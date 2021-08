Keysight Technologies stellt Salesforce-Lösung von Eggplant vor Automatisiert über 70 Prozent der Tests und beschleunigt die Bereitstellung hochwertiger Anwendungen. Böblingen, 10. August 2021 – Keysight Technologies hat eine neue Version der auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Eggplant Digital Automation Intelligence (DAI) Plattform angekündigt. Diese automatisiert das Testen von Salesforce-Implementierungen und trägt dazu bei, die Bereitstellung zu beschleunigen und die Qualität zu verbessern.



Da die Umgebungen immer komplexer und vernetzter werden, benötigen Unternehmen eine kontinuierliche Testautomatisierung, die einfach zu integrieren und zu skalieren ist. Bei Salesforce-Anwendungen, die vielen geschäftlichen Abläufen zugrunde liegen, ist die Sicherstellung der Leistung der Software entscheidend. Die Eggplant DAI Plattform von Keysight lässt sich nahtlos mit Salesforce verbinden und generiert automatisch die Assets und Skripte, die zum Testen jeder Lightning- oder Classic-Implementierung erforderlich sind, und passt diese an. Diese intelligente Automatisierung stellt sicher, dass die Anwendungen plattform- und geräteübergreifend genau so funktionieren, wie es die Anwender erwarten.



Zu den weiteren neuen Funktionen der Eggplant DAI-Plattform von Keysight gehören: Heatmap zur Fehlersuche: Damit können Anwender Fehler-Hotspots schnell identifizieren und die Testaktivitäten auf diese Bereiche umleiten, um Softwarefehler zu finden und zu beheben.



Erhöhte Sicherheit: Die Verwendung der lokalen Keychain des Systems zum Speichern und Abrufen vertraulicher Informationen verbessert die Verschlüsselung und verringert das Risiko von Sicherheitslücken.



Visualisierung von Testfällen: Anwender können ihre Testfälle jetzt visualisieren und erhalten so einen schnellen und einfachen Überblick über die beim Testen durchlaufenen Pfade. Dadurch wird die Geschwindigkeit der Tests weiter erhöht.



Schnellere Einblicke: Die Analysen der User Journey werden alle 24 Stunden aktualisiert und in einem Dashboard dargestellt, das eine größere Anzahl von Datenpunkten abdeckt. Unternehmen haben jetzt schnellere und umfassendere Einblicke in die Softwarequalität. „Salesforce wird weltweit eingesetzt, und Unternehmen können unsere KI-gestützte Plattform nutzen, um die Tests zu automatisieren und so wertvolle Zeit zu sparen", so Gareth Smith, General Manager von Eggplant. „Dies wird die Bereitstellung hochwertiger Geschäftsanwendungen beschleunigen, was in einer digitalisierten Welt von entscheidender Bedeutung ist. Diese Erweiterungen zeigen, dass wir in der Lage sind, jeden Aspekt des Testlebenszyklus auf intelligente Weise zu automatisieren und qualitativ hochwertige Software in kürzester Zeit zu liefern." Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



