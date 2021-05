Keysight Technologies organisiert virtuelles SONiC Plugfest, um den Entwicklungsstand des Open-Source-Netzwerkbetriebssystems zu demonstrieren Das Plugfest bringt Hersteller- und Anwender-Communities für Tests durch eine gemeinsame Testumgebung zusammen. Böblingen, 26. Mai 2021 – Keysight Technologies hat das erste SONiC Open Source Network Operating System Community Plugfest angekündigt, das von Mai bis Juni 2021 stattfinden wird. Das Plugfest wird es Mitgliedern der SONiC-Community (Software for Open Networking in the Cloud) ermöglichen, SONiC herstellerübergreifend zu validieren.



SONiC ist ein Open-Source-Netzwerkbetriebssystem auf Linux-Basis, das auf Switches verschiedener Hersteller und auf anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen (ASICs) läuft. SONiC bietet Anwendern die Flexibilität, Netzwerklösungen zu erstellen und dabei die kollektive Stärke eines großen Ökosystems und einer Community zu nutzen. SONiC basiert auf einer disaggregierten Architektur (getrennte Switch-Chips, White-Box-Switch und Netzwerkbetriebssystem-Software) innerhalb einer Open-Source-Community.



„SONiC hat an Popularität gewonnen und die Entwicklungsbemühungen haben sich im Laufe des Jahres 2020 beschleunigt, trotz der fehlenden Reisen und persönlichen Interaktionen aufgrund der Einschränkungen durch COVID-19“, sagte Alan Weckel, Principal Analyst und Mitbegründer der 650 Group. „SONiC hat an komplexen Features und Funktionen gewonnen und wird weiterhin für Rechenzentrum-Einsätze weit über die Hyperscaler hinaus gerüstet. Community-Testing-Events wie dieses bieten der Community die Möglichkeit, festzustellen, wie gut die einzelnen Teile von SONiC auf gleicher Augenhöhe funktionieren.“



Das Open Community Test Event wird drei Gruppen von Teilnehmern umfassen: Kunden: Kundenbeirat (Customer Advisory Board, CAB)



Anbieter: ODMs (Original Design Manufacturers), OEMs (Original Equipment Manufacturers) und NEMs (Network Equipment Manufacturers)



Testpartner: Keysight Technologies und Aviz Networks Der Plugfest CAB wird den Entwicklungsstand von SONiC auf verschiedenen Hardware-Plattformen aus Sicht der Anwender ermitteln. Er setzt sich aus Unternehmen wie CTC, LINE, Yahoo! JAPAN, World Wide Technology, Apresia Systems, DMM.com, Zhejiang Lab, Ucloud, Internet Initiative Japan, Macnica, Nissho Electronics und LinkedIn zusammen.



„Als Early Adopter von SONiC haben wir uns gefreut zu sehen, wie die Community zum Erfolg von SONiC beiträgt“, sagt Shawn Zandi, Head of Network Engineering bei LinkedIn. „Dieses Plugfest ist eine Gelegenheit, die Einsatzbereitschaft von SONiC zu validieren und zu sehen, wie andere planen, SONiC in ihren Umgebungen einzusetzen.“



„Das Plugfest bietet Anbietern und Anwendern eine Plattform, um durch ein gemeinsames Test-Framework den Entwicklungsstand von SONiC zu demonstrieren“, sagt Dean Lee, Senior Director, Cloud Solutions bei Keysight Technologies. „Während es bereits Community-Tests gab, ist dies das erste Mal, dass jede dieser Gruppen die Möglichkeit hat, den Entwicklungsstand jeder Stufe der SONiC-Systemintegration aus der Sicht eines Endanwenders zu verstehen.“



„Die SONiC-Community begrüßt den verstärkten Fokus und Aufwand für Tests“, sagt Lihua Yuan, Partner Dev Manager Microsoft. „Während SONiC breite Unterstützung in der Industrie gefunden hat, bietet dieser Aufwand der Anwender-Community die Möglichkeit, die Schlüsselelemente von SONiC unter verschiedenen Bedingungen zu testen, einschließlich der verschiedenen Anbieter.“



Das virtuelle Plugfest bietet drei Kategorien von Tests, um jede Ebene der Systemintegration zu validieren: Eine Essential-Test-Suite validiert die von der SONiC-Community aufgelisteten Schlüsselfunktionen; eine Scale-Test-Suite charakterisiert die Skalierung und Kapazität der Steuer- und Datenebene; und eine Operation-Test-Suite testet die Leistung, Failover/Failback und das Einrichten in der Leaf/Spine-Topologie. Die Ergebnisse des Plugfestes werden nach Abschluss der Veranstaltung bekannt gegeben.



„Keysight Technologies und Aviz Networks haben sich zusammengeschlossen, um die Einführung von offenen Netzwerken mit SONiC zu beschleunigen“, sagt Karam Gerges, Vice President, AVIZ Networks. „Wir freuen uns darauf, bei diesem Plugfest mit der Community zusammenzuarbeiten, um die Leistung und Skalierung von SONiC für verschiedene Kundenanwendungsfälle zu testen.“



Keysight und Aviz Networks stellen die gemeinsame Testplattform für das Plugfest zur Verfügung. Diese Plattform bietet eine Rechenzentrum-Fabric-Testumgebung, um die Leistung und Skalierung von SONiC zu testen. Die Testumgebung kann in mehreren Dimensionen skaliert werden, einschließlich der Anzahl von Hosts/Servern, Top of Rack (TOR)-Switches, Leaf-Switches und Spine-Switches, um eine Hyperscale-Rechenzentrumsumgebung zu simulieren. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG