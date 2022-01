Keysight und Qualcomm demonstrieren einen Uplink-Datendurchsatz von 3,5 Gbit/s mit 5G New Radio Carrier Aggregation Industrieller Meilenstein unterstützt 5G-Anwendungsfälle mit hohen Daten-Upload-Anforderungen. Böblingen, 25. Januar 2022 – Keysight Technologies hat in Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies Inc. einen Datendurchsatz im Uplink (UL) von 3,5 Gigabit pro Sekunde (Gbps) unter Verwendung von 5G New Radio Dual Connectivity (NR-DC) mit mmWave Carrier Aggregation (CA) gezeigt.



Der Meilenstein wurde durch die Kombination des 5G Protocol R&D Toolset von Keysight und der 2D Multi-Probe Anechoic (MPAC) Over-the-Air (OTA) Testkammer mit einem Snapdragon® X65 5G Modem-RF System erreicht. Anwendungsfälle wie das Streaming von Live-Videoinhalten, Spiele und die Datensicherung in einer Cloud-Umgebung hängen von kabellosen Verbindungen ab, die ein schnelles und zuverlässiges Hochladen von großen Datenmengen unterstützen.



„Keysight freut sich über die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, um als Erste in der Branche diesen Meilenstein zu erreichen“, sagte Mosaab Abughalib, General Manager des Bereichs Device Development Solutions bei Keysight. „Der Bedarf an hohen Uplink-Datendurchsatzraten nimmt zu, ein Trend, der durch eine Vielzahl von 5G Consumer-Anwendungen, kabellosen Breitbandzugängen für Unternehmen und eine wachsende Zahl individueller 5G-Implementierungen, die industrielle Internet-of-Things-Anwendungsfälle unterstützen, vorangetrieben wird.“



Das 5G Protocol R&D Toolset von Keysight, Teil des Lösungsportfolios für die 5G-Netzwerkemulation des Unternehmens, nutzt die UXM 5G Wireless Test Platform von Keysight, eine integrierte und kompakte Signaltestplattform mit Multiformat-Stack-Unterstützung, umfangreicher Rechenleistung und reichhaltigen HF-Ressourcen, um ein 5G New Radio (NR) Netzwerk zu emulieren. Die Demo, die im Labor von Qualcomm Technologies in San Diego stattfand, nutzte die 5G NR-DC-Technologie im 5G NR-Standalone-Modus (SA). Der Meilenstein wurde mit einem Component Carrier (CC) im Frequenzbereich eins (FR1) und vier CCs im FR2 (auch als mmWave-Spektrum bezeichnet) erreicht.



„Gemeinsam mit Keysight hat Qualcomm Technologies mehrere wichtige Branchenmeilensteine realisiert, die die Wireless-Industrie in die nächste Phase der 5G NR-Implementierungen führen werden“, sagte Krishna Mandadapu, Senior Director, Engineering bei Qualcomm Technologies, Inc. „Der Meilenstein 3,5 Gbps in UL ist für viele Anwendungen von entscheidender Bedeutung, etwa für Uplink-Breitbandkonnektivität zur effektiven Cloud-Speicherung von Daten und hochauflösendem Live-Streaming.“



Qualcomm Technologies nutzt die 5G-Netzwerkemulationslösungen von Keysight, um 5G NR 3GPP Rel-16 Protokoll-, HF- und Funkressourcenmanagement (RRM)-Testanforderungen im SA-Modus zu verifizieren. Dies ermöglicht es dem Modemanbieter, von der frühen kommerziellen Einführung fortschrittlicher 5G NR-Funktionen zu profitieren und damit die Einführung von Anwendungen für intelligente Fabriken, Industrieautomatisierung, Smart City und autonome Fahrzeuge zu beschleunigen. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



