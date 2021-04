Keysight stellt umfassenden Design- und Test-Workflow für Speicherdesigns der nächsten Generation vor Die Simulationssoftware PathWave ADS 2022 reduziert die Entwicklungszeit und reduziert die Risiken in der Produktentwicklung für DDR5-, LPDDR5- und GDDR6-Speichersysteme. Böblingen, 29. April 2021 – Keysight Technologies hat eine umfassende Workflow-Lösung – PathWave Advanced Design System (ADS) 2022 – angekündigt, die die Entwicklungszeit reduziert und die Produktentwicklung für Double Data Rate 5 (DDR5), Low-Power Double Data Rate 5 (LPDDR5) und Graphics Double Data Rate 6 (GDDR6) Speichersysteme entschärft.



Vom Cloud Computing bis hin zu autonomen Fahrzeugen steigt die Nachfrage nach schnelleren Speicherschnittstellen immer weiter an. Ein bahnbrechendes technologisches Merkmal von schnellen Schnittstellen wie DDR5, LPDDR5 und GDDR6 ist die Entzerrung an den Empfängern des Speicherchips, die Signale wiederherstellt, die auf ihrem Weg durch die Leiterplatte (PCB) beeinträchtigt wurden. Hardware-Ingenieure müssen das Risiko von Signalintegritätsproblemen bei Speicherbus-Designs minimieren. Dazu müssen sie in der Lage sein, die Signalqualität nach der Entzerrung vorherzusagen, einen Prototyp des Designs zu erstellen und die Leistung zu testen.



PathWave ADS 2022 von Keysight, ein Design- und Test-Workflow für Speicher der nächsten Generation, ermöglicht es Hardware-Entwicklern, die Time-to-Market-Anforderungen zu erfüllen und ein leistungsstarkes, zuverlässiges Endprodukt zu liefern. Der Memory Designer in PathWave ADS 2022 adressiert die folgenden Design-Herausforderungen: Exakte Modellierung des Sender- und Empfängerverhaltens durch Generierung fortschrittlicher Simulationsmodelle von DDR-Sendern und -Empfängern, mit flexibler Entzerrung und externen Takteingängen.



durch Generierung fortschrittlicher Simulationsmodelle von DDR-Sendern und -Empfängern, mit flexibler Entzerrung und externen Takteingängen. Optimierte Entzerrungseinstellungen zur Vorhersage von Design-Margen mit einem fortschrittlichen Simulator, der mit adaptiver Entzerrung die optimalen Einstellungen für die beste Signalintegrität der Datenverbindung findet.



mit einem fortschrittlichen Simulator, der mit adaptiver Entzerrung die optimalen Einstellungen für die beste Signalintegrität der Datenverbindung findet. Quantifizierte Margen für die Augenmaske durch Vorhersage des Augenschlusses bis hin zu standard-spezifischen Bit-Fehler-Raten und Anzeige der verbleibenden Marge für die Augenmaske.



durch Vorhersage des Augenschlusses bis hin zu standard-spezifischen Bit-Fehler-Raten und Anzeige der verbleibenden Marge für die Augenmaske. Auffinden von fehlerhaften Bedingungen mit der Design-Untersuchung durch Generierung einer Batch-Simulationsliste, um alle möglichen Design-Parameter durchzugehen und die bestandenen/fehlerhaften Konfigurationen als Tabellenkalkulationsdaten anzuzeigen.



durch Generierung einer Batch-Simulationsliste, um alle möglichen Design-Parameter durchzugehen und die bestandenen/fehlerhaften Konfigurationen als Tabellenkalkulationsdaten anzuzeigen. Vertrauen in die Freigabe des Designs, von der Entwicklung bis zum Test, durch die Durchführung eines automatischen Konformitätsberichts für simulierte Signalformen und die Verwendung konsistenter Messverfahren, um Probleme frühzeitig zu erkennen und potenzielle Korrekturen effizient zu testen. „Der hochmoderne Signalintegritätssimulator von PathWave ADS hilft Xilinx bei der Entwicklung unserer fortschrittlichen Systemspeicher. Durch die Zusammenarbeit mit Keysight sind wir in der Lage, Systemspeicherlösungen für unsere Kunden zu optimieren“, sagt Thomas To, Director of System Memory SI bei Xilinx.



„DDR5 ist eine revolutionäre Technologie, die Entwickler dazu zwingt, ihre Simulations- und Messansätze neu zu bewerten“, so Brig Asay, Director of Strategic Planning der Internet Infrastructure Group bei Keysight. „Das Wissen von Keysight sowohl in der DDR5-Simulation als auch in den Messtechniken ermöglicht es uns, Kunden über diese technologische Hürde hinwegzuhelfen und sie schneller zu einem ersten Erfolg im Design zu führen.“



Weitere Informationen zum PathWave ADS Memory Designer finden Sie hier: PathWave Design 2022 Launch Events



PathWave Design 2022 Software



PathWave ADS for High-Speed Digital Design Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG