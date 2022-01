Keysight stellt Self-Service-Portal zur Lizenzierung von Firmenverträgen vor Kunden erhalten die Möglichkeit, den Einsatz des Softwareportfolios von Keysight zu verwalten. Böblingen, 27. Januar 2022 – Keysight Technologies hat das neue Self-Service Enterprise Agreement Licensing Portal vorgestellt. Das Portal ist eine Erweiterung des Keysight Software Manager Systems, der kundenorientierten Web-Ressource für Softwarelizenzen von Keysight, die es Enterprise Agreement Kunden ermöglicht, ihre Software-Abonnements zu verwalten und die Rentabilität ihrer Investitionen zu verbessern.



Im Zuge der digitalen Transformation benötigen Unternehmen neue Ansätze, um Produkte einzurichten und ihre Softwareumgebungen zu verwalten. Unternehmenssoftware-Verträge bieten Kunden flexiblen Zugang, hohe Lizenznutzung, vorhersehbare Kosten, Skalierbarkeit und Preisschutz.



Das neue Enterprise Agreement Licensing Portal von Keysight optimiert und automatisiert die Software-Lizenzverwaltung für das breite Software-Produktportfolio des Unternehmens, das in einem Abonnement-Geschäftsmodell erhältlich ist. Zu den Produkten, die in einem Software Enterprise Agreement Lizenzpool erworben werden können, gehören: PathWave Design und Test Tools



Tools zur Erzeugung und Analyse von HF-Signalen



Messgeräteanwendungen für Oszilloskope, Bitfehlerraten-Tester und Netzwerkanalysatoren



Datenanalysetools für Signalform-, Fertigungs- und Messanalysen



Wireless-Test- und -Netzwerkanalysetools



Tools für Netzwerktransparenz und -sicherheit



Tools zur Automatisierung von Softwaretests Mitarbeiter aus dem Bereich Software Operations, darunter Softwarelizenzadministratoren, Laborleiter, Systemadministratoren, IT-, Sicherheits-, Netzwerkbetriebs- und CAD-Manager, nutzen das Enterprise Agreement Licensing Portal zur Bereitstellung und Optimierung ihres Lizenzpools über einen neuen Self-Service-Workflow, der rund um die Uhr zur Verfügung steht. Es bietet Kunden die folgenden Vorteile: Die Automatisierung ersetzt manuelle Lizenzmanagementprozesse (Softwarebereitstellung, Hostzuweisung und -verwaltung) durch automatisierte Prozesse, die vom Kunden selbständig gesteuert werden.



Verbesserte Benutzerfreundlichkeit vereinfacht die Lizenzierung von Enterprise Agreements durch optimierte Bereitstellung von Lizenzpools und Re-Mixing-Schritte.



Operative Effizienz durch digitale Transformation des Softwarebetriebs zur Steigerung der Produktivität und Verbesserung der Softwareverwaltungsprozesse. „Keysight verbessert weiterhin die Kundenfreundlichkeit durch unsere Produkte sowie durch Infrastrukturinnovationen im End-to-End-Softwarelizenzierungsprozess“, sagte Nilesh Kamdar, Software Business and Operations Director bei Keysight. „Das Self-Service Enterprise Agreement Licensing Portal von Keysight bietet einen automatisierten Ansatz, der Softwareadministratoren hilft, Zeit und Geld zu sparen und gleichzeitig ihre Produktivität bei der Erreichung wichtiger Ziele der digitalen Transformation zu verbessern.“



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.keysight.com/find/software-enterprise-agreement. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG