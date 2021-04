Keysight beschleunigt die Installation von 5G-, Radar- und Satellitenkommunikationssystemen mit einem neuen, leistungsstarken Handheld-Mikrowellenanalysator Der neue FieldFox erweitert den Frequenz- und Bandbreitenbereich für die erweiterte Fehlersuche, Überwachung und Prüfung von Millimeterwellen-Netzwerken. Böblingen, 13. April 2021 – Keysight Technologies hat einen neuen leistungsstarken, tragbaren Mikrowellenanalysator vorgestellt, der die Installation von 5G-, Radar- und Satellitenkommunikationssystemen beschleunigt.



Der weltweite Ausbau von 5G-NR-Diensten im Millimeterwellen-Spektrum in Verbindung mit einer deutlichen Zunahme der Implementierung von satellitengestützten Kommunikationssystemen führt zu einem erhöhten Bedarf an kostengünstigen, feldbasierten Tools für die Prüfung und Überwachung von Netzwerken sowie für die Fehlersuche. Der neue FieldFox-Mikrowellenanalysator von Keysight unterstützt einen erweiterten Frequenzbereich mit einer Messqualität, die mit laborgestützten Tools vergleichbar ist. Als kompaktes und robustes Mehrzweck-Tool ermöglicht der neue Breitband-Analysator Anwendern, die eine Millimeterwellen-Infrastruktur installieren, die zuverlässige Messung wichtiger Leistungsindikatoren (KPIs) des Netzwerks im Feld.



„Der neue FieldFox-Mikrowellenanalysator bietet eine hohe Hochfrequenz (HF)-Leistung im branchenweit leichtesten Formfaktor für den Einsatz vor Ort“, sagt Dan Dunn, Vice President der Aerospace and Defense Government Solutions von Keysight. „Jetzt können 5G-Mobilfunkbetreiber, Installationsunternehmen, Satelliten- und Bodenstationsdienstleister sowie Verteidigungsorganisationen schnell und effizient fortschrittliche Kommunikationssysteme einrichten.“



Der FieldFox von Keysight, ein integrierter Handheld-Analysator mit einer aufgabengesteuerten Benutzeroberfläche, umfasst Spektrum- und Signalanalyse sowie Signalgenerierungsfunktionen. Dadurch kann der FieldFox Signalstörungen, die Antennen- und Kabelleistung, die Belastung durch elektromagnetische Felder (EMF) sowie die Pfaddämpfung in Kommunikationssystemen genau messen. Das neue leistungsstarke Installationstool von Keysight stellt sicher, dass 5G-Dienste im Frequenzbereich 2 (FR2) das volle Konnektivitätspotenzial erreichen können.



Der neue FieldFox von Keysight baut auf der FieldFox-B-Serie des Unternehmens auf, die erstmals im Mai 2019 vorgestellt wurde, und bietet die folgenden wichtigen Kundenvorteile: Vereinfachte Einrichtung und verbesserte Messergebnisse in jedem 3GPP-spezifizierten Band im Frequenzbereich 2 (FR2) durch Erweiterung des Frequenzbereichs auf 54 GHz ohne externe Mischer.



Unterstützung für erweiterte Kanalaggregation und komplexe Störungssuche mit einem erhöhten Analysebandbreitenbereich von bis zu 120 MHz.



Sichere Messung und Analyse von Millimeterwellensignalen mit komplexen Modulationsschemata wie 256-QAM (Quadrature Amplitude Modulation).



Zuverlässige Analyse komplexer Signale mit branchenführend niedrigem Phasenrauschen, hoher Empfindlichkeit und Amplitudengenauigkeit.



5G-NR-Beamforming-Analyse unter Verwendung von Phased Array-Antennensteuerung, die für das Einrichten von MIMO-Technologie (Multiple Input, Multiple Output) entscheidend ist. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG