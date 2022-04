Keysight Technologies ruft die Keysight Innovation Challenge 2022 aus Das Unternehmen fordert Studierende heraus, das Internet of Things (IoT) zu gestalten und abzusichern, um CO2-Neutralität zu erreichen. Böblingen, 5. April 2022 – Keysight Technologies hat die Keysight Innovation Challenge 2022 angekündigt, die Studierende auf der ganzen Welt herausfordert, ein oder mehrere Geräte für das Internet der Dinge (IoT) zu entwickeln und abzusichern, mit denen die Welt das Ziel der Vereinten Nationen erreichen kann, bis 2050 klimaneutral zu sein.



Nach Angaben der Vereinten Nationen muss die Welt bis 2050 CO 2 -neutral werden. Der Planet hat sich seit dem 19. Jahrhundert bereits um 1,1 Grad Celsius erwärmt. Wenn diese Zahl 1,5 Grad übersteigt, kann dies irreversible Folgen haben, wie die UN berichten. Keysight lädt Studierende dazu ein, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, indem sie IoT-gestützte Geräte entwickeln und absichern, die sich mit der Überwachung der Klimaneutralität in Unternehmen oder Gemeinden befassen. Einzelpersonen und Teams konkurrieren um bis zu 30.000 US-Dollar in bar, Geräte von Keysight im Wert von 10.000 US-Dollar für ihre jeweilige Hochschule und Informationsgespräche für potenzielle Praktika und Stellenangebote.



In diesem Jahr trägt Keysight dazu bei, die nächste Generation weiblicher Ingenieurinnen zu inspirieren, indem es Studierende auffordert, Teams mit bis zu sechs Mitgliedern zu bilden, in denen gleich viele oder mehr weibliche wie männliche Studierende vertreten sind und die von einer weiblichen Teamleiterin geleitet werden. Keysight setzt sich für eine stärkere Vertretung von Frauen in MINT-Berufen auf der ganzen Welt ein, und das fängt damit an, die Studierenden von heute zu inspirieren. Obwohl junge Mädchen und Jungen sich selbst als gleichwertig ansehen und in MINT-bezogenen Fächern während der High School gleich gut abschneiden, belegen Frauen nur 21 % der technischen Studiengänge und stellen nur 28 % der MINT-Arbeitskräfte dar (Daten aus den USA).



„Wir bei Keysight sind uns bewusst, dass Frauen der Schlüssel für die Technik der Zukunft sind“, sagte Renee Morad, Keysight Education Solutions Lead und Leiterin des Innovation Challenge Programms. „Wir freuen uns sehr, Studentinnen zu ermutigen, diese Gelegenheit zu nutzen, um ihre Talente zu präsentieren. Das ist nur eine der vielen Möglichkeiten, wie Keysight einen starken und nachhaltigen Pool von globalen Führungskräften inspiriert, die die Technologie zu neuen Höhen führen und die Welt mit reichhaltigen und vielfältigen Perspektiven positiv verändern werden.“



Die Keysight Innovation Challenge ist offen für Anmeldungen und Beiträge werden zwischen dem 4. April 2022 und dem 6. Juni 2022 angenommen. Die fünf besten Beiträge werden im Juni bekannt gegeben, wobei die zugehörigen Teams jeweils ein Stipendium in Höhe von 2.500 US-Dollar für die Entwicklung ihrer Innovationen erhalten. Die fünf Teams werden dann mit ihren Innovationen bei einer Abschlussveranstaltung im September 2022 gegeneinander antreten, bei der die drei besten Gewinnerteams vorgestellt werden.



„Die Tatsache, dass Frauen überproportional von den negativen Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, da sie einen größeren Anteil der weltweit in Armut lebenden Menschen stellen, schließt für mich den Kreis zu diesem Wettbewerb“, sagte Ee Huei Sin, Senior Vice President und President der Electronic Industrial Solutions Group bei Keysight Technologies. „Mit der Keysight Innovation Challenge 2022 rücken wir Studentinnen der Ingenieurwissenschaften neben ihren männlichen Kollegen ins Rampenlicht und bieten ihnen die Möglichkeit, ihre großen Ideen mit der Welt zu teilen. Diese Studentinnen werden Innovationen entwickeln, um das Leben von Frauen – und das Leben aller Menschen – direkt zu verbessern und gleichzeitig dazu beizutragen, unseren Planeten durch verbesserte Nachhaltigkeitsmaßnahmen und die Gleichstellung der Geschlechter wieder ins Gleichgewicht zu bringen.“



Weitere Informationen über die Keysight Innovation Challenge finden Sie unter www.keysightinnovationchallenge.com. Außerdem finden Sie weitere Informationen über frühere Keysight Innovation Challenges in diesem Highlight-Video von 2019. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG