Keysight Technologies startet neue B2B eCommerce-Website Unternehmen beschleunigt digitale Strategie und Transformation, um Kundenwünsche zu erfüllen. Böblingen, 15. Juni 2021 – Keysight Technologies hat seine B2B eCommerce-Website in Amerika auf Kunden in 26 EU-Ländern* und dem Vereinigten Königreich erweitert, um den Kaufprozess für viele der beliebtesten Lösungen von Keysight zu vereinfachen.



Der Messtechnik-Markt entwickelt sich rasant in Richtung digitaler Online-Einkauf für die schnelle und einfache Beschaffung von Hardware- und Software-Lösungen. Laut McKinsey and Company geben mehr als drei Viertel der Käufer und Verkäufer an, dass sie jetzt digitale Selbstbedienung und menschliches Engagement aus der Ferne einer Interaktion von Angesicht zu Angesicht vorziehen – eine Stimmung, die sich auch nach dem Ende der Lockdowns stetig verstärkt hat. Keysight hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden den Zugang zum Kanal ihrer Wahl zu ermöglichen.



Die neue eCommerce-Website von Keysight bietet Kunden in Nord- und Südamerika sowie in 26 EU-Ländern* und dem Vereinigten Königreich die Möglichkeit, Keysight-Lösungen einfach und schnell zu erwerben, einschließlich der neuesten Innovationen des Unternehmens, Zugang zu technischem Fachwissen (in Europa), kostenlose Lieferung innerhalb von zwei Tagen für viele Produkte sowie regelmäßige Sonderangebote.



„Das Ziel von Keysight ist es, ein integriertes Multikanal-Transaktions-Ökosystem zu schaffen, das den Kunden durch die Koexistenz von eCommerce und Distribution ein müheloses Einkaufserlebnis bietet“, erklärte Kari Fauber, Senior Director of Global Partners and eCommerce bei Keysight Technologies.



Die B2B eCommerce-Website von Keysight wird die beliebtesten Produkte und Lösungen des Unternehmens anbieten, einschließlich der neu eingeführten Smart Bench Essentials Familie, bestehend aus: Signalgenerator EDU33212A mit bis zu 20MHz Bereich



DC-Stromversorgung EDU36311A mit drei Ausgängen und bis zu 90 W



Digital-Multimeter EDU34450A mit 5,5-stelliger Auflösung



Oszilloskop EDUX1052G mit 50 MHz Bandbreite

* Europäische Länder, für die die B2B eCommerce Site von Keysight verfügbar ist: Belgien



Bulgarien



Deutschland



Estland



Finnland



Frankreich



Griechenland



Irland



Italien



Kroatien



Lettland



Litauen



Luxemburg



Malta



Niederland



Österreich



Polen



Portugal



Rumänien



Schweden



Slowakei



Slowenien



Spanien



Tschechische Republik



Ungarn



Vereinigtes Königreich



Zypern Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



