Kailash Narayanan zum President der Communications Solutions Group von Keysight ernannt Böblingen, 10. November 2021 – Keysight Technologies hat heute bekannt gegeben, dass Kailash Narayanan, Leiter des Geschäftsbereichs Commercial Communications des Unternehmens, mit sofortiger Wirkung zum President der Communications Solutions Group befördert worden ist.



Als President der Communications Solutions Group wird Narayanan für das globale Geschäft von Keysight mit einem Umsatz von mehr als 3,3 Mrd. US-Dollar verantwortlich sein, das sich mit den Anforderungen an Design- und Testlösungen für das Kommunikations-Ökosystem befasst, einschließlich drahtloser und drahtgebundener Kommunikation sowie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Behördenkunden. Zuletzt wurde die Communications Solutions Group von Satish Dhanasekaran geleitet, der im Jahr 2020 die Rolle des Chief Operating Officer von Keysight übernahm.



„Kailash ist eine engagierte Führungspersönlichkeit mit umfassender Marktexpertise und einer Erfolgsbilanz in Bezug auf die erzielten Ergebnisse“, sagte Ron Nersesian, Chairman und CEO von Keysight. „Er hat einen kundenorientierten Ansatz für das Wachstum und die Erweiterung des Portfolios an Kommunikationslösungen des Unternehmens mitgebracht, mit dem wir als erstes Unternehmen auf den Markt kommen, und er hat eine entscheidende Rolle bei unserer 5G-Marktführerschaft gespielt.“



„Die Erweiterung von Kailashs Führungsaufgaben wird unsere Fähigkeit verbessern, weiterhin differenzierte 5G-Lösungen zu liefern und gleichzeitig Synergien zwischen kommerziellen Kommunikations- und Luftfahrt-/Verteidigungskunden zu beschleunigen“, sagte Satish Dhanasekaran, Keysight COO. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Kailash, um die nächste Wachstumsphase der Communications Solutions Group voranzutreiben.“



Narayanan trat 1996 in das Unternehmen ein. Bevor er den Geschäftsbereich Commercial Communications von Keysight leitete, führte er den Geschäftsbereich Wireless Devices des Unternehmens, wo er maßgeblich am Aufbau von Beziehungen zu marktführenden Kunden beteiligt war und eine erhebliche Ausweitung der 5G-Angebote von Keysight vorantrieb. Narayanan verfügt über mehr als 24 Jahre Erfahrung sowohl in funktionalen als auch in geschäftlichen Rollen im gesamten Unternehmen. Er hat einen Master-Abschluss in Elektrotechnik und Informatik von der University of Illinois Chicago und einen MBA von der Walden University. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



