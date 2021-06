Keysight präsentiert neue Lösung für das Netzwerk-Benchmarking – Mobilfunkbetreiber können damit die Quality of Experience über mehrere 4G- und 5G-Netzwerke hinweg überprüfen Skalierbare Lösung liefert mit einem einzigen Drive-Test einen kompletten Satz an Messdaten Böblingen, 22. Juni 2021 – Keysight Technologies hat die neue Nemo Network Benchmarking Solution (NBM) angekündigt, mit der Mobilfunkbetreiber die Quality of Experience (QoE) für die Endnutzer über mehrere 5G New Radio (NR) und 4G LTE-Netzwerke hinweg überprüfen können.



Laut der Global Mobile Suppliers Association hat sich die Anzahl der Mobilfunkbetreiber mit kommerziellen 5G-Implementierungen im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Mit fortschreitender Bereitstellung in großem Maßstab werden Mobilfunkbetreiber und Regulierungsbehörden ihre Benchmarking-Aktivitäten verstärken, um zu ermitteln, wie ihr Netz im Vergleich zu den Funknetzen der Wettbewerber abschneidet. Keysight hat eine vollständig skalierbare Lösung auf den Markt gebracht, die es Mobilfunkbetreibern, Regulierungsbehörden und Dienstanbietern ermöglicht, Mobilfunknetze kosteneffizient zu benchmarken-



„Wir freuen uns, unseren Kunden eine robuste Lösung anbieten zu können, die für das Benchmarking von Netzwerken mit den neuesten handelsüblichen Mobilgeräten entwickelt wurde“, sagte Petri Toljamo, Vice President bei Keysight. „Die neue Netzwerk-Benchmarking Solution von Keysight ermöglicht es Mobilfunkbetreibern, Qualitäts- und Leistungsprobleme schnell zu identifizieren und zu beheben, um die Zufriedenheit der Endnutzer und damit die Kundenbindung zu gewährleisten.



Die Nemo Network Benchmarking Solution von Keysight unterstützt die neuesten Mobilfunktechnologien und Flaggschiff-Geräte und bietet umfassende, zuverlässige und schnelle Messfunktionen, die den Anwendern folgende Möglichkeit eröffnen: zuverlässig einen kompletten Datensatz in einem einzigen Drive-Test zu erfassen, selbst bei groß angelegten Kampagnen.



durch die modulare Architektur und die Unterstützung von bis zu 48 mobilen Geräten kosteneffizient auf wachsende Messanforderungen reagieren.



schnelles Benchmarking von Leistung, Erreichbarkeit und Integrität mehrerer Netzwerke, die Daten, Sprache, Streaming-Dienste und Over-the-Top (OTT)-Anwendungen wie Instagram, Netflix oder YouTube bereitstellen.



Sammeln und Analysieren von Messdaten, Erstellen von Berichten, die relevante Key Performance Indicators (KPIs) und Network Performance Score (NPS) erfassen, zur effektiven Identifizierung von QoE- und QoS-Problemen. Die Nemo Network Benchmarking Solution von Keysight kombiniert ein robustes Gehäuse und modulares Montagezubehör mit Nemo Outdoor, Nemo Active Testing Application (NATA), Nemo Diagnostic Modules (NDM) und Nemo Intelligent Device Interface (NIDI) von Keysight. Nemo Cloud ermöglicht es Anwendern, Messungen, die mit der Nemo Network Benchmarking Solution erfasst wurden, aus der Ferne – in Echtzeit – zu steuern. Durch die Kombination der Nemo Network Benchmarking Solution mit Nemo Cloud und Nemo Analyze, einer Software zur Nachbearbeitung von Drive-Tests, können Anwender eine durchgängig automatisierte Datenverarbeitungsumgebung vom Hochladen der Messergebnisse bis hin zur Analyse erstellen.



Die Nemo Network Benchmarking Solution ist Teil des breiteren Lösungsportfolios von Keysight für die Prüfung der Leistung und Qualität von Mobilfunknetzen während des gesamten Netzwerklebenszyklus, von der Standortabnahme über die Bereitstellung, Optimierung und Verifizierung bis hin zum Benchmarking von Innen- und Außennetzen.



Weitere Informationen unter: https://youtu.be/J2kovhQ_Euc Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG