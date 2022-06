Texas Instruments zeichnet Keysight Technologies für herausragende Leistungen als Zulieferer aus Böblingen, 1. Juni 2022 – Keysight Technologies wurde von Texas Instruments (TI) im Rahmen des jährlichen Programms zur Auszeichnung von Zulieferern mit dem Supplier Excellence Award 2021 ausgezeichnet, der höchsten Stufe der Anerkennung für Zulieferer.



Keysight war eines der wenigen Unternehmen, die aus den weltweit über 12.000 Zulieferern von TI ausgewählt wurden, um diese Auszeichnung für das Engagement und den Einsatz des Unternehmens bei der Lieferung von Produkten und Dienstleistungen zu erhalten, die die höchsten Standards von TI für hervorragende Leistungen erfüllen. Bei den Empfängern handelt es sich um eine Elitegruppe von Zulieferern, die für ihre vorbildlichen Leistungen in den Bereichen Kosten, ökologische und soziale Verantwortung, Technologie, Reaktionsfähigkeit, Liefersicherheit und Qualität ausgewählt wurden.



„Keysight ist stolz darauf, den Supplier Excellence Award von Texas Instruments zu erhalten“, sagte Shinji Terasawa, Vice President und General Manager der Wafer Test Solutions Group bei Keysight. „Die Auszeichnung ist das Ergebnis unserer beiderseitigen Unterstützung und des Engagements von Keysight bei der Bereitstellung parametrischer Lösungen, einschließlich Geräten und Dienstleistungen, um die Ziele von TI hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Zeitplan und Kosten zu erreichen. Keysight ist bestrebt, fortschrittliche Messlösungen auf dem neuesten Stand der Technik zu liefern, um höchste Messintegrität und Exzellenz zu gewährleisten.“ Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



