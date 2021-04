Keysight präsentiert Multi-Gigabit-Ethernet-Testlösungen für den Automobilbereich zur Sicherstellung der Standardkonformität und für eine schnellere Markteinführung Das erweiterte Software-Portfolio für Automotive Ethernet adressiert Multi-Gigabit-Standards, die für Entwickler und Validierungsteams von Fahrzeugnetzwerken gelten Böblingen, 15. April 2021 – Keysight Technologies hat sein Software-Portfolio für Advanced Automotive Ethernet erweitert, um Ingenieure, Entwickler und Hersteller in der Automobilindustrie bei der Entwicklung hochwertiger, leistungsstarker Produkte zu unterstützen, die die Sicherheit im Fahrbetrieb verbessern und die aufkommenden Fahrerassistenzsysteme (ADAS) ermöglichen.



Standards für Automotive Ethernet



ADAS-Systeme der nächsten Generation benötigen Kamera- und Radarsysteme, die eine hohe Auflösung liefern. Dies erfordert erhöhte Datenraten und eine Vernetzung mit hoher Bandbreite. Automotive Ethernet ermöglicht eine schnellere Datenkommunikation, um die Anforderungen heutiger Fahrzeuge und der vernetzten Fahrzeuge der Zukunft zu erfüllen. Keysight bringt drei neue Software-Ergänzungen für 1G- und Multigigabit-Datenraten auf den Markt, die es Tier 1, OEMs, Chipsatz-Anbietern und anderen Automobilzulieferern ermöglichen, Automotive-Ethernet-Geräte schnell zu validieren und zu debuggen, um eine schnellere Markteinführung zu gewährleisten und Konformität mit IEEE und OPEN Alliance zu erreichen. Höhere Geschwindigkeiten können jedoch zu Datenverlusten, Störungen und einem größeren Risiko von fehlenden oder falschen Informationspaketen führen.



Um dieser wachsenden Herausforderung zu begegnen, hat Keysight eine Softwarelösung für den Sende- und Kanaltest von Automotive Ethernet für IEEE 802.3ch 2.5/5/10Gbps entwickelt, um komplexe Multi-Gigabit Automotive Ethernet Designs schnell zu testen, zu debuggen und einfach zu charakterisieren.



Die Automotive-Ethernet-Lösungen von Keysight bieten die für die Konformitätsprüfung erforderliche Hardware, Software, Kabel und Zubehör. Sie basieren auf funktionaler und vielseitiger Hardware – zuverlässigen und reproduzierbaren Messergebnissen der bewährten Echtzeit-Oszilloskop-Familien der Infiniium UXR- und MXR-Serie von Keysight sowie dem Vektor-Netzwerkanalysator Keysight E5080B ENA, den Keysight PXI-Vektor-Netzwerkanalysatoren oder den USB-Vektor-Netzwerkanalysatoren der Keysight Streamline-Serie. Diese Messgeräte sind auch im Labor von unschätzbarem Wert für die Verifizierung und Validierung von Designs über Automotive Ethernet hinaus.



Die neue Automotive-Ethernet-Software von Keysight bietet die folgenden Hauptfunktionen und Kundenvorteile: Erhöhte Verlässlichkeit mit einem Gerät, das zu allen Standards konform ist: sechs Standards für Sender, zwei Standards für Empfänger und sechs Standards für das Link-Segment.



Alle relevanten Hardware-, Software- und Zubehörelemente sind in einer Modellnummer zusammengefasst. Das spart Zeit und Geld, da nur eine einzige Compliance-Anwendung gekauft und verwendet werden muss.



Erstellung eines Prüfplans und automatische Einrichtung der Messgeräte für jede Messung unter Anwendung der Grenzwerte.



Automatisierte Berichte in einem umfassenden HTML- oder PDF-Format mit Margenanalyse.



Automatisierte Setups gewährleisten die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse und ermöglichen es den Teams, Tests durchzuführen, ohne Experten für die erforderlichen Verfahren zu werden.



Genaue und reproduzierbare Ergebnisse mit Keysight Messgeräten und spezifischen Automotive-Ethernet-Vorrichtungen und Adapter-Boards.



Ermöglicht die Protokolldekodierung für 1000BASE-T1 PHYs, die eine schnelle Fehlersuche bei Automotive-Ethernet-Protokollproblemen bis zur Ursache für das Timing oder die Signalintegrität ermöglicht. „Wir bei Keysight haben erkannt, dass es entscheidend ist, die wachsenden Anforderungen des Marktes für digitale Hochgeschwindigkeitsschnittstellen im Automobilbereich zu erfüllen“, sagt Thomas Götzl, Vice President und General Manager der Keysight Business Unit Automotive and Energy Solutions. „Die hier angekündigten neuen Lösungen sind ein weiterer Weg, wie Keysight die Entwicklung und Standardisierung von Technologien für unsere Automotive-Kunden unterstützt.“



Ein Beispiel ist, dass die Lösung vor der Freigabe erfolgreich auf dem BCM8989x von Broadcom verifiziert wurde, dem branchenweit ersten Multigigabit-PHY-Baustein für den Automobilbereich nach IEEE802.3ch. Darüber hinaus hat die MegaChips Corporation die Transmit-Compliance-Software zur Validierung ihres Designs verwendet.



„Die Datenrate nach IEEE 802.3ch ist für uns und unsere Kunden sehr wichtig. Wir brauchten eine Möglichkeit, unsere Design-Interpretationen der Spezifikation zu validieren“, sagte Taiji Kondo, General Manager von MegaChips HIGHSPEED WIRED COMMUNICATION DIV. Analog DEV. DEPT. „Die Automotive-Ethernet-Transmitter-Software von Keysight ermöglicht es uns, unseren Kunden mit gutem Gewissen einen neuen Chipsatz zu liefern.“



Informationen zu Keysights Testlösungen für die Automobilindustrie finden Sie unter https://www.keysight.com/us/en/industries/automotive-energy.html.



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar.



