Keysight Radar Scene Emulator mit dem Tech.AD Europe Award 2022 ausgezeichnet Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung der Full Scene Radaremulation für ADAS und autonomes Fahren. Böblingen, 20. April 2022 – Keysight Technologies hat bekannt gegeben, dass der Keysight Radar Scene Emulator (RSE) den Tech.AD Europe Award 2022 in der Kategorie Testing, Validation & Safety gewonnen hat.



Der Tech.AD Europe Award zeichnet ausschließlich außergewöhnliche Projekte in der Automobilbranche aus und prämiert herausragende Lösungen und Innovationen. Die Expertenjury hat alle Bewerbungen geprüft und die besten Projekte nominiert. Auf der Hauptbühne der Tech.AD Europe am 4. April wurden die Gewinner in einem Live-Voting mit der größten Community von Entscheidungsträgern für autonomes Fahren in Europa gewählt. Die Zuschauer sahen während der Preisverleihung ein von Keysight erstelltes und eingereichtes Video, um ihre Wahlentscheidung zu treffen.



Automotive-Unternehmen wissen, wie komplex das Testen von Algorithmen für das autonome Fahren ist und welche Sicherheitsrisiken damit verbunden sind. Der Radar Scene Emulator von Keysight nutzt das Rendering kompletter Szenen, das Nah- und Fernziele über ein breites, kontinuierliches Sichtfeld (FOV) emuliert, und ermöglicht es Kunden, Automotive-Radarsensoren, die in autonome Fahrsysteme integriert sind, mit hochkomplexen Szenen mit mehreren Zielen schnell zu testen.



"Wir haben viel positives Feedback aus der Industrie für den RSE erhalten. Der Tech.AD Europe Award zeigt nun öffentlich, wie sehr das System benötigt wird, um Level 3+ der Fahrzeugautonomie zu erreichen", sagte Thomas Götzl, Vice President und General Manager des Bereichs Automotive & Energy Solutions von Keysight. "Die Emulation von vollständigen Szenen im Labor ist entscheidend für die Entwicklung von robusten Radarsensoren und Algorithmen, die für die Einrichtung von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrfunktionen (AD) erforderlich sind." Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG