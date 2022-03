Keysight Technologies und Analog Devices zeigen zusammen neueste O-RAN-Technologie Beide Unternehmen unterzeichnen Absichtserklärung. Böblingen, 8. März 2022 – Keysight Technologies hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit Analog Devices, Inc. unterzeichnet, die gemeinsame Präsentationen von Open Radio Access Network (O-RAN-) Technologie auf wichtigen Branchenveranstaltungen vorsieht.



So hat Analog Devices auf dem Mobile World Congress 2022, der vom 28. Februar bis zum 3. März in Barcelona, Spanien, stattfand, mit Hilfe von Keysight Open Radio Architect (KORA) Lösungen die Leistungsfähigkeit eines O-RAN-Radio-Unit (O-RU)-Referenzdesigns vorgestellt. Das O-RU-Referenzdesign bietet Entwicklern eine getestete Plattform, die das neue RadioVerse® SOC von Analog Devices und ein Intel© Agilex FPGA mit dem 7.2x Split Low PHY-Basisband von Analog Devices umfasst. Es ermöglicht die Entwicklung von Hochleistungs-Mehrkanal-O-RUs mit einer optimierten Anzahl von Komponenten.



„Keysight freut sich, die Zusammenarbeit mit Analog Devices zu verstärken, indem wir unsere Kräfte auf wichtigen Plugfests und Fachmessen bündeln. Außerdem stimmen wir unsere jeweiligen O-RAN-Technologie-Roadmaps ab, um die Einrichtung von Multivendor-Netzwerken zu beschleunigen“, sagte Giampaolo Tardioli, Vice President und General Manager der Network Access Group von Keysight. „Mit den KORA Test Tools kann Analog Devices durchgängige Leistungstestumgebungen für eine Vielzahl von Szenarien und Anwendungsfällen mit realen Daten erstellen.“



Keysight bietet eine umfassende Suite von O-RAN-Lösungen, die von der frühen Pre-Silizium-Entwicklung bis zur Systemintegration reichen und Testanforderungen vom Rand des RAN bis zum Kern des Netzwerks erfüllen. Kürzlich arbeiteten Analog Devices und Keysight zusammen, um die Interoperabilität und Konformität der 3,5-GHz-5G-O-RU-Plattform von ADI auf der von der O-RAN ALLIANCE organisierten Veranstaltung Global Plugfest 2021 zu überprüfen.



„Als führender Anbieter von softwaredefinierten 4G- und 5G-Funksystemen unterstützt Analog Devices das O-RAN-Ökosystem mit Lösungen, die die Markteinführung beschleunigen und optimale Leistung für 5G-Netzwerke liefern“, sagte Joe Barry, Vice President of Wireless Communications bei Analog Devices. „Die robusten Lösungen von Keysight für O-RAN-Test, -Validierung und -Emulation versetzen Analog Devices in die Lage, Entwicklungszeitpläne zu beschleunigen und einem globalen O-RAN-Ökosystem einen frühen Zugang zu fortschrittlicher O-RU-Technologie zu bieten.“



Im Juni 2021 initiierten Keysight und Analog Devices eine Zusammenarbeit, um die Entwicklung von O-RAN-Lösungen zu beschleunigen und den Übergang zu offenen, disaggregierten und virtualisierten Funknetzarchitekturen zu erleichtern. Analog Devices nutzt mehrere KORA-Lösungen, darunter Open RAN Studio und DuSIM. Open RAN Studio bietet Testfunktionen für Hochfrequenz- und Protokollmessungen, um eine vollständige O-RU-Testumgebung für die Leistungs-, Interoperabilitäts- und Konformitätsvalidierung zu schaffen, die die Einhaltung der 3GPP- und O-RAN-Spezifikationen gewährleistet. DuSIM ermöglicht Analog Devices die Validierung der Funktionalität, Leistung und Konformität einer Zentraleinheit mit Hilfe von Emulationsfunktionen für Embedded-Anwendergeräte. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



