierungsplattform Eggplant Anwender erreichen bei der Entwicklung über mehrere Plattformen hinweg eine größere Breite, Tiefe und Skalierung. Böblingen, 23. Juni 2022 – Keysight Technologies und Sauce Labs Inc., der führende Anbieter von Lösungen für kontinuierliche Tests und Fehlerberichte, sind eine Partnerschaft eingegangen, um Cloud-basierte Tests von Unternehmensanwendungen auf mobilen Geräten, Browsern und sicheren Desktops anzubieten.



Für Unternehmen ist es wichtig, die Kompatibilität von Anwendungen mit verschiedenen Geräten zu gewährleisten; das wirkt sich auf die Bewertungen, die Akzeptanz und letztlich auf den Umsatz aus. Das "Do-it-yourself"-Testen über viele verschiedene Geräte hinweg ist jedoch komplex, zeitaufwendig und kostspielig und erfordert nicht nur physische und virtuelle Geräte, sondern auch eine Softwareplattform zur Verwaltung und Interaktion mit den Geräten und Betriebssystemen.



Die Cloud-basierte Testautomatisierungsplattform Eggplant von Keysight ermöglicht zusammen mit der realen und virtuellen Geräte-Cloud und der Softwareplattform von Sauce Labs durch künstliche Intelligenz (KI) gesteuerte automatisierte Tests von Anwendungen auf Tausenden von Kombinationen aus Geräten, Browsern und Betriebssystemen und bietet so eine umfassende Abdeckung und eine erhebliche Beschleunigung der Tests, während sie Kunden bei der schnellen Skalierung hilft.



„Beim Testen von Web- und Mobilanwendungen gibt es keine Patentlösung für alle“, sagt Gareth Smith, General Manager, Software Test Automation bei Keysight Technologies. „Durch unsere Zusammenarbeit mit Sauce Labs können Unternehmenskunden schnell und intelligent das Testen digitaler Journeys über alle möglichen Geräte hinweg automatisieren und so eine konsistente und positive Nutzererfahrung sicherstellen.“



Dank der Partnerschaft müssen Unternehmen kein zentrales Testlabor mehr unterhalten und den Gerätemix kontinuierlich anpassen. Darüber hinaus müssen Kunden nicht mehr den Fernzugriff und die Berechtigungen der Anwender verwalten, um die Geräte gekühlt und aufgeladen zu erhalten. Die Sauce Labs-Cloud ermöglicht den Zugriff auf und die volle Kontrolle über Tausende von Geräten, sodass sich Unternehmen auf das Testen von Anwendungen konzentrieren können, anstatt Geräte zu verwalten. Die intelligente Automatisierung von Keysight generiert Testfälle und priorisiert die Bereiche, die zusätzliche Tests benötigen. Dieser visuelle Ansatz ermöglicht es den Kunden, menschliche Aktionen zu testen und sicherzustellen, dass die Interaktionen mit dem Anwender intuitiv sind.



„Jedes Unternehmen hat das Ziel, digitales Vertrauen aufzubauen und gleichzeitig Engpässe beim Testen zu beseitigen“, sagt John Kelly, Chief Strategy Officer bei Sauce Labs. „Diese Partnerschaft befähigt Softwareentwicklungs- und QA-Teams, schneller und mit höherer Qualität zu liefern. Die Cloud-basierte Testautomatisierungsplattform Eggplant von Keysight in Verbindung mit den Device Clouds von Sauce Labs und der DevOps Test Toolchain ermöglicht es den Kunden, ihre Tests zu erweitern, zu vertiefen und zu skalieren.“



Über Sauce Labs



Sauce Labs ist der führende Anbieter von Lösungen für kontinuierliche Tests und Fehlerberichte, die Unternehmen die Sicherheit geben, qualitativ hochwertige Software schnell zu entwickeln, bereitzustellen und zu aktualisieren. Die Sauce Labs Continuous Testing Cloud erkennt Qualitätssignale in der Entwicklung und identifiziert die Fehlerquelle in der Produktion. Dadurch können Anwendungen schneller freigegeben und aktualisiert werden, die auf jedem Browser, Betriebssystem und Gerät genau so aussehen, funktionieren und ausgeführt werden, wie sie sollen – jedes Mal. Sauce Labs ist ein privates Unternehmen, das von TPG und Riverwood Capital finanziert wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://saucelabs.com. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG