Keysight verpflichtet sich zur Science Based Targets Initiative Die Strategie des Unternehmens zur Emissionsreduzierung trägt zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C bei. Böblingen, 29. September 2021 – Keysight Technologies hat sich der Science Based Targets Initiative (SBTi) verpflichtet, um die Emissionsreduzierung und die Netto-Null-Strategie des Unternehmens zu unterstützen. Keysight wird mit der SBTi zusammenarbeiten, um anerkannte wissenschaftsbasierte Ziele (Science Based Targets, SBTs) zu entwickeln, die im Einklang mit der Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius stehen.



Keysight ist sich bewusst, dass der Klimawandel eine wirtschaftliche, ökologische und soziale Krise darstellt und dass der privatwirtschaftliche Sektor wirksame Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen ergreifen muss. Aus diesem Grund hat das Unternehmen kürzlich das Ziel bekannt gegeben, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2040 Netto-Null-Emissionen im Unternehmensbetrieb zu erreichen. SBTi bietet einen idealen Rahmen für die Entwicklung, Verfolgung und Darstellung dieser unternehmerischen Ambitionen. Durch die Festlegung anerkannter SBTs ist Keysight in der Lage, den Fortschritt bei der Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen zu messen und sicherzustellen, dass die Ziele mit den neuesten Szenarien zum Klimawandel übereinstimmen.



„Keysights Verpflichtung bezüglich der SBTi unterstützt unsere Klimaschutzziele und steht im Einklang mit unseren Zwischenzielen für 2030“, sagte Ingrid Estrada, Chief Administration Officer bei Keysight. „Unsere Netto-Null-Strategie wurde mit Blick auf die Umwelt, Kunden, Mitarbeiter und Investoren entwickelt, um deren Erwartungen durch einen gewissenhaften Geschäftsbetrieb zu erfüllen und zu übertreffen.“



Die Emissionssenkungskampagne von Keysight basiert auf den Emissionswerten für das Geschäftsjahr 2019 und zielt darauf ab, 10 Jahre vor dem Ziel 2050 des Pariser Abkommens eine Netto-Null-Emission zu erreichen. Das Unternehmen hat sich für 2030 ein Zwischenziel von 55 Prozent erneuerbaren Energien und eine 10-prozentige Energiereduzierung für die Hälfte der Zeit gesetzt. Zu den strategischen Maßnahmen von Keysight gehören die Verbesserung von Wartungsplänen, die Initiierung von unternehmensweiten Einsparungsprojekten, die Elektrifizierung des Fuhrparks und der Prozesse, die Implementierung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien vor Ort, die Zusammenarbeit mit umweltfreundlichen Energieversorgern und die Erleichterung wirkungsvoller Stromabnahmevereinbarungen. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



