Keysight tritt der Partnerinitiative von Google Cloud bei, um die agile Orchestrierung innovativer 5G-Dienste am Netzwerk-Edge zu unterstützen Dadurch wird ein Cloud-zentriertes 5G-Ökosystem zur Vernetzung der softwaregesteuerten Infrastruktur des Funkzugangsnetzes vom Edge bis zum Core ermöglicht. Böblingen, 26. August 2021 – Keysight Technologies ist der Partnerinitiative von Google Cloud beigetreten, um die agile Orchestrierung innovativer 5G-Dienste am Netzwerk-Edge zu unterstützen.



Eine wachsende Zahl von Mobilfunkbetreibern nutzt Cloud- und Edge-Computing, um Hochgeschwindigkeits-, Niedriglatenz- und sichere Konnektivität an den Netzwerk-Edge zu bringen und gleichzeitig die operative Effizienz zu optimieren. Keysight hat sich der Partnerinitiative von Google Cloud angeschlossen, um ein Cloud-zentriertes 5G-Ökosystem zu ermöglichen, das eine softwaregesteuerte Infrastruktur des Funkzugangsnetzes (RAN) vom Edge bis zum Core verbindet.



„Als Google Cloud-Partner wird Keysight Service-Provider bei der Umstellung auf Cloud- und Edge-Computing unterstützen, was für die Bereitstellung fortschrittlicher Anwendungen und Einsatzbereiche wie Streaming Media, Cloud Gaming, vernetzte Fahrzeuge, private drahtlose Netzwerke und immersive Erlebnisse erforderlich ist“, sagte Scott Bryden, Vice President der Operator Industry Solutions Group von Keysight. „Die Lösungen von Keysight für drahtlose und drahtgebundene Technologien ermöglichen es Hyperscalern und Mobilfunkbetreibern, einheitliche, heterogene Netzwerke zu schaffen, die ein breites Spektrum von Einsatzbereichen, Anforderungen und Anwendungen unterstützen.“



Telekommunikationsunternehmen verlagern den Netz- und Anwendungsbetrieb auf Cloud-native, containerbasierte Lösungen. 5G-Implementierungen im Standalone-Modus (SA) unter Verwendung handelsüblicher Hardware mit offenen Standardschnittstellen beschleunigen die Virtualisierung von RAN-Architekturen und Netzwerk-Slicing-Technologie. Diese digitale Transformation ermöglicht Innovationen am Edge des Netzes mit Echtzeit-Datenverarbeitung, die näher am Ort der Datenerfassung und -nutzung stattfindet.



„Geringe Latenzzeiten beim Zugriff auf Cloud-Funktionen und -Anwendungen werden für Unternehmen, die am Netzwerk-Edge arbeiten, immer wichtiger“, sagte Tanuj Raja, Global Head, Strategic Partnerships bei Google Cloud. „Wir freuen uns, mit Keysight zusammenzuarbeiten, um Service-Providern bei der schnellen und kosteneffizienten Einführung von Cloud Native 5G zu helfen und letztlich eine bessere Konnektivität für Kunden am Edge zu ermöglichen.“



Keysight bietet eine breite Palette von Lösungen für die Validierung früher Designs, Systeminteroperabilität und -leistung, Netzwerk- und Endpunktsicherheit sowie die Einhaltung von 3GPP- und O-RAN-Spezifikationen. Das End-to-End-Lösungsportfolio von Keysight, das auf einheitlichen Hardware- und Softwareplattformen aufbaut, ermöglicht ein Cloud-zentriertes Ökosystem, um das Einrichten von Multi-Access Edge Computing (MEC), Network Function Virtualization (NFV) und künstlicher Intelligenz (AI) zu beschleunigen. Dies ermöglicht Mobilfunkbetreibern die sichere Orchestrierung innovativer drahtloser Konnektivitätsdienste am Netzwerk-Edge. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG