MWC 2021: 5G-Technologie von Keysight beschleunigt Entwicklung von virtualisierten offenen RAN-Architekturen und Bereitstellung von Wireless Broadband Services Zum Mobile World Congress 2021 zeigt Keysight Lösungen, die die 5G-Kommerzialisierung beschleunigen Böblingen, 1. Juli 2021 – Keysight Technologies präsentiert auf dem Mobile World Congress Barcelona 2021 (MWC 21, 28.06.-01.07.2021) eine 5G-Technologie, die die Entwicklung virtualisierter offener Radio-Access-Networks (O-RAN)-Architekturen und die Bereitstellung von Wireless Broadband Services beschleunigt.



5G New Radio (NR) ist mit der Fertigstellung der 3GPP Release 16 (Rel-16), einer zunehmenden Akzeptanz für offene RAN-Schnittstellen sowie einem Anstieg der Investitionen in private 5G-Netze und industrielle Internet-of-Things (IIoT)-Implementierungen in seine nächste Phase eingetreten.



„Keysight freut sich, einmal mehr auf der weltweit wichtigsten Messe für Telekommunikation seine Technologien und Partnerschaften zu präsentieren und zu zeigen, wie wir die schnelle Entwicklung von 5G, Cloud Computing und offener RAN-Technologie erleichtern“, sagte Kailash Narayanan, President der Keysight Commercial Communications Group. „Die private Industrie, der öffentliche Sektor und die Wissenschaft nutzen die Simulations-, Verifikations- und Sicherheitslösungen von Keysight zur Umsetzung von Design-Workflows und ein schnelles Time-to-Market, angefangen bei der Digitalisierung von Unternehmen bis hin zur Forschung an 6G.“



Finalisierung von 3GPP Rel-16



Die durchgängigen Testlösungen von Keysight ermöglichen es Anbietern von Chipsets, Geräten und Basisstationen sowie Rechenzentren und Dienstanbietern, Designs zu verifizieren und Netzwerke auf Grundlage der neuesten Rel-16-Spezifikationen zu optimieren. Eine Vielzahl von Unternehmen und Organisationen innerhalb der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Branche sind auf softwaregesteuerte Tools angewiesen, die die 5G-Implementierung im großen Maßstab für verschiedenste Anwendungen für Verbraucher, Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Sicherheit unterstützen.



Wachsende Akzeptanz für offene RAN-Architekturen



Eine zunehmende Investition in disaggregierte RAN-Architekturen, die offene Schnittstellen verwenden, schafft eine Nachfrage für integrierte Interoperabilitäts-, Leistungs- und Konformitätslösungen. Auf dem MWC 21 kooperiert Keysight mit Mobilfunkbetreibern und Anbietern offener RAN-Architekturen, um die durchgängige End-to-End-Leistung von der Edge des RAN bis zum 5G-Kern (5GC) zu demonstrieren.



Flexible Nutzung des Spektrums zur Bereitstellung von Wireless Broadband Services



Führende Mobilfunkbetreiber nutzen dynamisches Spectrum Sharing, 5G New Radio Dual Connectivity und Carrier Aggregation zur flexiblen Bereitstellung von 5G-NR-Diensten im FR1- und FR2 (mmWave)-Spektrum. Die 5G-Netzwerkemulationslösungen von Keysight ermöglichen es Herstellern von 5G-Chipsätzen und 5G-Geräten, Designs auf Basis von Rel-16 zu prototypisieren und zu validieren, die eine Vielzahl von Verbesserungen für 5G-NR-Implementierungen bieten, darunter eine verbesserte Spektrumsnutzung, geringere Netzwerklatenzen und eine höhere Zuverlässigkeit der Verbindungen.



KI und Edge Computing begegnen steigenden Datenvolumen und Konnektivitätsanforderungen



Der exponentielle Anstieg beim Datenvolumen und der Anzahl der angeschlossenen Geräte in Verbindung mit dem Bedarf an extrem zuverlässiger Konnektivität mit niedriger Latenz und fortschrittlicher Breitbandkonnektivität hat zu einer zunehmenden Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI), Machine Learning (ML), Virtualisierung, Automatisierung und Edge Computing geführt. Keysight ermöglicht Herstellern von Netzwerk-Equipment, die Nachfrage nach höheren Geschwindigkeiten und Datentraffic-Dichte in Hyperscale-Rechenzentren mit 400 Gigabit Ethernet (GE) und 800GE Testlösungen zu erfüllen. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



