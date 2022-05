Keysight erhält als erstes Unternehmen die Anerkennung der PTCRB Validation Group (PVG) für Testfälle nach 5G New Radio Release 16

Böblingen, 17. Mai 2022 – Keysight Technologies wurde als erstes Unternehmen von der PTCRB Validation Group (PVG) für 5G New Radio (NR) Testfälle anerkannt, die die Spezifikationen von Release 16 (Rel-16) unterstützen, wie sie von der Organisation für Telekommunikationsstandards 3rd Generation Partnership Project (3GPP) definiert wurden.



Die Anerkennung erfolgte unter Verwendung des Protocol Conformance Toolset S8704A von Keysight auf einer Sitzung der PTCRB Validation Group (PVG), die vom 10. bis 12. Mai 2022 stattfand. Infolgedessen können Gerätehersteller die RACS-Funktion (Radio Access Capability Signaling) verifizieren, eine 3GPP Rel-16-Funktion, die es Anwendern ermöglicht, dem Netz effizient die jeweiligen von ihnen unterstützten Fähigkeiten zu signalisieren. Rel-16 bietet eine breite Palette von Verbesserungen gegenüber Rel-15, einschließlich Verbesserungen bei der 5G-Netzabdeckung, Kapazität, Sicherheit und Latenz sowie beim Stromverbrauch, der Mobilität und der Zuverlässigkeit von 5G-Geräten.



"Seit der Verabschiedung der 5G NR Rel-16-Spezifikation durch 3GPP im Juli 2021 hat Keysight immer wieder als erstes Unternehmen der Branche Testfälle eingeführt, mit denen Chipsatz- und Gerätehersteller überprüfen können, ob neue 5G-Designs den neuesten Rel-16-Spezifikationen entsprechen", sagte Muthu Kumaran, General Manager des Bereichs Device Validation Solutions bei Keysight. "Diese frühen von Keysight bereitgestellten Testfälle ermöglichen es den Anbietern, die Verifizierung von Designs zu beschleunigen, die die Realisierung von Smart City, Smart Factory und autonomen Fahrzeugen unterstützen."



Das Protocol Conformance Toolset von Keysight wurde bereits in folgenden Fällen verwendet: Einreichung des branchenweit ersten 5G NR Rel-16-Testfalls zur Verifizierung von Mobilitätsverbesserungen in 5G NR-Geräten bei 3GPP im August 2021



Erlangung der branchenweit ersten Anerkennung durch das Global Certification Forum (GCF) für 5G NR Rel-16 Protokollkonformitäts-Testfälle im Oktober 2021



Einreichung der branchenweit ersten 5G-NR-Protokolltestfälle zur Überprüfung des erweiterten Network Slicing (eNS) und der Stromsparfunktionen, wie in Rel-16 spezifiziert, bei 3GPP im Januar 2022



Einreichung des branchenweit ersten 5G Rel-16-Testfalls zur Verifizierung von Mobilitätsverbesserungen in 5G NR-Geräten bei 3GPP im Februar 2022 Das Protocol Conformance Toolset ist Teil der Keysight Suite von 5G Network Emulation Solutions, die die UXM 5G Wireless Test Platform des Unternehmens nutzt, um den Workflow der Geräteentwicklung vom frühen Design über die Validierung und Abnahme bis hin zur Fertigung zu adressieren.