Keysight und Samsung unterzeichnen Absichtserklärung zur Förderung der Forschung und Entwicklung von 6G-Technologie Die Zusammenarbeit beschleunigt die Entwicklung von Luftschnittstellen, die künstliche Intelligenz nutzen. Böblingen, 17. Februar 2022 – Keysight Technologies hat mit Samsung Research eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um die Forschung und Entwicklung im Bereich der 6G-Technologie, der nächsten Generation der drahtlosen Kommunikation, voranzutreiben.



Keysight hat sich mit Samsung zusammengetan, einem Pionier bei der Bereitstellung von End-to-End-Lösungen für Wireless-Infrastrukturen und mobile Geräte über mehrere Generationen hinweg, um die 6G-Vision des Unternehmens von einer hypervernetzten Welt zu unterstützen. 6G soll auf Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), Sensorik, digitalen Zwillingen, zeitkritischen Netzwerken (TSN) und holografischer Kommunikation aufbauen. Die beiden Unternehmen werden gemeinsam Test- und Verifizierungstechnologien für 6G Wireless-Systeme entwickeln.



„Keysight freut sich, seine bestehende Zusammenarbeit mit Samsung zu erweitern, die zu mehreren wichtigen Erfolgen bei der Etablierung von 5G New Radio (NR) als ausgereifte Technologie geführt hat“, sagte Giampaolo Tardioli, Vice President des Geschäftsbereichs Network Infrastructure von Keysight. „Es wird erwartet, dass 6G die drahtlose Konnektivitätsstruktur fördert, die heterogene Netzwerke und die Konvergenz von Kommunikation und Datenverarbeitung nutzt. Der Aufbau einer 6G-Partnerschaft mit Samsung ermöglicht es Keysight, unsere softwaregesteuerten Testlösungen zu verfeinern, die für die Entwicklung differenzierter 6G-Produkte entscheidend sind.“



Die Zusammenarbeit wird die Entwicklung von KI-gestützten Luftschnittstellen beschleunigen, die die Massive-MIMO-Antennentechnologie (Massive Multiple Input Multiple Output) nutzen. Solche Luftschnittstellen unterstützen die Einrichtung energieeffizienter und extrem dichter Netze, die äußerst niedrige Latenzzeiten und kabellose Datenübertragungen im Terabit-Bereich ermöglichen.



„Die Unterzeichnung dieses MoU mit Keysight wird Samsungs 6G-Strategie, die Expertise des Unternehmens in der Kommunikationstechnologie mit Fähigkeiten in den Bereichen Software und KI zu kombinieren, erheblich voranbringen“, sagte Sunghyun Choi, Executive Vice President bei Samsung Research. „Die Zusammenarbeit mit Keysight ermöglicht es Samsung, eine Zukunft zu beeinflussen, die 6G nutzt, um menschliche Kommunikation, Gesundheit und Sicherheit zu verbessern.“



Keysight verfügt über grundlegende Technologien und Schlüsselbausteine, die für die Verwirklichung von 6G unerlässlich sind. Dazu gehören die Emulation von Netzwerken, Kanälen und Anwendergeräten (UE), mmWave- und Sub-Terahertz (THz)-Signalquellen und -Analysen sowie die Emulation von Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerken und die Prüfung der Konnektivität von Rechenzentren. Die integrierten Software- und Hardware-Test-Tools von Keysight für die End-to-End-Konformitäts-, Interoperabilitäts-, Leistungs- und Sicherheitsvalidierung ermöglichen Samsung eine genaue und ganzheitliche Untersuchung der Margen von Designs, die für zukünftige 6G-Anwendungsfälle verwendet werden. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG