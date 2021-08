Keysight erhält einen Bosch Global Supplier Award 2021 Keysight Technologies wurde für den indirekten Einkauf ausgezeichnet. Böblingen, 3. August 2021 – Keysight Technologies hat die Auszeichnung „Bosch Global Supplier Award 2021“ erhalten und zählt damit weltweit zu den besten Lieferanten von Bosch, einem weltweit führenden Technologie- und Dienstleistungsunternehmen.



Keysight erhielt die Auszeichnung in der Kategorie indirekter Einkauf, also die Beschaffung aller Waren und Dienstleistungen, die es einem Unternehmen ermöglichen, seinen Betrieb aufrechtzuerhalten und auszubauen. Von seinen rund 23.000 Lieferanten hat Bosch 46 Lieferanten aus 16 Ländern für eine Auszeichnung ausgewählt. Bereits zum 17. Mal zeichnete die Bosch-Gruppe herausragende Leistungen bei der Herstellung und Lieferung von Rohstoffen, Produkten und Dienstleistungen aus – vor allem in den Bereichen Qualität, Kosten, Innovation und Logistik.



Dr. Arne Flemming, Leiter Supply Chain Management bei Bosch: „Unsere Preisträger haben uns mit ihren herausragenden Leistungen bei der Herstellung und Lieferung von Rohstoffen, Produkten und Dienstleistungen überzeugt. Insbesondere in den Bereichen Qualität, Kosten und Logistik sehen wir sie als Vorreiter.“



Alle zwei Jahre zeichnet Bosch die besten seiner Lieferanten aus aller Welt mit dem Bosch Global Supplier Award aus. Das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen honoriert damit herausragende Leistungen bei der Herstellung und Lieferung von Rohstoffen, Produkten und Dienstleistungen. Eine Jury wählte die Preisträger in den Kategorien indirekter Einkauf, Rohmaterial und Komponenten, direkter Einkauf (pro Unternehmensbereich) und Nachhaltigkeit aus. Bosch vergibt diese in der Branche hoch angesehenen Preise seit 1987, um herausragende Leistungen von Lieferanten zu würdigen.



„Keysight ist sehr stolz darauf, einen Bosch Global Supplier Award erhalten zu haben“, sagte Thomas Götzl, Vice President und General Manager der Keysight Business Unit Automotive & Energy Solutions. „Es ist eine Anerkennung unserer kontinuierlichen Bemühungen, differenzierte Lösungen für die anspruchsvollsten technischen Probleme unserer Zeit zu liefern und unserer Fähigkeit, Kunden in verschiedenen Branchen dabei zu helfen, in einem unglaublichen Tempo und auf einem hohen technologischen Niveau zu innovieren. Vor diesem Hintergrund sind wir Bosch sehr dankbar für die Auszeichnung und die damit verbundene Anerkennung.” Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG