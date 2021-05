Keysight unterstützt Leistungstest von Millimeterwellen-Innovationen in den Bereichen 5G, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung und Satellitenkommunikation Böblingen, 12. Mai 2021 – Keysight Technologies hat den Signalanalysator Keysight N9042B der UXA X-Serie angekündigt, mit dem Anwender die Leistung von Millimeterwellen-Innovationen (mmWave) in den Bereichen 5G, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung sowie Satellitenkommunikation testen können.



Signale bei mmWave-Frequenzen sind anfälliger für Beeinträchtigungen, die sich auf die Signalqualität auswirken, wie z. B. IQ-Modulationsfehler, Phasenrauschen, Verzerrungen, Signal-Rausch-Verhältnis, Amplituden- und Phasenlinearität. Der neue Signalanalysator N9042B der UXA X-Serie von Keysight bietet eine große Analysebandbreite und einen tiefen Dynamikbereich, um Kunden bei der Lösung ihrer schwierigsten mmWave-Herausforderungen zu unterstützen, darunter enge Design-Margen und Zeitvorgaben, komplexe Modulationsverfahren und strenge Normen.



„Das Verständnis der Signaltreue ist entscheidend für die Leistung von Produkten in den Märkten 5G, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, Satelliten und Fahrzeugradar“, sagte Kiran Unni, Vice President, Industrial Technologies Practice, Frost & Sullivan. „Bei mmWave-Frequenzen sind Signale anfälliger für Beeinträchtigungen, die sich auf die Signalqualität auswirken, wie IQ-Modulationsfehler, Phasenrauschen, Verzerrungen, Signal-Rausch-Verhältnis, Amplituden- und Phasenlinearität. Für Entwickler und Hersteller ist es entscheidend, diese Herausforderungen zu adressieren, wenn sie die wahre Leistung von mmWave-Produkten charakterisieren und testen.“



Der Signalanalysator N9042B der UXA X-Serie von Keysight bietet die folgenden Kundenvorteile: Stellt sicher, dass Designs den neuesten Standards entsprechen, mit sofort einsatzbereiten Messanwendungen und Signalanalysesoftware.



Zeigt Signale deutlich erkennbar mit einem bandunabhängigen vorgewählten Sweep von 2 Hz bis 110 GHz und bis zu 11 GHz Analysebandbreite.



Testet die tatsächliche Leistung eines 5G New Radio (NR) Senders mit erweiterter Error Vector Magnitude (EVM).



Findet schnell Out-of-Band-Emissionen oder Ausreißer in Radar-Designs mit ausgezeichnetem gewobbeltem angezeigten mittleren Rauschpegel (DANL).



Entwickelt Designs für die Satellitenkommunikation mit hohem Durchsatz und einer korrigierten Analysebandbreite von 4 GHz. „Angesichts der steigenden Nachfrage nach Daten, höheren Frequenzen und Bandbreiten verkörpern die Signalanalysator- und -generatorlösungen von Keysight unser tiefes Fachwissen im Bereich mmWave-Design und -Messung, für die neueste 5G-Wireless-, Radar-, Luft-/Raumfahrt- und Verteidigungs-, Satelliten- und Kommunikationsforschung“, sagte Joe Rickert, Vice President und General Manager des Bereichs High Frequency Measurement R&D der Keysight Communications Solutions Group. „Wir freuen uns darauf, mit unseren Kunden bei ihren Anforderungen an die Messtechnik zusammenzuarbeiten, um Innovationen in der Branche zu beschleunigen.“



Test-Anwendungssoftware



Um mit sofort einsatzbereiten Messanwendungen für die Bereiche Mobilfunk, drahtlose Verbindungen und Luft-/Raumfahrt und Verteidigung sicherzustellen, dass Designs den neuesten Standards entsprechen, hat das Unternehmen Messanwendungen der PathWave X-Serie in den Signalanalysator der UXA X-Serie integriert. Diese Anwendungen vereinfachen komplexe Aufgaben und liefern reproduzierbare Ergebnisse. Darüber hinaus bietet die Software 89600 PathWave Vector Signal Analysis, ein umfassendes Set von Tools für Demodulation und Vektorsignalanalyse, Unterstützung für mehr als 75 Signalstandards und Modulationsarten und ermöglicht es Anwendern, jede Facette eines Signals zu untersuchen und ihre modernsten Designs zu optimieren.



Mobilfunk



Das Testen von 5G-Komponenten und -Geräten gemäß dem 3GPP 5G New Radio (5G NR) Standard Releases 15 und 16 erfordert eine Lösung mit höherer Genauigkeit, Empfindlichkeit und Bandbreite.



Der Signalanalysator N9042B testet die tatsächliche Leistung von Senderdesigns mit Error Vector Magnitude (EVM) und 5G-NR-Signalanalysesoftware, die Sender-Downlink- und Uplink-Messungen mit nur einem Knopfdruck durchführt.



Satellitenkommunikation



Die heutigen Satellitenkommunikationssysteme erfordern einen anspruchsvollen Ansatz zur Charakterisierung von Breitbandkomponenten. Anwender müssen Verstärker und Komponenten mit größeren Bandbreiten als die Zielanwendung charakterisieren. Der Signalanalysator N9042B der UXA X-Serie bietet eine große Analysebandbreite und einen bandunabhängigen vorgewählten Frequenzbereich, um dem Anwender bei der Charakterisierung der Leistung seiner Satellitendesigns zu helfen.



Die Signalanalysator-Lösung N9042B der UXA X-Serie ermöglicht Anwendern eine hohe Messgenauigkeit erreichen. Dazu gehören: Der innovativen Frequenz-Extender für Signalanalysatoren Keysight V3050A liefer eine unübertroffene Messgenauigkeit von Breitbandsignalen bei sehr hohen Frequenzen. Er bietet eine hervorragende Empfindlichkeit, eine bandunabhängige und vorgewählte Frequenzabdeckung bis zu 110 GHz, einen hohen Dynamikbereich und eine nahtlose Schnittstelle zum Signalanalysator N9042B UXA.



Der Empfängerkalibrator RCal von Keysight korrigiert Systempfadverluste und Frequenzgänge bis zu 5 GHz IF-Bandbreite, ohne dass ein externer Vektor-Netzwerkanalysator, Verkabelung und manuelle Charakterisierung der Testebene erforderlich sind. Der handtellergroße RCal überträgt die präzisen Werkskalibrierungsdaten nahtlos über eine USB-Verbindung an den Keysight Signalanalysator der X-Serie und reduziert so den Aufwand und die Komplexität, die zur Verbesserung der Messgenauigkeit des Messempfängersystems erforderlich sind.



Der VXG-Mikrowellensignalgenerator von Keysight bietet eine hohe Ausgangsleistung mit extrem niedrigem Phasenrauschen und großer Bandbreite für anspruchsvolle Wireless- sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen. Die Zweikanal-Architektur des VXG schaltet schnell von Blocker- und Interferer-Tests zu Zweikanal-MIMO- und Beamforming-Tests um. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



