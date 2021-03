5G-Testplattformen von Keysight für den Aufbau der industrieweit ersten 5G-New-Radio-Datenverbindung basierend auf 3GPP Release 16 eingesetzt Qualcomm Technologies validiert neuen Chipsatz gemäß 5G New Radio Rel-16 mit dem 5G Protocol R&D Toolset von Keysight Böblingen, 2. März 2021 – Die 5G-Testlösungen von Keysight Technologies wurden eingesetzt, um die industrieweit erste 5G-New-Radio- (NR-) Datenverbindung basierend auf den Spezifikationen gemäß 3GPP Release 16 (Rel-16) herzustellen.



3GPP Rel-16 führt neue Funktionen ein, darunter höchst zuverlässige und latenzarme Kommunikation (Ultra-Reliable and Low Latency Communications, URLLC). In Kombination mit Network Slicing unterstützen diese Funktionen Unternehmen, industrielle Internet-of-Things-Anwendungen (IIoT) und private 5G-Implementierungen. Die neue Release unterstützt außerdem Organisationen der öffentlichen Sicherheit bei der Bereitstellung fortschrittlicher einsatzkritischer Dienste und die Automobilindustrie bei der Integration fortschrittlicher Kommunikationsfunktionen in Fahrzeuge und Infrastruktur, um den Transport effizient und die Straßen sicherer zu machen.



Das 5G Protocol R&D Toolset von Keysight, Teil der Palette von Netzwerkemulationslösungen des Unternehmens, ermöglicht es führenden Mobilfunkanbietern wie Qualcomm Technologies und Geräteanbietern, Designs auf Basis von 3GPP Rel-16 zu validieren.



„Keysight unterstützt die Hersteller von 5G-Geräten dabei, Produkte zu liefern, die auf dem neuesten 3GPP 5G-NR-Standard basieren, der viele neue 5G-Möglichkeiten jenseits der traditionellen mobilen Breitbanddienste eröffnen wird“, sagte Mosaab Abughalib, Senior Director, Engineering bei Keysight Technologies. „Der Aufbau der industrieweit ersten 5G-Datenverbindung, die auf 3GPP Rel-16 basiert, ermöglicht es Chipsatz- und Geräteanbietern, die Vorteile von 5G NR voll auszuschöpfen. Dies führt zu einer verbesserten Effizienz in Transport, Logistik und Fertigung und ermöglicht eine bessere Zellabdeckung und Verbindungsgeschwindigkeiten für Verbraucher."



Das Protocol R&D Toolset von Keysight ermöglicht Chipsatz- und Geräteherstellern die nahtlose Prototypisierung von Designs mit Tests, die 5G-NR-Signalisierungsprotokolle verifizieren. Mit vollem Zugriff auf die Testparameter der Layer eins, zwei und drei ermöglicht das Protocol R&D Toolset den Entwicklern die flexible Erstellung und Ausführung von Testfällen, das Debuggen von Fehlern und die vollständige Analyse der Ergebnisse im Sub-7GHz- und mmWave-Spektrum, sowohl im Non-Standalone- (NSA) als auch im Standalone-Modus (SA). Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und sicherer zu machen. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar.



