Keysight Technologies präsentiert auf der EuMW 2021 Lösungen zur Beschleunigung von mmWave-Innovationen Böblingen, 29. März 2022 – Keysight Technologies stellt auf der EuMW 2021 vom 2. bis 7. April 2022 in London eine breite Palette an Demos für Hochfrequenztestgeräte und -lösungen aus, die Kunden beim Design, der Simulation und dem Test ihrer neuesten Innovationen unterstützen.



Die EuMW 2021 ist das 18. Jahr in Folge, in dem Keysight als Platin-Sponsor auftritt und sich verpflichtet, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, um die weltweit schwierigsten uWave- und mmWave-Testherausforderungen zu bewältigen.



Auf dem Keysight-Stand Nr. 2 werden folgende Lösungen ausgestellt:



Keysight 5G- und Wireless-Lösungen für Design und Test mmWave R&D Testbeds: Beschleunigt die Markteinführung mit Messungen, die den neuesten 5G-Standards entsprechen, und ermöglicht die Erforschung von 6G-Frequenzen, großen Bandbreiten und neuen Modulationsverfahren.



Beschleunigt die Markteinführung mit Messungen, die den neuesten 5G-Standards entsprechen, und ermöglicht die Erforschung von 6G-Frequenzen, großen Bandbreiten und neuen Modulationsverfahren. Vereinfachter Breitbandtest: Vereinfacht komplexe Messaufbauten und verbessert die Genauigkeit von Messungen zur Charakterisierung aktiver Bauteile, einschließlich des Verhältnisses von Fehlervektor und Rauschleistung (EVM/NPR), des Phasenrauschens eingebetteter Lokaloszillatoren, der Gruppenverzögerung, der Rauschzahl und vieles mehr.



Vereinfacht komplexe Messaufbauten und verbessert die Genauigkeit von Messungen zur Charakterisierung aktiver Bauteile, einschließlich des Verhältnisses von Fehlervektor und Rauschleistung (EVM/NPR), des Phasenrauschens eingebetteter Lokaloszillatoren, der Gruppenverzögerung, der Rauschzahl und vieles mehr. Kompakte VNA-Lösung: Hochleistungsfähige, tragbare mmWave-Komponenten- und Materialmessungen für 5G-, 6G- und Automobilanwendungen. Liefert schnell umsetzbare Erkenntnisse, ohne Platz auf dem Prüfstand zu verlieren.



Hochleistungsfähige, tragbare mmWave-Komponenten- und Materialmessungen für 5G-, 6G- und Automobilanwendungen. Liefert schnell umsetzbare Erkenntnisse, ohne Platz auf dem Prüfstand zu verlieren. mmWave-Schaltungssimulation: Erfüllt die Herausforderungen von 5G mit einem kompletten mmWave Design Flow, von der Schaltung bis zum System, unter Verwendung von Keysights PathWave System Design und PathWave Advanced Design System (ADS).



Erfüllt die Herausforderungen von 5G mit einem kompletten mmWave Design Flow, von der Schaltung bis zum System, unter Verwendung von Keysights PathWave System Design und PathWave Advanced Design System (ADS). OTA-Feldsignalanalyse: Zeigt wichtige Metriken von mehreren Basisstationen an, um Frequenzabweichungen zu erkennen, Energieprobleme zu isolieren und Leistungsprobleme zu untersuchen.



Zeigt wichtige Metriken von mehreren Basisstationen an, um Frequenzabweichungen zu erkennen, Energieprobleme zu isolieren und Leistungsprobleme zu untersuchen. gNB Fading-Leistung: Eine integrierte, schlüsselfertige Lösung für 5G-Basisstations-/Open RAN-Tests, einschließlich 5G-NTN-Anwendungsfälle (Non-Terrestrial Networks), MIMO (Multiple Input Multiple Output) OTA (Over the Air)-Basisstations-Fading-Performance, mmWave-Basisstations-Fading-Performance und Massive-MIMO-Basisstations-Fading-Performance. Keysight Lösungen für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung Modellbasiertes System Design: Bietet einen vollständigen HF-bezogenen Design-Workflow, der die jahrzehntelange Erfahrung von Keysight in der Messtechnik für HF-Messgeräte für durchgängige Systemdesigns integriert.



Bietet einen vollständigen HF-bezogenen Design-Workflow, der die jahrzehntelange Erfahrung von Keysight in der Messtechnik für HF-Messgeräte für durchgängige Systemdesigns integriert. Phasenrausch-Testsystem: Bietet High-End-Phasenrauschtests unter Verwendung von Kreuzkorrelationstechniken zur Messung bis zu den thermischen (kT) Grenzen der Physik.



Bietet High-End-Phasenrauschtests unter Verwendung von Kreuzkorrelationstechniken zur Messung bis zu den thermischen (kT) Grenzen der Physik. Digitaler Tx/Rx-Modul-Test: Ersetzt wochenlangen Aufwand für interne Messungen und Datenanalysen in wenigen Minuten. Charakterisiert die Leistung von integrierten digitalen Basisband-HF-Frontend-Geräten mit Messungen in messtechnischer Qualität. Keysight Automotive-Lösungen AV-Radar-Test: Validierung der Leistung und Zuverlässigkeit von E-Band-Automobilradarmodulen mit einem analogen Radarzielsimulator (RTS). Die Technologieexperten von Keysight veranstalten auch eine Reihe von Workshops mit mehreren Vorträgen, in denen die Teilnehmer über wichtige Themen und Herausforderungen im Zusammenhang mit Automotive, 5G, Komponententests, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung als auch Software Design lernen können: Results and Advances in mmWave On-wafer S-parameter Measurement Accuracy



Extending the Keysight 125 GHz Solution to 220 GHz



Beyond 5G: mmWave and THz Techniques of 6G Research



Optimizing Modulation Quality Measurements on Wide Bandwidth Signals – From Conformance Through R&D



Phase Noise in Next Generation Aerospace, Defense and Commercial Wireless Communications



A Superheterodyne 300 GHz Transmit Receive Chipset for Beyond 5G Network Integration



Road to Lab: Validation of ADAS/AD Functions Relying on Sensor Fusion



Multiple-Ray-Tracing (MRT) Tool with SystemVue Sub THz Bands for 6G: 10x the Bandwidth with 10x the Problems?



Benchmarking of GHz Resonator Techniques for the Characterization of 5G/mmWave Materials



Quantifying Modulation Quality at the Physical Layer using Equalized Channel Capacity



Design of Calibration Structures for On-wafer S-parameters Measurements up to 500 GHz Weitere Informationen: Keysight auf der European Microwave Week

Presse-Aktivitäten: Setzen Sie sich mit Geri LaCombe (geri_lacombe@keysight.com) in Verbindung, um Termine für Pressegespräche und Demos von Lösungen zu vereinbaren. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG