Keysight kündigt maßgeschneiderte GaN-Testplatine für den Dynamic Power Device Analyzer/Doppelpulstester PD1500A an Reproduzierbare, zuverlässige Charakterisierung von Halbleitern mit großer Bandlücke zur Verkürzung der Prototypenzyklen und schnelleren Einführung neuer Produkte Böblingen, 4. Mai 2021 – Keysight Technologies stellt eine maßgeschneiderte Galliumnitrid (GaN)-Testplatine für den Dynamic Power Device Analyzer/Doppelpulstester PD1500A des Unternehmens vor, mit der Entwickler von Stromrichtern bei Tier-1-Unternehmen und OEMs die Prototypenzyklen reduzieren und die Einführung neuer Produkte beschleunigen können.



Stromrichter sind eine Schlüsselkomponente für die Elektrifizierung der Märkte für Transport, erneuerbare Energien und Industrie. Bei der Elektromobilität besteht die Hauptanwendung des Stromrichters (d. h. des Traktionswechselrichters) darin, die im Hochspannungs-Batteriepack eines Elektrofahrzeugs (EVs) gespeicherte Energie effizient umzuwandeln, um den Wechselstrommotor anzutreiben. Es gibt viele andere Anwendungen für den Stromrichter in EVs (siehe Bild), einschließlich des On-Board-Ladegeräts, das die Schlüsselverbindung für Fahrzeug-zu-Netz-Anwendungen ist.



Um Fortschritte im Design von Stromrichtern zu ermöglichen, werden neue Wide-Bandgap- (WBG-) Halbleitertechnologien auf den Markt gebracht, die Verbesserungen bei Geschwindigkeit, Spannung und thermischem Verhalten bieten. Dies wiederum verbessert den Wirkungsgrad, während die Größe und die Kosten sinken. Allerdings erweist sich das Design der resultierenden Hochleistungs-Leistungswandler als schwierig.



Um eine konsistente, zuverlässige Charakterisierung von WBG-Halbleitern zu ermöglichen, hat Keysight die Dynamic Power Device Analyzer Plattform PD1500A entwickelt. Der PD1500A ist modular aufgebaut und ermöglicht die Charakterisierung von diskreten Silizium- (Si-) und Siliziumkarbid- (SiC-) basierten Leitungsbauelementen. Mit dem neuen maßgeschneiderten GaN-Testboard liefert der PD1500A von Keysight eine reproduzierbare und zuverlässige Charakterisierung für schneller schaltende Bauelemente.



GaN zielt derzeit nur auf On-Board-Ladegeräte und DC/DC-Wandler in EVs ab. Mit dem Aufkommen von vertikalem GaN wird jedoch erwartet, dass die Betriebsspannungen zu SiC aufschließen werden (1,2 kV und höher), was GaN zu einer potenziellen Wahl für Anwendungen mit höherer Leistung in der E-Mobilität macht.



Die Messtechnik von Keysight ermöglicht eine kommerziell verfügbare Lösung für die reproduzierbare und zuverlässige Charakterisierung von GaN-Leitungsbauelementen und beschleunigt die Fähigkeit von OEMs und Tier-1-Unternehmen, wettbewerbsfähige EV-Technologie auf den Markt zu bringen.



Technische Übersicht der maßgeschneiderten GaN-Lösung: Customized GaN Solutions for Double-Pulse Test. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



