Keysight Technologies erweitert die Eggplant Digital Automation Intelligence Platform mit High-Speed Computer Vision Echtzeit-Tests von iOS-Anwendungen, die menschliches Verhalten emulieren, verbessern die Qualität des digitalen Nutzungserlebnisses. Böblingen, 16. Februar 2021 – Keysight Technologies kündigte die neueste Version der Eggplant Digital Automation Intelligence (DAI) Platform an, die es Unternehmen ermöglicht, das Testen von Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu automatisieren und so die Bereitstellung und Qualität von digitalen Produkten zu optimieren.



In einer digitalen Welt verlangen Anwender von Software und Apps ein einwandfreies Nutzungserlebnis. Die erweiterte DAI-Plattform von Keysight ermöglicht Unternehmen die Automatisierung und das Testen von High-Speed-iOS-Anwendungen durch einen neuen Computer-Vision-Service in Echtzeit. Die Eggplant DAI Platform erkennt visuelle Informationen und reagiert auf Änderungen mit Millisekunden-Genauigkeit und simuliert und testet das tatsächliche Erlebnis. Dies führt zu einer erheblichen Verbesserung der Leistung von Anwendungen, die eine sofortige Reaktion erfordern, darunter Spiele, autonome Fahrzeuge, Finanzhandelsplattformen und medizinische Systeme.



Eggplant DAI ist die erste KI-basierte Automatisierungslösung, die Computer Vision zum Testen und Bewerten von schnellen iOS-Anwendungen integriert. Diese Möglichkeit wird in Zukunft auf weitere Betriebssysteme übertragen werden.



Zu den neuen Erweiterungen der Eggplant DAI Platform gehören: Verbesserte selbstheilende Test-Assets: Nutzt KI, um automatisch neue Image-Varianten hinzuzufügen, wenn sich die zugrundeliegende Prüflings-Anwendung weiterentwickelt, wodurch die Kosten für die Asset-Wartung weiter reduziert werden.



Nutzt KI, um automatisch neue Image-Varianten hinzuzufügen, wenn sich die zugrundeliegende Prüflings-Anwendung weiterentwickelt, wodurch die Kosten für die Asset-Wartung weiter reduziert werden. Interaktive Einblicke von echten Anwendern: Ermöglicht den Zugriff auf Daten, die Bounces, Conversions, Demografie, Dauer, Ladezeit, Seitenaufrufe, Umsatz und Sitzungsanalysen umfassen. Die neuen Berichte enthalten erweiterte Visualisierungs- und Filtermöglichkeiten. „Die Bereitstellung digitaler Erlebnisse, die begeistern, entscheidet heute über den Geschäftserfolg“, so Gareth Smith, General Manager von Eggplant. „Unternehmen haben endlich eine Möglichkeit, die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwender zu erfüllen, die nicht einmal den kleinsten Fehler oder das kleinste Performance-Problem tolerieren. Diese Erweiterungen zeigen unsere bewährte Fähigkeit, jeden Aspekt des Testlebenszyklus auf intelligente Weise zu automatisieren.“



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und sicherer zu machen. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com.



