Keysight unterstreicht den Wert von Konnektivität, digitaler Transformation und Sicherheit bei einer Reihe von weltweiten Veranstaltungen Die Keysight World stellt Experten und Lösungen vor, die die Erwartungen der Anwender an „die Vernetzung von allem und jedem“ erfüllen. Böblingen, 24. August 2021 – Keysight Technologies wird die Bandbreite der Lösungen des Unternehmens in wichtigen Technologiebereichen wie Konnektivität, digitale Transformation und Sicherheit auf einer Reihe von Veranstaltungen – Keysight World – präsentieren, die im Oktober 2021 in wichtigen Märkten stattfinden werden.



„Keysight ist sich darüber im Klaren, dass der Erfolg unserer Kunden von neuen Ideen abhängt. Die Möglichkeiten beginnen mit Anwendungsfällen, die auf 5G, Open RAN, Quantencomputing, vernetzten Fahrzeugen und darüber hinaus aufbauen“, sagte Jeff Harris, Vice President of Corporate Marketing bei Keysight Technologies. „Die Keysight World beleuchtet diese und weitere Bereiche mit dem Ziel, die nächste Innovation unserer Kunden zu beschleunigen.“



Die Veranstaltungen der Keysight World konzentrieren sich auf technologische Megatrends und zukunftsweisende Themen. An den diesjährigen Präsentationen und Podiumsdiskussionen nehmen der bekannte Zukunftsforscher Bernard Marr sowie Keysight-Kunden von Bosch, DOCOMO, Ericsson, Fujitsu, Google, Qualcomm und Samsung teil. Die Eröffnungskeynote wird von Ron Nersesian, dem Chairman, President und CEO von Keysight, und Satish Dhanasekaran, dem Chief Operating Officer von Keysight, gehalten.



Die Keysight World 2021 behandelt die folgenden Themen:



The Future of Connectivity Der Wert der Konnektivität liegt auf der Hand, und der Schwerpunkt liegt auf der Netzmodernisierung und dem Weg zu 6G. Dieses Programm zeigt den Kunden den weiteren Weg auf.



Keynote: Kailash Narayanan, President of Commercial Communications



Titel: Illuminating the Path Forward: The Future of Mobility Driving the Digital Transformation Die kontinuierliche Nachfrage nach Bandbreite hat Auswirkungen auf Rechenzentren, Edge-Geräte und sogar Quantencomputer. Durch dieses Programm können Kunden neue Wege zur Bewältigung dieser Herausforderungen entdecken.



Keynote: Jay Alexander, Senior Vice President und Chief Technology Officer



Titel: Riding the Tidal Wave of Digital Transformation Security in a Connected World Konnektivität hat echte Vorteile, schafft aber auch eine größere Angriffsfläche. Dieses Programm hilft Kunden, ihre Sicherheitslage mit neuen Ideen zur Vorbereitung und Widerstandsfähigkeit zu verbessern.



Keynote: Mark Pierpoint, Senior president und President of Network Applications and Security



Titel: Reinforcing Cybersecurity in a Connected World Die Keysight World für Europa findet vom 5. bis 7. Oktober 2021 statt. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie hier. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



