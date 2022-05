Keysight, FormFactor, DMPI und VDI bieten gemeinsam eine neue Lösung für die Breitband-Vektornetzwerkanalyse bei 170 GHz / 220 GHz Anwender können Design- und Verifikationszyklen für 5G- und neue 6G-Anwendungen verkürzen. Böblingen, 31. Mai 2022 – Keysight Technologies hat sich mit FormFactor, Inc. (NASDAQ: FORM), einem führenden Anbieter grundlegender Messtechniken für den gesamten IC-Lebenszyklus, DMPI Inc., einem führenden Entwickler von Millimeterwellen- und Terahertz-Tastköpfen, und Virginia Diodes, Inc. (VDI), einem Entwicklungs- und Produktionsunternehmen für Millimeterwellen- und Terahertz-Bauteile, -Komponenten und -Systeme, zusammengeschlossen, um eine neue 170-GHz- / 220-GHz-Breitband-Vektornetzwerkanalyse (VNA)-Lösung anzubieten, die die Design- und Verifikationszyklen für 5G- und neue 6G-Anwendungen verkürzt.



Keysight, FormFactor, DMPI und VDI haben gemeinsam diese neue VNA-Lösung entwickelt, um die Charakterisierung von Millimeterwellen-Komponenten auf dem Wafer unter verschiedenen Bedingungen zu ermöglichen. Sie bietet einen erweiterten Dynamikbereich, hohe Ausgangsleistung und maximale Stabilität. Dadurch können Entwickler On-Wafer-Bauteile und -Schaltungen effizient charakterisieren und hochpräzise Prozess-Design-Kits (PDKs) erstellen, die für den Entwurf integrierter Schaltkreismodelle verwendet werden und den Design- und Verifikationszyklus verkürzen. Darüber hinaus wird der schnelle Einsatz von Bauelementen für die aufkommenden monolithisch integrierten Mikrowellenschaltungen (MMICs) für 5G und 6G ermöglicht, eine Art von integrierten Schaltungen (ICs), die bei Mikrowellenfrequenzen arbeiten.



Die gemeinsame Lösung, der neue 220-GHz-Breitband-Netzwerkanalysator von Keysight, ermöglicht es Anwendern, die Anforderungen von 5G- und zukünftigen 6G-Technologien zu erfüllen, die durch das Internet der Dinge und universelle kabellose Verbindungen einen erheblichen Einfluss auf die Kommunikation haben werden. Die vollständig integrierte Lösung besteht aus folgenden Komponenten: Der 125 GHz-Breitband-VNA N5291A von Keysight – eine Single-Sweep-Lösung mit kompakten Frequenzerweiterungen, die eine genaue, gleichmäßige Leistung liefert.



T-Wave GSG Dualband-Tastköpfe von DMPI / FormFactor, die elektrische Messungen auf Waferebene mit FormFactor-Waferprobing-Lösungen für Millimeterwellen (mmW) und Materialien bis zu 1,1 Terahertz (THz) ermöglichen.



VDIs eigens entworfene Sub-THz-Frequenz-Extender, die eine hochgenaue Messung von On-Wafer-Prüflingen von 900 Hz bis 170 GHz oder 220 GHz in einem einzigen Frequenz-Sweep ermöglichen. „Wir haben beim Design des Tastkopfs eng mit Dominion MicroProbes und unseren Lösungspartnern VDI und FormFactor zusammengearbeitet, um die leistungsstärkste 170- und 220-GHz-Single-Sweep-Lösung zum Testen von On-Wafer-Bauteilen und -Schaltungen zu liefern“, sagte Joe Rickert, Vice President und General Manager für Forschung und Entwicklung bei Keysight. „Mit der neuen Lösung von Keysight können Kunden die Design- und Verifikationszyklen für 5G- und aufkommende 6G-Anwendungen verkürzen und neue Lösungen schneller auf den Markt bringen.“



„Wir haben Sub-THz-Extender entworfen, die es Anwendern ermöglichen, mit ihren bestehenden N5291A-Systemen einen einzelnen Sweep auf 170 oder 220 GHz zu unterstützen“, so Jeffrey Hesler, Chief Technology Officer bei Virginia Diodes.



„Ebenso entscheidend für die neue Leistungsfähigkeit ist eine neue Reihe von breitbandigen mikromechanischen T-Wave® Dualband Tastköpfen, die von Dominion Microprobes Inc. entwickelt und von FormFactor vermarktet werden. Jeder Partner in dieser neuen Breitbandlösung bringt einzigartige Technologien und Talente ein, um diese messtechnischen Herausforderungen zu lösen“, so Jens Klattenhoff, Vice President und General Manager der Systems Business Unit bei FormFactor. „Durch die enge Zusammenarbeit können wir unseren Kunden jetzt eine integrierte Lösung anbieten, die kontinuierliche Breitband-Sweeps bis zu 220 GHz ermöglicht.“



Über FormFactor



FormFactor, Inc. (NASDAQ: FORM) ist ein führender Anbieter grundlegender Messtechnik für den gesamten IC-Lebenszyklus – von der Charakterisierung über Modellierung, Zuverlässigkeit und Design, De-Bug bis hin zu Qualifizierung und Produktionstest. Halbleiterunternehmen verlassen sich auf die Produkte und Dienstleistungen von FormFactor, um ihre Rentabilität durch die Optimierung der Bauteilleistung und die Verbesserung der Ertragslage zu steigern. Das Unternehmen bedient seine Kunden über sein Netzwerk von Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika.



Über Dominion MicroProbes Inc. (DMPI)



DMPI entwirft und fertigt On-Wafer-Ground-Signal-Ground-Tastköpfe für Millimeter- und Submillimeter-Wellenlängen sowie zugehörige Komponenten für die elektrische Messung von Bauteilen und Materialien. DMPI arbeitet seit 2014 mit FormFactor als erstem MeasureOne™-Partner zusammen, um hochmoderne Terahertz-Tastkopf-Lösungen zu liefern.



Über Virginia Diodes, Inc. (VDI)



VDI stellt modernste Messtechnik für Millimeterwellen- und THz-Anwendungen her. Zu den Produkten gehören Vektor-Netzwerkanalysatoren, Spektrumanalysatoren und Signalgenerator-Erweiterungsmodule, die die Fähigkeiten von Hochleistungs-Mikrowellen-Mess-Tools auf höhere Frequenzen ausweiten. Zu den VDI-Komponenten gehören Detektoren, Mischer, Frequenz-Multiplier und kundenspezifische Systeme für den zuverlässigen Betrieb bei Frequenzen zwischen 50 GHz und 2 THz. Alle VDI-Komponenten basieren auf selbst hergestellten GaAs-Schottky-Dioden und mikroelektronischen Filterstrukturen. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG