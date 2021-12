Keysight und die CTC advanced GmbH testen zusammen das erste Wi-Fi-6E-Gerät Böblingen und Saarbrücken, 7. Dezember 2021 – Keysight Technologies und CTC advanced GmbH, ein Test- und Zertifizierungslabor, haben gemeinsam das erste Wi-Fi-6E-Gerät zertifiziert. Das Gerät, ein Breitband-Home-Gateway, wurde anhand der neuesten Version der Norm EN 303 687 des ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen) getestet, die eingeführt wurde, um die Nutzung der neuen Wi-Fi-Frequenzen (von 5,9 bis 6,45 GHz) zu regeln. Dies ist ein obligatorisches Verfahren, um Zugang zum Markt zu erhalten.



Als Zertifizierungslabor ist die CTC advanced GmbH seit Sommer 2021 mit der Nachfrage nach Wi-Fi 6E konfrontiert. Bislang war jedoch keine Testlösung auf dem Markt verfügbar. Keysight verbesserte die IoT Regulatory Compliance Test Solution (IOT0047A) des Unternehmens, um die Pre-Compliance-Tests und die Analyse im Anschluss mit einer speziell entwickelten Test-Automatisierungssoftware zu vereinfachen.



Die Keysight IoT Regulatory Compliance Test Solution erfüllt die Anforderungen der ETSI- und FCC-Normen für IoT-Geräte, die in den ISM-Frequenzbändern (Industrial, Scientific and Medical) betrieben werden, und bietet die folgenden wichtigen Kundenvorteile: Flexible und skalierbare Systemkonfiguration, die genaue, reproduzierbare Ergebnisse liefert.



Skalierbare Konfiguration und Rekonfiguration zur einfachen Aufteilung eines vollständigen Systems in separate Teststationen, die parallel verwendet werden können, um verschiedene Standards und Testfälle zu berücksichtigen.



Verbesserte Systemleistung mit Unsicherheitsanzeigen für jedes im System verwendete Messgerät.



Erweiterbar auf der Grundlage von Testanforderungen - für eine bessere Investitionsplanung.



Vereinfachtes Testen und Automatisieren von regulatorischen Tests und der Erstellung von Berichten. „Die regulatorische Zertifizierung ist ein entscheidender Aspekt, wenn es darum geht, die Markteinführungszeit eines drahtlosen Geräts zu optimieren. Keysight arbeitet eng mit Regulierungsbehörden wie ETSI und FCC zusammen, um allen Akteuren des Ökosystems zu ermöglichen, ihr Design so früh wie möglich anhand der neuen Standards zu testen. Wir sind stolz auf diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit Early Adopters, die neue Technologien wie Wi-Fi 6E für den Massenmarkt Wirklichkeit werden lässt“, sagte Boon Juan Tan, Vice President und General Manager, General Electronics Measurement Solutions bei Keysight Technologies.



Über CTC advanced GmbH



Die CTC advanced GmbH mit Sitz in Saarbrücken bietet kompetente Beratung und hochpräzise Prüf- und Zertifizierungsleistungen in nahezu allen Branchen und Produktbereichen für einen internationalen Marktzugang.



Im Bereich der Funksysteme bietet die CTC advanced GmbH das komplette Spektrum an Konformitätsprüfungen und entwicklungsbegleitenden Messungen nach den Anforderungen für Europa, USA, Kanada, Japan und weiteren weltweiten Standards. Neben Funktests (bis 500 GHz) für alle gängigen Technologien wie Bluetooth, WLAN, 2G/3G/4G/5G, UWB, Satelliten- und Radaranwendungen deckt die CTC advanced GmbH Messungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, der elektrischen Sicherheit und die Bewertung möglicher Gesundheitsbeeinträchtigungen durch SAR- und EMF-Tests ab.



Die CTC advanced GmbH ist nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert und verfügt über diverse Testlabore, sieben Absorberhallen, acht geschirmte Räume, eine OTA-Messhalle, ein Labor für elektrische Sicherheit, ein SAR-Labor und darüber hinaus über ein modernes Batterietestzentrum für Hochleistungs-Li-Ionen-Batterien.



Weitere Informationen über die CTC advanced GmbH finden Sie unter ctcadvanced.com/de und auf LinkedIn oder Youtube.



Kontakt CTC advanced GmbH

Joachim Kanz

+49 (0) 681 598 8240

joachim.kanz@ctcadvanced.com



Christophe Weiden, Saarbrücken, Germany

+49 (0) 681 598 8425

christophe.weiden@ctcadvanced.com Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



